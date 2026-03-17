Isztambul, a macskák birodalma: a metropolisz, ahol az emberek és cicák harmonikusan együtt élnek

Isztambul, Törökország legnagyobb és legpezsgőbb városa, az európai és ázsiai kontinenseket átívelő Boszporusz mentén terül el. A több mint 15 millió ember otthonául szolgáló metropolisz utcáin, mecseteiben, metróállomásaiban és kávézóiban egy különleges, finom egyensúly figyelhető meg: a helyi lakosok mintegy negyedmillió kóbor macskával osztják meg a városi életet. Isztambul macskái a város szerves részei, történelmének és mindennapjainak elválaszthatatlan elemei.

Isztambul macskái elmaradhatatlan részei a hatalmas metropolisz városképének. Fotó: Sener Dagasan / Shutterstock

Isztambul macskái: nem gazdátlanok, hanem a közösség védencei

Egy becslés szerint negyedmillió kóbor cica él itt, amelyek jelenléte a szőnyegekhez hasonlóan elválaszthatatlan a városi látképtől, így a világ számos pontján kedvelt macskák kétségkívül egyedülálló alkotóelemei Isztambul városképének is.

Isztambul macskáit nem lehet egyszerűen sem háziállatnak, sem gazdátlan kóbor állatnak tekinteni. Hibrid státuszt élveznek: bár nem tartoznak egyetlen személy tulajdonába sem, a helyi közösség gondoskodik róluk a saját környékükön.

A bazárok portékái között is mindig feltűnik egy-két lustán elnyúló cica. Fotó: M4Productions / Shutterstock

A macskák iránti elkötelezettség nem csak a lakosok szintjén nyilvánul meg. A települési önkormányzatoknak állatorvosi részlegei vannak, amelyek ingyenes ivartalanítási szolgáltatásokat nyújtanak az utcai macskák számára a kerületekben. Ezenkívül a magán állatklinikák is kedvezményes szolgáltatásokat biztosítanak, a lakosok pedig gyakran közösen gyűjtenek pénzt az állatorvosi számlák fedezésére.

Történelmi gyökerek: az Oszmán Birodalomtól napjainkig

A kóbor macskák iránti különleges tisztelet az Oszmán Birodalom idejéig nyúlik vissza. Ebben az időszakban helyi alapítványok gondoskodtak arról, hogy az utcai állatokat ne érje bántódás. A kóbor állatok szeretete a mancacı („macskafelügyelő”) nevű foglalkozás létrehozásával teljes munkaidős hivatássá vált. A mancacık feladata volt a város macskáinak etetése; a lakosok is vásárolhattak tőlük élelmet a cicák gondozására.