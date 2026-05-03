Az alma meg a fája: ők azok magyar sztáranyák, akiknek gyermekeik is híresek lettek

Anyák napján különösen felértékelődnek azok a kötelékek, amelyek egész életünkön át elkísérnek bennünket. Az édesanyánkkal való kapcsolat sokszor nemcsak a szeretet, hanem az inspiráció és az erő forrása is – nem véletlen, hogy a sztárvilágban is számos példát találunk arra, amikor a tehetség és a kitartás generációról generációra öröklődik. Ezek az anya–gyermek kapcsolatok nemcsak a reflektorfényben, hanem a hétköznapokban is bizonyítják, milyen mély és meghatározó lehet ez a kötelék. A legjobb hazai példa erre Rubint Réka, akinek a két nagyobbik gyermeke, Schóbert Lara és Ifjabb Schobert Norbert is ismertté vált, sőt, mindketten kitűnnek a tehetségükkel különböző műsorokban.

Rubint Réka és Ifjabb Schobert Norbert mindig számíthatnak egymásra - Fotó: TumbaszHedi / Bors

Rubint Réka fia mindig is példaképként tekintett az édesanyjára

Rubint Réka és Schobert Norbert Jr. kapcsolata szinte a nyilvánosság előtt nőtt fel. Réka mindig is büszkén támogatta fia útját, Norbi pedig gyakran hangsúlyozza, mennyire sokat jelent számára édesanyja kitartása és példamutatása. Kettejük között erős bizalom és kölcsönös tisztelet húzódik, ami most, Rubint Réka betegsége során még többet jelent.

Tallós Rita és Barbinek Paula egy műsorban bizonyították a köztük lévő erős köteléket - Fotó: Bors

Tallós Rita és Barbinek Paula az Ázsia Expresszben is megmérettették magukat

Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula esetében a színpad szeretete köti össze a generációkat. A művészi pálya kihívásait mindketten jól ismerik, így kapcsolatukban különleges megértés és szakmai támogatás is jelen van. Rita büszkén figyeli lánya sikereit, Paula pedig édesanyját tekinti egyik legfontosabb példaképének, ez pedig a TV2 sikerműsorűban, az Ázsia Expresszben is látszott.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella rendszeresen mennek el anya-lánya programokra - Fotó: Bors

Kiszel Tünde lánya mindig szívesen kér tanácsot az édesanyjától

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella kapcsolata évek óta a szeretet és az összetartozás szimbóluma. Tünde mindig is mindent megtett lánya támogatásáért, Donatella pedig tehetségével és alázatával bizonyítja, hogy édesanyja gondoskodása erős alapokat adott neki. Kettejük között szoros, szinte barátnői viszony alakult ki.

Fésűs Nelly és Horváth Csenge mindent megbeszélnek egymással - Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Fésűs Nelly lánya várandóssága alatt folyamatosan támogatja

Fésűs Nelly és Horváth Csenge kapcsolatát a közös élmények és a feltétel nélküli támogatás jellemzi. Nelly mindig ott áll lánya mellett, legyen szó karrierről vagy magánéletről, Csenge pedig büszkén vállalja, hogy édesanyja erőssége és kitartása inspirálja őt a mindennapokban. Nem meglepő, hogy amikor Nelly megtudta, hogy a lánya gyermeket hord a szíve alatt, szó szerint ugrált örömében.