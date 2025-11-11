Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

10 európai város, ahol a karácsonyi utazás mesébe illő kalanddá válik – Galéria

galéria
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 13:45
külföldi utazáskarácsonyi vásárkarácsonyi utazáseurópai utazás
Alig bírod kivárni az ünnepi kavalkádot? A kürtőskalács és a forralt bor illatát? A véget nem érő fényáradatot? Most összeszedtük Európa legszebb, ünnepi pompába öltözött városait a karácsonyi utazások szerelmeseinek. Nézd meg te is!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ahogy beköszönt a tél, ezek a városok mesebeli színhelyekké változnak. A tereket fények és isteni illatok lepik el. A meghitt hangulatot pedig kedvenc karácsonyi dalaink teszik csak még emlékezetesebbé. Ha karácsonyi utazást tervezel, hiba lenne nem ebből a 10-es listából választanod! Bár ezeket a városokat nem csak az adventi időszakban érdemes felfedezni, mégis ez az a szezon, amikor az odalátogatókat képesek teljesen elvarázsolni a hihetetlen látványvilágukkal és a felejthetetlen ünnepi hangulatukkal.

Karácsonyi utazás télen Brüsszelben
10 európai város a karácsonyi utazások szerelmeseinek / Fotó: Marina Datsenko /  Shutterstock 

A 10 legszebb európai úti cél karácsonyi utazásokhoz

Nézd meg galériánkat, és válaszd ki a következő úti célodat az ünnepi utazáshoz! A táskádba csak meleg ruhát dobj, mert ezt a látványt nem unod meg egy fél órás városnézés után! Legendás karácsonyi vásárok, lélegzetelállító tájak, mesés karácsonyi díszek és fények várnak ezekben az európai városokban, ahol az ünnepi hangulat új definíciót nyer.

Karácsonyi utazás a franciaországi Colmarban: festett faházak és hangulatos ünnepi piacok
Karácsonyi utazás Bécsben: a legendás és visszatérő ünnepi pompa városa Ausztriában
Karácsonyi utazás a németországi Drezdában: az ország legrégebbi karácsonyi vásárával, a Striezelmarkttal
Karácsonyi utazás Rothenburg Németországban
Karácsonyi utazás a németországi Düsseldorfban: legendás karácsonyi vásárok mindenütt
Karácsonyi utazás a belgiumi Brüsszelben: ahol az egész város ünnepi hangulatba öltözik
Karácsonyi utazás a lengyelországi Varsóban: a végeláthatatlan fényfüzérek utcái
Karácsonyi utazás a svédországi Stockholmban: téli fényözön és skandináv minimalizmus
Karácsonyi utazás a csehországi Prágában: mesés óváros és gótikus épületek.
Karácsonyi utazás a franciaországi Strasbourgban, amelyet az európai karácsony fővárosaként is emlegetnek
Galéria: 10 európai város, ahol a karácsonyi utazás mesébe illő kalanddá válik
1/10
Karácsonyi utazás a franciaországi Colmarban: festett faházak és hangulatos ünnepi piacok.

Karácsony Colmarban, utazási tippek és látnivalók az alábbi videóban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu