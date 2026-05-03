Az alma meg a fája: ők azok magyar sztáranyák, akiknek gyermekeik is híresek lettek

Anyák napján különösen felértékelődnek azok a kötelékek, amelyek egész életünkön át elkísérnek bennünket. Az édesanyánkkal való kapcsolat sokszor nemcsak a szeretet, hanem az inspiráció és az erő forrása is – nem véletlen, hogy a sztárvilágban is számos példát találunk arra, amikor a tehetség és a kitartás generációról generációra öröklődik. Ezek az anya–gyermek kapcsolatok nemcsak a reflektorfényben, hanem a hétköznapokban is bizonyítják, milyen mély és meghatározó lehet ez a kötelék. A legjobb hazai példa erre Rubint Réka, akinek a két nagyobbik gyermeke, Schóbert Lara és Ifjabb Schobert Norbert is ismertté vált, sőt, mindketten kitűnnek a tehetségükkel különböző műsorokban.
Rubint Réka és Schobert Norbert Jr. kapcsolata szinte a nyilvánosság előtt nőtt fel. Réka mindig is büszkén támogatta fia útját, Norbi pedig gyakran hangsúlyozza, mennyire sokat jelent számára édesanyja kitartása és példamutatása. Kettejük között erős bizalom és kölcsönös tisztelet húzódik, ami most, Rubint Réka betegsége során még többet jelent.
Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula esetében a színpad szeretete köti össze a generációkat. A művészi pálya kihívásait mindketten jól ismerik, így kapcsolatukban különleges megértés és szakmai támogatás is jelen van. Rita büszkén figyeli lánya sikereit, Paula pedig édesanyját tekinti egyik legfontosabb példaképének, ez pedig a TV2 sikerműsorűban, az Ázsia Expresszben is látszott.
Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella kapcsolata évek óta a szeretet és az összetartozás szimbóluma. Tünde mindig is mindent megtett lánya támogatásáért, Donatella pedig tehetségével és alázatával bizonyítja, hogy édesanyja gondoskodása erős alapokat adott neki. Kettejük között szoros, szinte barátnői viszony alakult ki.
Fésűs Nelly és Horváth Csenge kapcsolatát a közös élmények és a feltétel nélküli támogatás jellemzi. Nelly mindig ott áll lánya mellett, legyen szó karrierről vagy magánéletről, Csenge pedig büszkén vállalja, hogy édesanyja erőssége és kitartása inspirálja őt a mindennapokban. Nem meglepő, hogy amikor Nelly megtudta, hogy a lánya gyermeket hord a szíve alatt, szó szerint ugrált örömében.
Hollywoodban sem ritka, hogy az alma nem esik messze a fájától: Goldie Hawn és lánya, Kate Hudson kapcsolata példaértékű. A két színésznő között mély érzelmi kötelék van, amelyben a humor és az élet szeretete is közös pont. Kate gyakran beszél arról, mennyire meghatározó volt számára édesanyja életigenlése és szabadságszeretete.
Hasonlóan különleges kapcsolat köti össze Uma Thurman és lányát, Maya Hawke is. A Stranger things sztárja nemcsak külsőre hasonlít híres édesanyjára, hanem tehetségében is követi őt. Kapcsolatukban a kölcsönös tisztelet és az alkotás iránti szenvedély dominál, Uma pedig mindig támogatta lánya önálló útkeresését.
