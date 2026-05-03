Brutális buszbaleset Dobronyán: magyarok is utaztak a felborult kirándulóbuszon - hátborzongató videó

Mentőhelikopter, mentősök, tűzoltók és rendőrök dolgoznak gőzerővel az apró, szlovákiai településen, ahol ma délelőtt brutális buszbaleset történt. Egy Horvátországból Lengyelországba tartó Flixbus ugyanis magyar, lengyel, szlovák és ukrán utasaival éppen az I/66-os úton haladt, amikor lesodródott az útról, majd felborult. A buszbaleset Dobronyán történt, ahol jelen pillanatban is zajlanak a mentési munkálatok, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A helyeket sokkolták a történtek, információink szerint többen is azonnal segítségért siettek.

A buszbaleset Dobronyán történt, a Flixbus egyik pillanatról a másikra letért az útról és felborult Fotó: Szlovák Tűzoltóság és Mentőszolgálat

Buszbaleset Dobronyán: videón a hátborzongató másodpercek

Az esetről hátborzongató videófelvétel is készült, melyen jól láthatóak a baleset másodpercei:

a videón az látszik, hogy a busz az egyenes úton halad akadálytalanul, szinte egyedül az úton, amikor egyik pillanatról a másikra letér az útról, majd egyenesen a bokrok közé fordul.

Egy emberként rohantak a balesethez a helyiek, segítséget nyújtani Szlovák Tűzoltóság és Mentőszolgálat

Információink szerint a környékbeliek egy emberként rohantak a baleset helyszínére, többen azonnal segítséget hívtak, a mentőszolgálat pedig rögtön három mentőautót és egy mentőhelikoptert küldött a helyszínre. Végül kilenc embert szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel, a Paraméter szerint közülük egy 27 éves lengyel nőt mentőhelikopter vitt Besztercebányára:

16 utas és 2 sofőr volt a buszon. A baleset következtében többen megsérültek, a hatóságok evakuációs buszt is kértek a helyszínre. Az I/66 út jelenleg zárva van

- közölte a helyi, zólyomi járási tűzoltóság.

A busz egyik pillanatról a másikra letért és az útról. Senki nem tudja, mi is történt a baleset előtti másodpercekben Fotó: Szlovák Tűzoltóság és Mentőszolgálat

Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülményeket vizsgálják. A helyieket megdöbbentette a baleset, az ugyanis teljesen érthetetlen módon történt.

Amennyire tudjuk, nem volt senki a busz előtt, így senki nem érti, mi történt. Talán rosszul lett, elaludt vagy telefonozott a sofőr

- vélekedett egy helybeli asszony. Hozzátette, hogy a helyiek szerint a busz elég tempósan haladt és minden előzmény nélkül száguldott le az útról. A legfrissebb információk szerint, a balesetnek nincsen magyar sérültje.