Íme, ez a világ 5 leghosszabb vasúti alagútja

A vasúti alagutak első pillantásra talán nem olyan látványosak, mint egy híd vagy egy felhőkarcoló, mégis elképesztő mérnöki tudás van mögöttük. A világ leghosszabb vasúti alagútjai nemcsak rekorderek, hanem stratégiai jelentőségű útvonalak is, amelyek hegyeket, tengereket és országrészeket kötnek össze a föld alatt.
Utazáskor a legtöbben hegytetőkre, tengerpartokra vagy hangulatos történelmi városokba, esetleg bulihelyszínekre vágyunk. Mindeközben hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy a világon akad jó néhány látványos mérnöki bravúr, amely a föld alatt található. Akár autóval haladunk át rajtuk, akár vonattal utazunk, vagy egyszerűen csak érdekelnek minket a nagy mérnöki megoldások, a föld mélyén futó útvonalak egészen ámulatba ejtők. Íme az 5 leghosszabb vasúti alagút.
A világ leghosszabb vasúti alagútja a svájci Alpok alatt húzódik. A Gotthard-bázisalagút 2016-ban nyílt meg, és teljesen új szintre emelte az észak–déli európai vasúti közlekedést. Az alagút elkerüli a meredek emelkedőket, ennek köszönhetően gyorsabb, energiahatékonyabb és megbízhatóbb áthaladást kínál az Alpokon.
A Seikan-alagút különlegessége, hogy részben a tenger alatt fut. Honsú és Hokkaidó szigetét köti össze, és évtizedeken át a világ leghosszabb vasúti alagútjának számított. Az építést különösen megnehezítették a vízbetörések és a földrengésveszély, mégis a japán mérnöki precizitás egyik legismertebb példája lett.
A kevésbé ismert, ám annál figyelemreméltóbb Yulhyeon-alagút a dél-koreai nagy sebességű vasúthálózat része. Elsősorban a gyors és pontos közlekedést szolgálja, miközben komoly szerepet játszik az ország gazdasági központjainak összekapcsolásában. Ez a világ harmadik leghosszabb vasúti alagútja.
Svájc második helyezettje, egyben a világ negyedik leghosszabb vasúti alagútja szintén az Alpok alatt fut. A Lötschberg-bázisalagút 2007 óta működik, és fontos alternatívát kínál a Gotthard mellett. Az alagút nemcsak a személyszállításban, hanem az áruszállításban is fontos szerepet tölt be, csökkentve a hegyvidéki közúti forgalmat.
Az osztrák Koralm-alagutat nemrég adták át Graz és Klagenfurt között. A Koralpe-hegy alatt futó 33 kilométeres szakasz teljesen átalakítja a közlekedést Stájerország és Karintia között, ahol a vonatút korábban három óra volt, most azonban mindössze 41 percet vesz igénybe. A 130 kilométeres teljes vasútvonal, a Koralmbahn javítja az összeköttetést Európa déli és északi része, Lengyelország és Olaszország között is.
Koralm vasút menet közben:
