Íme, ez a világ 5 leghosszabb vasúti alagútja

A vasúti alagutak első pillantásra talán nem olyan látványosak, mint egy híd vagy egy felhőkarcoló, mégis elképesztő mérnöki tudás van mögöttük. A világ leghosszabb vasúti alagútjai nemcsak rekorderek, hanem stratégiai jelentőségű útvonalak is, amelyek hegyeket, tengereket és országrészeket kötnek össze a föld alatt.

Vasúti alagút rekorderek

Utazáskor a legtöbben hegytetőkre, tengerpartokra vagy hangulatos történelmi városokba, esetleg bulihelyszínekre vágyunk. Mindeközben hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy a világon akad jó néhány látványos mérnöki bravúr, amely a föld alatt található. Akár autóval haladunk át rajtuk, akár vonattal utazunk, vagy egyszerűen csak érdekelnek minket a nagy mérnöki megoldások, a föld mélyén futó útvonalak egészen ámulatba ejtők. Íme az 5 leghosszabb vasúti alagút.

Gotthard-bázisalagút (Svájc) – 57,1 km

A világ leghosszabb vasúti alagútja a svájci Alpok alatt húzódik. A Gotthard-bázisalagút 2016-ban nyílt meg, és teljesen új szintre emelte az észak–déli európai vasúti közlekedést. Az alagút elkerüli a meredek emelkedőket, ennek köszönhetően gyorsabb, energiahatékonyabb és megbízhatóbb áthaladást kínál az Alpokon.

Seikan-alagút (Japán) – 53,85 km

A Seikan-alagút különlegessége, hogy részben a tenger alatt fut. Honsú és Hokkaidó szigetét köti össze, és évtizedeken át a világ leghosszabb vasúti alagútjának számított. Az építést különösen megnehezítették a vízbetörések és a földrengésveszély, mégis a japán mérnöki precizitás egyik legismertebb példája lett.

Yulhyeon-alagút (Dél-Korea) – 50,3 km

A kevésbé ismert, ám annál figyelemreméltóbb Yulhyeon-alagút a dél-koreai nagy sebességű vasúthálózat része. Elsősorban a gyors és pontos közlekedést szolgálja, miközben komoly szerepet játszik az ország gazdasági központjainak összekapcsolásában. Ez a világ harmadik leghosszabb vasúti alagútja.