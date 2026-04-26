Külföldi nyaralás fillérekből? Ezek most a legolcsóbb görög szigetek

Görögország a magyar utazók egyik legkedveltebb célpontja, hiszen a kristálytiszta tenger és a mediterrán hangulat viszonylag gyorsan elérhető. Sokan tartanak tőle, hogy a népszerű szigetek árai az egekbe szöktek, de a friss adatok mást mutatnak. Idén érdemes alaposan megvizsgálni a kínálatot, mert meglepő különbségeket találhatunk a költségekben. A kutatások szerint a legolcsóbb görög szigetek közé olyan helyek is bekerültek, amelyek korábban luxus úti célnak számítottak. A tudatos tervezéssel százezreket spórolhatunk a szálláson és az utazási csomagokon. Az alábbi összeállítás segít eligazodni, hol kaphatjuk a legtöbbet a pénzünkért ezen a nyáron.
A legolcsóbb görög szigetek listáját Kefalonia vezeti, amely a legdrágább opcióknál fejenként mintegy 165 000 Ft-tal kedvezőbb áron kínál kikapcsolódást. A jón-tengeri sziget fehér homokos partjaival és a tengerbe nyúló hegyeivel tökéletes választás a pihenni vágyóknak. A legkedvezőbb árakat Lassi és Katelios környékén találjuk, ahol családbarát szállások és hangulatos tavernák várják a látogatókat ha görögországi nyaralást terveznek.
Lefkada, a görög szárazföldről hídon is elérhető sziget, átlagosan 275 000 Ft körüli összegből látogatható meg fejenként. A drámai fehér szikláiról és olajfaligeteiről ismert vidék ideális az aktív nyaralást kedvelőknek, különösen Vasiliki, amely szörfparadicsomáról nevezetes. A családok számára Nidri keleti partja javasolt, ahol sekély víz és autentikus tavernák sora kínál megfizethető élményeket.
Bár Santorini neve összeforrt a luxussal, jelenleg a harmadik legolcsóbb helyszín, nagyjából 290 000 Ft-os átlagárral. A 2025 eleji szeizmikus mozgások miatt a tömeg elmaradt, ami jelentős árcsökkenést hozott a korábbi csúcsidőszakokhoz képest. A költséghatékony utazóknak Perissa és Kamari környéke ajánlott, ahol hostel és apartman is bőségesen akad.
Mykonos szintén meglepő helyezést ért el a maga 305 000 Ft-os átlagköltségével, cáfolva a méregdrága imázst. A hírességek kedvencén is találhatók egy- és kétcsillagos hotelek, ha Mykonos város környékén keresgélünk szállást. A spórolás érdekében érdemes a júliusi és augusztusi főszezon helyett a májusi, júniusi vagy szeptemberi időpontokat választani.
Rodosz zárja az ötös toplistát, ahol fejenként átlagosan 313 000 Ft-ból jöhet ki egy hét pihenés. A sziget a középkori óvárosáról és a pezsgő éjszakai életéről híres, a legolcsóbb szálláshelyeket pedig Faliraki vagy Trianda környékén érdemes keresni. Míg Lindos romantikus utcái drágábbak lehetnek, a repülőtér közeli falvakban baráti áron foglalhatunk.
A további rangsor: Kréta, Korfu, Naxos, Kos, Skiathos.
