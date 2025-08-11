Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
A világ 5 legveszélyesebb turistahelye – Amikről nem is gondoltad volna

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 08:04
Vannak helyek a világban, ahol egyetlen rossz lépés vagy egy ártatlannak tűnő megállás is végzetes lehet. A turisták gyakran nem is sejtik, mennyire veszélyes zónákba tévednek – legyen szó természeti erőkről, bűnözésről vagy titkos katonai területekről. Mutatjuk az 5 legveszélyesebb turistahelyet, ahol jobb, ha csak messziről nézelődsz!
Utazás közben az ember hajlamos elveszíteni az éberségét, hiszen kikapcsolódni megy, nem félni. Pedig a világ tele van olyan pontokkal, ahol a nyaralás nemcsak meggondolatlan, de életveszélyes is lehet. Vannak helyek, ahol a természet uralkodik fékezhetetlen erővel, máshol az emberi tényezők – háború, bűnözés vagy tiltott övezetek – teszik kockázatossá az ott-tartózkodást. Összegyűjtöttünk a világ öt olyan turistahelyét, ahol tényleg csak egy szabály van: ne állj meg. 

turistahelyek, Etiópia, Danakil-mélyföld, mérgező gázok
Az élet a Pokol kapujában is megkapaszkodik – 50 fokos hőség, mérgező gázok, savból álló tavak – ez a Danakil-mélyföld Etiópiában
Fotó: Science Photo Library via AFP /  AFP

A világ legveszélyesebb turistahelyei

1. Északi-Sentinel-sziget (India)

Ez a kis sziget az Andamán-tengerben egyike azon ritka helyeknek, ahol a helyi őslakosok még mindig elzártan élnek – és nem kérnek a látogatókból. A sentineliek minden külső kapcsolatot erőszakkal utasítanak el. Aki megpróbál partra szállni, az életével játszik: korábban több haláleset is történt, amikor idegenek közelítettek a partokhoz. Az indiai kormány hivatalosan is tiltott zónává nyilvánította a területet. 

Északi-Sentinel-sziget, turistahely, turista
Turistahelynek nem mondható, az Indiai-óceánból kiemelkedő titokzatos, tiltott szigeten él a világ legveszélyesebb törzse
Fotó: © Wikipédia

2. Danakil-mélyföld (Etiópia)

A Föld egyik legforróbb és legbarátságtalanabb vidéke. A hőmérséklet napközben gyakran eléri az 50°C-t, a talaj pedig mérgező gázokat bocsát ki a kénes tavakból és vulkáni kráterekből. Turisták ugyan látogathatják a területet vezetőkkel, de megállni vagy letérni az útvonalról életveszélyes – a gázok belélegzése pillanatok alatt eszméletvesztéshez vezethet. 

3. Snake Island (Ilha da Queimada Grande, Brazília)

A Brazília partjainál fekvő sziget beceneve: „Kígyósziget”. Nem véletlen. A becslések szerint négyzetméterenként 1-5 rendkívül mérgező kígyó él itt, köztük a legendás arany lándzsakígyó. A brazil hatóságok teljesen lezárták a szigetet a turisták elől – aki véletlenül mégis megközelíti, az egy marástól akár perceken belül meghalhat. 

4. Zombi negyed – Philadelphia, Kensington

Philadelphia az USA hatodik legnagyobb városa, számos felhőkarcolóval, emlékművel, és mindenféle látnivalóval. Azonban van egy negyed, amely valami egész másról híres. Az úgynevezett „zombi városnegyed”, ahol egy félhivatalos, drogos türelmi zóna működik, az ott lakók pedig zombiként élik mindennapjaikat. A Kensington nevű környéket a „a drogok Walmartja”-ként is emlegetik a helyiek, mivel a Walmart Amerika legismertebb üzletlánchálózata, ahol minden megkaphatsz egy helyen. Ebben a városrészben pedig a drogok mindenféle változatát árusítják a dílerek. Érdemes elkerülni ezt a negyedet, mivel a dílerek és a függők is erőszakosan viselkednek a látogatókkal.

5. Aokigahara erdő (Japán)

A Fuji-hegy lábánál húzódó erdő különleges csendjéről és sűrű növényzetéről ismert – és arról, hogy a világ egyik legismertebb öngyilkossági helyszíne. A talaj vulkanikus, az iránytű és GPS gyakran megzavarodik. Az erdőben tilos – nemcsak a tájékozódás lehetetlen, hanem a pszichológiai hatások is nyomasztóak. A hely különös energiákat áraszt, és a japán hatóságok rendszeresen járőröznek, hogy megakadályozzák a tragédiákat. 

Aokigahara erdő, öngyilkosok helye, Japán
Az erdő jelentős szerepet játszik a japán mitológiában, mint a démonok lakhelye.
Fotó: AFP /  AFP

