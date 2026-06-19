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Különleges összefogás: ismét árvákat segít a Hilaris Hotels és a Regőczi Alapítvány

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 14:27
utazásRegőczi AlapítványHilaris Hotels
Továbbra is a nehéz helyzetű gyermekek támogatása áll a Hilaris Hotels társadalmi szerepvállalásának középpontjában. A tavaly nyári és a 2026 januári, maradandó élményeket nyújtó téli programokat követően idén nyáron is folytatódik a Hilaris Hotels és a koronavírus-járvány miatt árván maradt gyermekeket segítő Regőczi Alapítvány együttműködése.

Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapító-tulajdonosa szerint az elmúlt években számos olyan területen nőtt meg a társadalmi segítségnyújtás iránti igény, ahol a korábban rendelkezésre álló források szűkültek, miközben a támogatásra szorulók köre nem lett kisebb. Úgy véli, éppen ezért különösen fontos, hogy a hazai vállalatok a nehezebb gazdasági környezetben is hosszú távon kitartsanak azok mellett a pozitív kezdeményezések mellett, amelyekben korábban szerepet vállaltak.

Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapító-tulajdonosa
Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapító-tulajdonosa

Ennek szellemében a hotellánc a korábbi élmények után ezen a nyáron a karintiai Heiligenblutban található szállodájában látja vendégül a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért által támogatott gyermekeket és családjaikat. A Großglockner keleti lejtőjén fekvő alpesi település különleges természeti környezete ideális helyszínt kínál a kikapcsolódásra és a családdal együtt töltött időre. A nyári program részeként a résztvevők egy ausztriai buszos kiránduláson is részt vehetnek, amelynek során Karintia természeti és kulturális értékeivel ismerkedhetnek meg. A cél, hogy a gyermekek és családjaik néhány napra kiszakadhassanak a mindennapokból, feltöltődhessenek, és olyan emlékekkel gazdagodjanak, amelyek hosszú időre velük maradnak.

A nyári üdülés egy olyan, hosszú távú együttműködés része, amelynek középpontjában a nehéz helyzetbe került gyermekek támogatása áll. A Hilaris Hotels és alapítója, Zentai Péter már régóta elkötelezett támogatója a Regőczi Alapítványnak, azzal a meggyőződéssel, hogy a jövő zálogaként a gyermekek jelentik a társadalom egyik legfontosabb értékét. Közülük is kiemelt figyelmet érdemelnek azok a fiatalok, akik a koronavírus-járvány idején a legnagyobb veszteséget szenvedték el, és szüleiket vagy más közeli hozzátartozóikat veszítették el.

Téli élmények a Hilaris Hotels heiligenbluti szállodájában Fotók: Regőczi Alapítvány

A Hilaris Hotels szerint a valódi társadalmi felelősségvállalás nem egyszeri gesztusokból, hanem hosszú távú elköteleződésből épül fel.

 A szállodalánc ezért a jövőben is fontos feladatának tekinti a nehéz helyzetbe került gyermekek és családok támogatását, miközben keresi azokat a lehetőségeket is, amelyek révén más rászoruló közösségek számára is kézzelfogható segítséget nyújthat.

(Az utazó)

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