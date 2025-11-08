Galéria: egy izgalmas őszi, téli úti cél – Bordeaux, a borkedvelők paradicsoma

A Budapest Airport téli menetrendjének egyik sláger úti célja a gyönyörű francia város, Bordeaux, ahová az egyik fapados légitársaságnak köszönhetően idén október végétől már közvetlen repülőjáratok is közlekednek.
Bordeaux tökéletes választás lehet mindazoknak, akik rajonganak a gasztronómiáért, különösen a jó francia borokért, hiszen a város a Bordeaux-i borvidék központja.
Akik a kulturális örökségek iránt érdekelődnek, azok sem fognak csalódni. Bordeaux történelmi kikötőjének városrésze, a Port de la Lune 2007 óta UNESCO Világörökségi helyszín. Párizs után itt található a francia felvilágosodás korához köthető legtöbb épület.
S hogy miket érdemes még a városban felfedezni? Elsősorban a 109 méter magas Szent Mihály-tornyot, amely egész Dél-Franciaország legmagasabb építménye, de csodálatos látványt kínál a Szent András-katedrális is, amelyet még román stílusban kezdtek építeni, végül a francia gótika irányelvei szerint fejezték be. A templom különálló harangtornya a tour Pey-Berland, mely arról a XV. századi érsekről kapta a nevét, aki építtette.
A Place du Palais-on álló robusztus, XV. századi Porte Cailhau-kapu szintén a gótika gyönyörű példája; ez az építmény volt Bordeaux legfontosabb kapuja a kikötő felől. Környékén számos kellemes étterem és kávézó található.
Ha kicsit több időt töltenénk el Bordeaux-ban, érdemes a környéket is felfedezni, hiszen Gironde hegyoldalain festői szőlőültetvények és patinás kastélyok sorakoznak. A bájos Saint Emilion hegyközség szintén UNESCO Világörökségi védelem alatt áll, ide is érdemes ellátogatni.
Bordeaux-t érinti a Santiago de Compostelába vezető zarándokút egyik ága, a Via Turonensis, így a városban és környékén több templomot (Szent András-, Szent Mihály-, és a Szent Szeverin-bazilikák) is találunk, amelyek a híres zarándokút részét képezik, s ez által ezek is az UNESCO Világörökségi helyszínek.
