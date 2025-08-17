A kvíz, ami a nyári hónapok legfinomabb ízeit hozza el számodra. A befőzés az egyik legjobb módja annak, hogy üvegbe zárd a nyár legszebb pillanatait. A gyümölcsök ínycsiklandozó illata, az edényben rotyogó édes lekvár és a gondosan felcímkézett üvegek látványa mind-mind felidézik a régi családi emlékeket, a nagyinál töltött nyarakat. Most pedig rajtad a sor, hogy előkapd a kedvenc fakanalad és zamatos lekvárokat, szörpöket, befőtteket készíts a szezon zamatos kincsiből: a barackból, az almából és a szilvából. De előbb teszteld le a tudásodat ezzel a retró gasztro kvízzel!

Gasztronómiai kvíz: Teszteld le, neked mennyire megy a befőzés Fotó: Tatevosian Yana / Shutterstock

Kvíz: 10 kérdés a befőzésről, ami felidézi benned a régi retró nyarakat

Biztos te is emlékszel még nagymamád ellenállhatatlan finomságaira, azokra a kockás kupakos üvegekre, a gondosan felírt címkékre és arra a pillanatra, amikor télen előkerült a kamrából a nyári napfény egy ízletes darabja? Ez a kvíz most elrepít ebbe a nosztalgikus világba. Kérdéseinkkel kiderítheted, mennyire vagy otthon a lekvárok, szörpök és befőttek világában. Vajon tudod, mi a titka a tökéletes szilvalekvárnak? És azt, hogy melyik gyümölcsből lesz a legjobb kompót? Készülj, mert a kérdések könnyen csapdába ejtenek. Sok sikert!