Különleges összefogás: ismét árvákat segít a Hilaris Hotels és a Regőczi Alapítvány

Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapító-tulajdonosa szerint az elmúlt években számos olyan területen nőtt meg a társadalmi segítségnyújtás iránti igény, ahol a korábban rendelkezésre álló források szűkültek, miközben a támogatásra szorulók köre nem lett kisebb. Úgy véli, éppen ezért különösen fontos, hogy a hazai vállalatok a nehezebb gazdasági környezetben is hosszú távon kitartsanak azok mellett a pozitív kezdeményezések mellett, amelyekben korábban szerepet vállaltak.
Ennek szellemében a hotellánc a korábbi élmények után ezen a nyáron a karintiai Heiligenblutban található szállodájában látja vendégül a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért által támogatott gyermekeket és családjaikat. A Großglockner keleti lejtőjén fekvő alpesi település különleges természeti környezete ideális helyszínt kínál a kikapcsolódásra és a családdal együtt töltött időre. A nyári program részeként a résztvevők egy ausztriai buszos kiránduláson is részt vehetnek, amelynek során Karintia természeti és kulturális értékeivel ismerkedhetnek meg. A cél, hogy a gyermekek és családjaik néhány napra kiszakadhassanak a mindennapokból, feltöltődhessenek, és olyan emlékekkel gazdagodjanak, amelyek hosszú időre velük maradnak.
A nyári üdülés egy olyan, hosszú távú együttműködés része, amelynek középpontjában a nehéz helyzetbe került gyermekek támogatása áll. A Hilaris Hotels és alapítója, Zentai Péter már régóta elkötelezett támogatója a Regőczi Alapítványnak, azzal a meggyőződéssel, hogy a jövő zálogaként a gyermekek jelentik a társadalom egyik legfontosabb értékét. Közülük is kiemelt figyelmet érdemelnek azok a fiatalok, akik a koronavírus-járvány idején a legnagyobb veszteséget szenvedték el, és szüleiket vagy más közeli hozzátartozóikat veszítették el.
A Hilaris Hotels szerint a valódi társadalmi felelősségvállalás nem egyszeri gesztusokból, hanem hosszú távú elköteleződésből épül fel.
A szállodalánc ezért a jövőben is fontos feladatának tekinti a nehéz helyzetbe került gyermekek és családok támogatását, miközben keresi azokat a lehetőségeket is, amelyek révén más rászoruló közösségek számára is kézzelfogható segítséget nyújthat.
(Az utazó)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.