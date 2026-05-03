KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Irma, Tímea névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Vasúti alagútból kijövő vonat

Íme, ez a világ 5 leghosszabb vasúti alagútja

rekordok
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 14:15
külföldi utazásvasúti alagút
Miközben a felszínen hegyeket és városokat csodálhatunk meg, a föld alatt olyan útvonalak futnak, amelyek nélkül ma elképzelhetetlen lenne az utazás Európában. Megmutatjuk a világ leghosszabb vasúti alagútjait.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A vasúti alagutak a modern közlekedés fontos elemei.
  • Több kontinensen találunk rekordereket Európától Ázsiáig.
  • A legújabb az Ausztriában átadott Koralmbahn nevű vasúti alagút.

A vasúti alagutak első pillantásra talán nem olyan látványosak, mint egy híd vagy egy felhőkarcoló, mégis elképesztő mérnöki tudás van mögöttük. A világ leghosszabb vasúti alagútjai nemcsak rekorderek, hanem stratégiai jelentőségű útvonalak is, amelyek hegyeket, tengereket és országrészeket kötnek össze a föld alatt.

Erdőre nyíló kilátás egy vasúti alagútból
A világ leghosszabb vasúti alagútjai mérnöki bravúrok a föld alatt
Fotó: 123RF

Vasúti alagút rekorderek

Utazáskor a legtöbben hegytetőkre, tengerpartokra vagy hangulatos történelmi városokba, esetleg bulihelyszínekre vágyunk. Mindeközben hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy a világon akad jó néhány látványos mérnöki bravúr, amely a föld alatt található. Akár autóval haladunk át rajtuk, akár vonattal utazunk, vagy egyszerűen csak érdekelnek minket a nagy mérnöki megoldások, a föld mélyén futó útvonalak egészen ámulatba ejtők. Íme az 5 leghosszabb vasúti alagút.

Gotthard-bázisalagút (Svájc) – 57,1 km

A világ leghosszabb vasúti alagútja a svájci Alpok alatt húzódik. A Gotthard-bázisalagút 2016-ban nyílt meg, és teljesen új szintre emelte az észak–déli európai vasúti közlekedést. Az alagút elkerüli a meredek emelkedőket, ennek köszönhetően gyorsabb, energiahatékonyabb és megbízhatóbb áthaladást kínál az Alpokon.

Gotthard-bázisalagút, Svájc
Gotthard-bázisalagút, Svájc
Fotó: AFP / AFP

Seikan-alagút (Japán) – 53,85 km

A Seikan-alagút különlegessége, hogy részben a tenger alatt fut. Honsú és Hokkaidó szigetét köti össze, és évtizedeken át a világ leghosszabb vasúti alagútjának számított. Az építést különösen megnehezítették a vízbetörések és a földrengésveszély, mégis a japán mérnöki precizitás egyik legismertebb példája lett.

Seikan-alagút, Japán
Seikan-alagút, Japán
Fotó: Kurita KAKU /   GettyImages

Yulhyeon-alagút (Dél-Korea) – 50,3 km

A kevésbé ismert, ám annál figyelemreméltóbb Yulhyeon-alagút a dél-koreai nagy sebességű vasúthálózat része. Elsősorban a gyors és pontos közlekedést szolgálja, miközben komoly szerepet játszik az ország gazdasági központjainak összekapcsolásában. Ez a világ harmadik leghosszabb vasúti alagútja.

Yulhyeon-alagút, Dél-Korea
Yulhyeon-alagút, Dél-Korea
Fotó: Bloomberg /   GettyImages

Lötschberg-bázisalagút (Svájc) – 34,6 km

Svájc második helyezettje, egyben a világ negyedik leghosszabb vasúti alagútja szintén az Alpok alatt fut. A Lötschberg-bázisalagút 2007 óta működik, és fontos alternatívát kínál a Gotthard mellett. Az alagút nemcsak a személyszállításban, hanem az áruszállításban is fontos szerepet tölt be, csökkentve a hegyvidéki közúti forgalmat.

Lötschberg-bázisalagút, Svájc
Lötschberg-bázisalagút, Svájc
Fotó: Cooper.ch /  Wikipédia

Koralm-alagút (Ausztria) – 33 km

Az osztrák Koralm-alagutat nemrég adták át Graz és Klagenfurt között. A Koralpe-hegy alatt futó 33 kilométeres szakasz teljesen átalakítja a közlekedést Stájerország és Karintia között, ahol a vonatút korábban három óra volt, most azonban mindössze 41 percet vesz igénybe. A 130 kilométeres teljes vasútvonal, a Koralmbahn javítja az összeköttetést Európa déli és északi része, Lengyelország és Olaszország között is.

Koralm-alagút, Ausztria
Koralm-alagút, Ausztria
Fotó: 113 zehn /  Wikipédia

Koralm vasút menet közben:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu