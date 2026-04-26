Külföldi nyaralás fillérekből? Ezek most a legolcsóbb görög szigetek

A napsütötte görög strandok és az idilli mediterrán hangulat idén is elérhető távolságban marad, ha jól választasz úti célt. A legfrissebb adatok alapján összeállítottuk, melyek jelenleg a legolcsóbb görög szigetek, ahol a pénzedért valódi élményeket kapsz.
Görögország a magyar utazók egyik legkedveltebb célpontja, hiszen a kristálytiszta tenger és a mediterrán hangulat viszonylag gyorsan elérhető. Sokan tartanak tőle, hogy a népszerű szigetek árai az egekbe szöktek, de a friss adatok mást mutatnak. Idén érdemes alaposan megvizsgálni a kínálatot, mert meglepő különbségeket találhatunk a költségekben. A kutatások szerint a legolcsóbb görög szigetek közé olyan helyek is bekerültek, amelyek korábban luxus úti célnak számítottak. A tudatos tervezéssel százezreket spórolhatunk a szálláson és az utazási csomagokon. Az alábbi összeállítás segít eligazodni, hol kaphatjuk a legtöbbet a pénzünkért ezen a nyáron.

A legolcsóbb görög szigetek egyike a gyönyörű Kefalonia.
A legolcsóbb görög szigetek listáját idén Kefalonia vezeti, nem véletlenül. 
  • Kefalonia a legolcsóbb opció, ahol fejenként akár 165 000 forintot is spórolhatsz.
  • A két korábbi luxus üdülőhely, Santorini és Mykonos árai jelentősen csökkentek, így idén a megfizethető kategóriába kerültek.
  • A legjobb ajánlatokat Lassi, Perissa és Faliraki környékén találod a főszezonon kívül.

Olcsó nyaralás 2026-ban? Íme a legolcsóbb görög szigetek, ahol a legkedvezőbben nyaralhatsz

Kefalonia

A legolcsóbb görög szigetek listáját Kefalonia vezeti, amely a legdrágább opcióknál fejenként mintegy 165 000 Ft-tal kedvezőbb áron kínál kikapcsolódást. A jón-tengeri sziget fehér homokos partjaival és a tengerbe nyúló hegyeivel tökéletes választás a pihenni vágyóknak. A legkedvezőbb árakat Lassi és Katelios környékén találjuk, ahol családbarát szállások és hangulatos tavernák várják a látogatókat ha görögországi nyaralást terveznek. 

Lefkada

Lefkada, a görög szárazföldről hídon is elérhető sziget, átlagosan 275 000 Ft körüli összegből látogatható meg fejenként. A drámai fehér szikláiról és olajfaligeteiről ismert vidék ideális az aktív nyaralást kedvelőknek, különösen Vasiliki, amely szörfparadicsomáról nevezetes. A családok számára Nidri keleti partja javasolt, ahol sekély víz és autentikus tavernák sora kínál megfizethető élményeket.

Santorini

Bár Santorini neve összeforrt a luxussal, jelenleg a harmadik legolcsóbb helyszín, nagyjából 290 000 Ft-os átlagárral. A 2025 eleji szeizmikus mozgások miatt a tömeg elmaradt, ami jelentős árcsökkenést hozott a korábbi csúcsidőszakokhoz képest. A költséghatékony utazóknak Perissa és Kamari környéke ajánlott, ahol hostel és apartman is bőségesen akad.

Mykonos

Mykonos szintén meglepő helyezést ért el a maga 305 000 Ft-os átlagköltségével, cáfolva a méregdrága imázst. A hírességek kedvencén is találhatók egy- és kétcsillagos hotelek, ha Mykonos város környékén keresgélünk szállást. A spórolás érdekében érdemes a júliusi és augusztusi főszezon helyett a májusi, júniusi vagy szeptemberi időpontokat választani.

Rodosz

Rodosz zárja az ötös toplistát, ahol fejenként átlagosan 313 000 Ft-ból jöhet ki egy hét pihenés. A sziget a középkori óvárosáról és a pezsgő éjszakai életéről híres, a legolcsóbb szálláshelyeket pedig Faliraki vagy Trianda környékén érdemes keresni. Míg Lindos romantikus utcái drágábbak lehetnek, a repülőtér közeli falvakban baráti áron foglalhatunk.

A további rangsor: Kréta, Korfu, Naxos, Kos, Skiathos. Görögország szigetei továbbra is elérhető közelségben vannak mindenki számára. Válaszd a legolcsóbb görög szigetek egyikét a következő vakációdhoz, és élvezd a napsütést felesleges kiadások nélkül!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
