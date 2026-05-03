Megtörte a csendet a nagybeteg magyar sportoló, így van most Suhaj Katalin

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 15:00
Jó hírekről számolt be a korábbi magyar bajnok kajakos. A mellrákkal küzdő Suhaj Katalin sikeresen átesett második műtétjén is, és azóta fokozatosan erősödve egyre több élménnyel gazdagodik.

Tavaly novemberben derült ki, hogy a többszörös magyar bajnok maratoni kajakos, Suhaj Katalin harmadik stádiumú mellrákkal küzd. A világbajnoki ezüstérmes sportolóért rengetegen összefogtak, miután kiderült, hogy az egészségügyi költségek minden pénzügyi tartalékát felemésztették. Szerencsére azóta túl van a második műtéten is: Katalinnak a jobb melle után a baloldalit is el kellett távolítani. A beavatkozások óta azonban szépen gyógyul és sorra szerzi az élményeket.

Suhaj Katalin második műtétje után egyre erősebb Fotó: GoFundMe

Suhaj Katalin újra aktív életet él

Legutóbbi bejegyzéseiből kiderül, hogy egy motoros túrán is részt vett, az elmúlt hetekben pedig kifejezetten aktív volt a közösségi médiában, ahol örömmel számolt be arról, hogy egyre jobban érzi magát. Nemrég egy rodeón is járt, találkozott barátaival, valamint Ausztráliában, egy magyar ételekre specializálódott street food trucknál lángost is fogyasztott.

Újra motorra ülhettem és egyre erősebb vagyok a második műtétem után! Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást

– fogalmazott Suhaj Katalin az egyik friss Facebook-bejegyzésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
