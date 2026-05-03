A legmenőbb anyák a filmvásznon: Hamnet Oscar-díjas anyukája is köztük van

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Ahogy a legtöbb ember életében az édesanyja sokszor igazi hősként tűnik fel, úgy a filmek világában is akadnak szép számmal hősies, erős, önfeláldozó anyák, köztük olyanok, akik még Oscar-díjat is kaptak anyai szerepükért. Például Jessie Buckley, aki a Hamnet című filmben az elmúlt évek egyik legszívbemarkolóbb alakítását nyújtotta. Anyák napja alkalmából íme a filmvászon legemlékezetesebb anya karakterei!
Agnes már anyává válása előtt is igazán különleges női karakter volt Chloe Zhao rendezésében. A Hamnet Maggie O’Farrell regénye alapján készült, főszereplője Agnes, aki az írónő történetében feleségül megy a világ leghíresebb drámaírójához, William Shakespeare-hez. Agnes ténykedését nem nézi jó szemmel sem a falu, sem Shakespeare családja, de a fiatal nő elszánt és megingathatatlan. Ereje mintha csak fokozódna, amikor anyává válik.
A Hamnet bemutatta nekünk a filmtörténet egyik legszebb szülésjelenetét Jessie Buckley Oscar-díjat érdemlő, lenyűgöző alakításában. A film valóságos érzelmi hullámvasúton viszi keresztül a nézőt, a legmagasabb, boldog állapottól a legsötétebb lelki mélységekig, amikor egy anya átéli a kimondhatatlant és elveszíti a gyermekét. A gyász fájdalma, a továbblépés nehézségei a film fináléjában páratlan feloldozást adnak a nézőnek és talán Agnesnek is.
A Meryl Streep által alakított Donna története sem hétköznapi. Fiatalon válik anyává, fogalma sincs, hogy a három lehetséges jelölt, Sam (Pierce Brosnan), Bill (Stellan Skarsgard) és Harry (Colin Firth) közül ki a gyermeke apja, de ő úgy dönt, saját kezébe veszi a sorsát. Létrehozza a hotelt egy kis görög szigeten, amit megálmodott, és egyedül neveli fel lányát, Sophie-t (Amanda Seyfried). Donna körülményei ellenére körömszakadtáig küzd, hogy mindent megadjon a lányának, a világon semmi sem lehet fontosabb, mint az ő boldogsága, amiért akár a sajátját is képes lenne feláldozni, pont úgy, ahogy bármelyik édesanya tenné.
A Julie Walters által alakított Molly Weasley az igazi tyúkanyó típus. Egy fészekalja Weasley gyereket nevelt fel, akik között akad eminens tanuló, akivel nem volt nehéz dolga, mint Percy, viszont a vásott ikrek, Fred és George nem kis fejfájást okoztak neki. Molly az első perctől kezdve védelmezi és segíti Harry Pottert. Kérdés nélkül befogadja és saját fiaként tekint rá. A melegszívű, odaadó anya azonban anyatigrisként is bemutatkozik a Harry Potter és a Halál ereklyéi második részében, amikor Bellatrix Lestrange-től (Helena Bonham Carter) védi meg a lányát, Ginnyt (Bonnie Wight) a Roxforti csata legsötétebb pillanataiban. A decemberben az HBO Maxon debütáló Harry Potter sorozatban Katherine Parkinson alakítja majd, kíváncsian várjuk, ő milyen új színezetet ad Molly Weasley karakterének.
