Galéria: egy izgalmas őszi, téli úti cél – Bordeaux, a borkedvelők paradicsoma

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 14:45
fapados légitársaságtéli menetrendBordeaux
A Budapest Airport téli menetrendje számos izgalmas, új úti célt kínál. Ezek egyike a gyönyörű francia város, Bordeaux, amely mind a gasztronómia, mind a kulturális értékekért rajongó utazók tökéletes választása lehet.
A Budapest Airport téli menetrendjének egyik sláger úti célja a gyönyörű francia város, Bordeaux, ahová az egyik fapados légitársaságnak köszönhetően idén október végétől már közvetlen repülőjáratok is közlekednek.

Bordeaux a Budapest Airport téli kínálatában
Bordeaux október végétől közvetlenül is elérhető úti cél, amelyet feltétlenül érdemes meglátogatni. 
Forrás: wikipedia

Ezért érdemes Bordeaux városát felkeresni

Bordeaux tökéletes választás lehet mindazoknak, akik rajonganak a gasztronómiáért, különösen a jó francia borokért, hiszen a város a Bordeaux-i borvidék központja.

Akik a kulturális örökségek iránt érdekelődnek, azok sem fognak csalódni. Bordeaux történelmi kikötőjének városrésze, a Port de la Lune 2007 óta UNESCO Világörökségi helyszín. Párizs után itt található a francia felvilágosodás korához köthető legtöbb épület.

S hogy miket érdemes még a városban felfedezni? Elsősorban a 109 méter magas Szent Mihály-tornyot, amely egész Dél-Franciaország legmagasabb építménye, de csodálatos látványt kínál a Szent András-katedrális is, amelyet még román stílusban kezdtek építeni, végül a francia gótika irányelvei szerint fejezték be. A templom különálló harangtornya a tour Pey-Berland, mely arról a XV. századi érsekről kapta a nevét, aki építtette.

Bordeaux ikonikus épületei a katedrális és a Pey Berland torony
A Bordeaux-i katedrális és a Pey Berland-torony, amelyek Bordeaux ikonikus jelképei.
Fotó: Brookgardener / Shutterstock 

A Place du Palais-on álló robusztus, XV. századi Porte Cailhau-kapu szintén a gótika gyönyörű példája; ez az építmény volt Bordeaux legfontosabb kapuja a kikötő felől. Környékén számos kellemes étterem és kávézó található. 

A környék is izgalmas látnivalókat tartogat – Kastélyok és szőlőültetvények

Ha kicsit több időt töltenénk el Bordeaux-ban, érdemes a környéket is felfedezni, hiszen Gironde hegyoldalain festői szőlőültetvények és patinás kastélyok sorakoznak. A bájos Saint Emilion hegyközség szintén UNESCO Világörökségi védelem alatt áll, ide is érdemes ellátogatni.

Bordeaux-t érinti a Santiago de Compostelába vezető zarándokút egyik ága, a Via Turonensis, így a városban és környékén több templomot (Szent András-, Szent Mihály-, és a Szent Szeverin-bazilikák) is találunk, amelyek a híres zarándokút részét képezik, s ez által ezek is az UNESCO Világörökségi helyszínek.

A Három grácia-kútja a bordeaux-i Place de la Bourse téren, esti kivilágításban.
A robosztus Porte Cailhau kapu környékén számos étterem, kávézó működik.
A Garonne-folyón átívelő Kőhíd, a 487 méter hosszú Pont de pierre, amely 1819-22 között épült.
A Cité du Vin, vagyis Bordeaux híres Bormúzeuma amely 2016-ban nyílt meg.
A Szent András-katedrális, és a mellette magasodó Pey-Berland harangtorony, amelyek a város jellegzetes sziluettjét adják.
Bordeaux alkonyati sziluettje a Porte Cailhau tömbjével és a katedrális tornyaival.
A Jardin des Lumière Bordeaux egyik mutatós közparkja, ahol 223 virágágyás gondoskodik a pihentető szépségről.
A XV. században épült Porte Cailhau, mely védelmi kapuként és diadalívként is szolgált.
Egy Bordeaux-i látogatás elmaradhatatlan állomása a borkóstoló, illetve a helyi borokat megismertető bortúra.
A közeli Saint Emilion hegyközség is megér egy könnyed kitérőt: a bájos falucska építészetével és boros programjaival is csalogat.
A Három grácia-kútja a bordeaux-i Place de la Bourse téren, esti kivilágításban.

 

