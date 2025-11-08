Galéria: egy izgalmas őszi, téli úti cél – Bordeaux, a borkedvelők paradicsoma

A Budapest Airport téli menetrendjének egyik sláger úti célja a gyönyörű francia város, Bordeaux, ahová az egyik fapados légitársaságnak köszönhetően idén október végétől már közvetlen repülőjáratok is közlekednek.

Bordeaux október végétől közvetlenül is elérhető úti cél, amelyet feltétlenül érdemes meglátogatni.

Forrás: wikipedia

Ezért érdemes Bordeaux városát felkeresni

Bordeaux tökéletes választás lehet mindazoknak, akik rajonganak a gasztronómiáért, különösen a jó francia borokért, hiszen a város a Bordeaux-i borvidék központja.

Akik a kulturális örökségek iránt érdekelődnek, azok sem fognak csalódni. Bordeaux történelmi kikötőjének városrésze, a Port de la Lune 2007 óta UNESCO Világörökségi helyszín. Párizs után itt található a francia felvilágosodás korához köthető legtöbb épület.

S hogy miket érdemes még a városban felfedezni? Elsősorban a 109 méter magas Szent Mihály-tornyot, amely egész Dél-Franciaország legmagasabb építménye, de csodálatos látványt kínál a Szent András-katedrális is, amelyet még román stílusban kezdtek építeni, végül a francia gótika irányelvei szerint fejezték be. A templom különálló harangtornya a tour Pey-Berland, mely arról a XV. századi érsekről kapta a nevét, aki építtette.

A Bordeaux-i katedrális és a Pey Berland-torony, amelyek Bordeaux ikonikus jelképei.

Fotó: Brookgardener / Shutterstock

A Place du Palais-on álló robusztus, XV. századi Porte Cailhau-kapu szintén a gótika gyönyörű példája; ez az építmény volt Bordeaux legfontosabb kapuja a kikötő felől. Környékén számos kellemes étterem és kávézó található.

A környék is izgalmas látnivalókat tartogat – Kastélyok és szőlőültetvények

Ha kicsit több időt töltenénk el Bordeaux-ban, érdemes a környéket is felfedezni, hiszen Gironde hegyoldalain festői szőlőültetvények és patinás kastélyok sorakoznak. A bájos Saint Emilion hegyközség szintén UNESCO Világörökségi védelem alatt áll, ide is érdemes ellátogatni.

Bordeaux-t érinti a Santiago de Compostelába vezető zarándokút egyik ága, a Via Turonensis, így a városban és környékén több templomot (Szent András-, Szent Mihály-, és a Szent Szeverin-bazilikák) is találunk, amelyek a híres zarándokút részét képezik, s ez által ezek is az UNESCO Világörökségi helyszínek.