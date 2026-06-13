Szabó Zsóka lerántotta a leplet a titokról: így élnek a zárt ajtók mögött az isztambuli nők

Milyenek voltak az első benyomások, amikor megérkeztél?

Amikor megérkeztem, és elhelyeztek a lakás egyik szobájának kis zugában, akkor mértem csak fel igazán, mennyire különleges, de egyben nehéz helyzet ez. Az első pillanatokban teljesen idegennek éreztem magam. Kellettek napok, mire felengedtem.

Isztambul egyszerre modern és ősi, ahol sétálva olyan érzése lesz az embernek, mintha visszarepült volna a múltba.

Fotó: Sz. Zs.

Mi segített átlendülni ezen az első, nehéz időszakon?

Az idegenség érzésének feloldásában a gyerekeknek volt a legnagyobb szerepük. A török gyerekek nagyon nyitottak és érdeklődőek, azonnal játszani akarnak, ehhez pedig nem kellenek szavak. A török szülők pedig, ha azt látják, hogy a kicsik elfogadnak, maguk is sokkal kedvesebbek, nyitottabbak lesznek.

Persze az is kellett, hogy én is kivegyem a részem a mindennapokból: beültem melléjük a konyhába szőlőlevelet tölteni, segítettem teríteni a vendégeknek, vagy teát főztem vacsora után. Idővel aztán az utcán már úgy mutattak be a szomszédoknak: „a barátunk Magyarországról”, vagy egyenesen úgy, hogy a rokonuk.

Zsókának volt lehetősége a helyi muszlim családok hétköznapjaiba is bepillantani.

Fotó: Sz. Zs.

Milyen hátterű családnál laktál?

A fiatal házaspár, akiknél laktam, két kisgyerekkel egy olyan lakótelepen élt, ahol közepesen tehetős emberek – hivatalnokok, tanárok – laktak. Nem voltak gazdagok, nagyon megfontolták, mire költenek, így rengeteg dolgot odahaza készítettek el, főleg az élelmiszereket.

Érdekes módon azonban a feleség, Melek szülei kifejezetten tehetős vállalkozók voltak, egy sokkal jobb környéken, tágas lakásban éltek. Melek húgai - bár ők is fejkendőt viseltek - divatos ruhákban jártak, egészen más életet éltek. A csinos nők fejkendőben is nagyon divatosak, a törökök imádják a divatot, a színeket harmonizálni. Melek lényegében egy nálánál szegényebb férfiba szeretett bele, és hozzá ment feleségül.

Ebből a vagyoni különbségből adódtak furcsa vagy meglepő helyzetek a családon belül?

Igen, egy nagyon érdekes kulturális tapasztalatom pont ebből fakadt. Meleknek volt saját bankszámlája, saját pénzzel, de a férje ebből sosem költött a családra, ez szigorúan a nő magánvagyona maradt. Amikor elromlott a vasalójuk, este megbeszélték, hogy kivételesen az ő pénzéből vesznek újat. Elmentünk együtt a plázába, de a férfi nem vette el a kártyáját: együtt vették ki a szükséges összeget, majd a férj ment oda a pénztárhoz megvenni a gépet. Bár nem kérdeztem rá, de szerintem ezt a pénzt idővel visszaadta Meleknek.