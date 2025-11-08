Ezekre az új úti célokra repülhetsz a Budapest Airport új téli menetrendje szerint

Október 27-én elindult a Budapest Airport 2025/26-os téli menetrendje, amely számos újdonsággal szolgál. A VINCI Airports hálózatának részeként működő budapesti repülőtér számos új útvonallal és megnövelt ülőhelykapacitással jelentkezett az új szezonra.
Ami az ülőhelyeket (8,9 millió ülőhely) illeti, a korábbi évhez viszonyítva az új téli kapacitás csaknem 12,5%-os emelkedést jelent. Az aktív útvonalak száma ezúttal 182 különböző desztináció lesz és 26 új útvonal kerül be a hálózatba. Ugyanakkor a járatok száma, és az új célállomások révén a lefedett európai hálózat is sűrűbb lett.
A téli menetrend legfontosabb úti céljai között hét új helyszín szerepel.
A Wizz Air Torinóba, valamint az észtországi Tallinnba indít járatokat. Az easyJet a téli menetrend szerint közlekedik majd Bordeaux-ba és Nantes-ba is. A francia úti célokat egészíti ki a Ryanair Toulouse-ba közlekedő járatával, amely a marokkói Marrakechbe is közlekedik ebben a szezonban.
Anglia új úti céljai között Newcastle és East Midlands szerepel, ahová a Jet2.com járataival utazhatunk. A SAS Scandinavian Airlines pedig a Budapest-Koppenhága útvonalon novemberben, decemberben és márciusban napi rendszerességgel fog közlekedni, míg a szezon többi részében heti öt alkalommal repül majd.
A 2025/26-os téli szezonra a Budapest Airport teljesen új célállomásokkal lép elő mind Franciaország, mind az Egyesült Királyság, Marokkó, Olaszország, Észtország felé.
A téli menetrend-fejlesztés ezúttal nem csak új célokat hoz, hanem meglévők esetén nagyobb járatsűrűséget is eredményez.
A „téli napsütés” desztinációk megjelenése (amilyen például Marrakesh) és az új városi úti célok (mint Bordeaux, vagy Tallinn) is azt mutatják, hogy a téli menetrend sokszínű és változatos. Ez pedig új választási lehetőséget is kínál az utazók számára.
Ha nem tudnál dönteni, itt egy kis ajánló Tallinnhoz, ahová szintén eljuthatsz ezen a télen:
