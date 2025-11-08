Ezekre az új úti célokra repülhetsz a Budapest Airport új téli menetrendje szerint

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Október 27-én lépett életbe a Budapest Airport új úti célokat is tartalmazó kínálata. A téli menetrendben hét új desztinációt is találunk, melyeket különböző légitársaságok szolgálnak ki.
Október 27-én elindult a Budapest Airport 2025/26-os téli menetrendje, amely számos újdonsággal szolgál. A VINCI Airports hálózatának részeként működő budapesti repülőtér számos új útvonallal és megnövelt ülőhelykapacitással jelentkezett az új szezonra.

A téli menetrend szerint Tallinnba is utazhatsz
Tallinn a téli menetrend hét új desztinációjának egyike.
Fotó: Svetlana Batalina / Shutterstock 

Jelentős új úti célok a téli menetrendben

Ami az ülőhelyeket (8,9 millió ülőhely) illeti, a korábbi évhez viszonyítva az új téli kapacitás csaknem 12,5%-os emelkedést jelent. Az aktív útvonalak száma ezúttal 182 különböző desztináció lesz és 26 új útvonal kerül be a hálózatba. Ugyanakkor a járatok száma, és az új célállomások révén a lefedett európai hálózat is sűrűbb lett.

A téli menetrend legfontosabb úti céljai között hét új helyszín szerepel.

A Wizz Air Torinóba, valamint az észtországi Tallinnba indít járatokat. Az easyJet a téli menetrend szerint közlekedik majd Bordeaux-ba és Nantes-ba is. A francia úti célokat egészíti ki a Ryanair Toulouse-ba közlekedő járatával, amely a marokkói Marrakechbe is közlekedik ebben a szezonban.

Anglia új úti céljai között Newcastle és East Midlands szerepel, ahová a Jet2.com járataival utazhatunk. A SAS Scandinavian Airlines pedig a Budapest-Koppenhága útvonalon novemberben, decemberben és márciusban napi rendszerességgel fog közlekedni, míg a szezon többi részében heti öt alkalommal repül majd.

Bordeaux október végétől közvetlenül is elérhető úti cél, amelyet feltétlenül érdemes meglátogatni.
Bordeaux október végétől közvetlenül is elérhető úti cél, amelyet feltétlenül érdemes meglátogatni.
Fotó: saiko3p / Shutterstock 

A 2025/26-os téli szezonra a Budapest Airport teljesen új célállomásokkal lép elő mind Franciaország, mind az Egyesült Királyság, Marokkó, Olaszország, Észtország felé.

Új utazási trendek

A téli menetrend-fejlesztés ezúttal nem csak új célokat hoz, hanem meglévők esetén nagyobb járatsűrűséget is eredményez.

A „téli napsütés” desztinációk megjelenése (amilyen például Marrakesh) és az új városi úti célok (mint Bordeaux, vagy Tallinn) is azt mutatják, hogy a téli menetrend sokszínű és változatos. Ez pedig új választási lehetőséget is kínál az utazók számára.

Ha nem tudnál dönteni, itt egy kis ajánló Tallinnhoz, ahová szintén eljuthatsz ezen a télen:

