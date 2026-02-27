Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Gladiátorok után modern világsztárok – 5 római amfiteátrum, ahol ma is zajlik az élet

téli olimpia 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 15:15
külföldi utazásamfiteátrum
Az antik építészet remekművei a mai napig képesek a modern világ legfontosabb pillanataihoz méltó díszleteket nyújtani. Kiváló példa erre a téli olimpia záróünnepsége, amelynek a lenyűgöző és épségben megmaradt Veronai Aréna adott otthont. Mutatunk még 4 olyan jó állapotban fennmaradt európai amfiteátrumot, amelyeket érdemes megnézned.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Február 22-én, vasárnap este befejeződött a Milánóban és Cortina d’Ampezzoban megrendezett XXV. téli olimpiai játékok, a záróünnepségnek pedig a gyönyörű Veronai Aréna adott otthont. Bevallom, elérzékenyülve követtem a műsort, amelyben ez a lenyűgöző, 2000 éves építmény valóban méltó kereteket adott a színvonalas előadásnak.

A XXV. téli olimpiai játékok nagyszabású záróünnepsége a Veronai Aréna színpadán.
A XXV. téli olimpiai játékok záróünnepsége, amelynek a Veronai Aréna ókori díszlete adott otthont. 
Fotó: AFP
  • Élő történelem: 2000 éves arénák, amelyek ma is világraszóló eseményeknek adnak otthont.
  • Olimpiai díszlet: a Veronai Aréna falai között aludt ki idén a téli olimpia lángja.
  • Filmes és koncert helyszínek: ókori amfiteátrumok, ahol a Trónok harcát és sztárfocisták reklámját forgatták, és híres zenekarok koncertjeit tartják.

A Veronai Aréna és az egykori Római Birodalom legépebben maradt ókori színpadai

A Római Birodalom területén számos amphiteatrum maradt fenn, némelyik hasonlóan jó állapotban, mint a veronai, amelyeket kulturális értékük tesz méltóvá az ehhez hasonló, nagyszabású rendezvények lebonyolítására. Az olimpiai záróünnepségnek ugyanakkor egy szimbolikus momentuma is volt: bár az olimpiai láng csupán a modern kori olimpiák jelképe, mégis most először fordult elő, hogy a láng egy ókori eredetű építménybe lépett be, majd aludt ki.

Cikkünkben azokat a római kori amfiteátrumokat mutatjuk be, amelyek kiemelkedő kulturális értékük mellett olyan kiváló állapotban maradtak fenn, hogy ma is alkalmasak rendezvények befogadására.

A veronai amphiteatrum, Olaszország

Az időszámításunk szerinti I. században, Valpolicella-mészkőből emelt Veronai Aréna az egyik legjobb állapotban fennmaradt antik amfiteátrum a világon. Bár egy XII. századi földrengés a külső gyűrűjét jelentősen megrongálta, belső szerkezete és nézőtere szinte sértetlenül vészelte át az évezredeket. Az egykor 30 ezer fő befogadására alkalmas építmény ma biztonsági okokból 15 ezer látogatót fogad, akusztikai adottságai pedig páratlan élményt nyújtanak. Manapság a monumentális falak között világhírű operafesztiválokat, látványos könnyűzenei koncerteket és kiemelt sporteseményeket, például a Giro d’Italia befutóit rendezik meg.

A Veronai Aréna és a környező épületek a magasból fotózva.
A Veronai Aréna, amelyben a hidegháború lezárásaként az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti barátságos férfi röplabdamérkőzést is rendezték.
Fotó: lukaszmalkiewicz.pl / shutterstock

A Nîmes-i amphiteatrum, Franciaország

A dél-franciaországi Nîmes városában található amfiteátrum a Római Birodalom egyik legjobb állapotban megmaradt arénája, amelyet körülbelül Kr. u. 100-ban emeltek. A monumentális építmény az évszázadok során erődítményként és lakónegyedként is szolgált, amíg a XIX. századi restaurálások vissza nem adták eredeti pompáját. Manapság a 14 ezer néző befogadására alkalmas helyszín a modern kulturális élet központja, ahol nagyszabású ókori történelmi játékokat, bikaviadalokat és világhírű előadók koncertjeit rendezik meg. Kiváló állapota és folyamatos használata révén a Nîmes-i aréna ma is a város lüktető szíve és büszkesége.

A Nîmes-i Aréna kívülről, egy kávézó virágos teraszáról fotózva.
A Nîmes-i Aréna, melyben olyan nagynevű rock zenekarok vettek fel teljes koncertműsorokat DVD-re, mint a Rammstein és a Metallica.
Fotó: xbrchx / shutterstock

A pulai amphiteatrum, Horvátország

A horvátországi Pulában található pulai amphiteatrum a világ egyik legjobb állapotban fennmaradt római kori emlékműve, és az egyetlen olyan amfiteátrum, amelynek teljes külső körfala épségben megmaradt. Az Augustus, majd Vespasianus császárok uralkodása alatt épült, helyi mészkőből emelt építmény – ahol rendszerint véres gladiátorjátékokat rendeztek – egykor 23 ezer nézőt fogadott be. Ma a monumentális falak a Pula Filmfesztiválnak, operaelőadásoknak és világsztárok koncertjeinek adnak otthont, de rendeztek már benne különleges jégkorong- és labdarúgó mérkőzést is. Történelmi hitelességét és építészeti értékét jelzi, hogy az aréna képe évtizedekig a horvát 10 kunás bankjegyen is szerepelt.

A pulai amphiteatrum a magasból fotózva.
A pulai amphiteatrum, ahol többek között a Duran Duran, a Foo Fighters, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Elton John, Robbie Williams, Sting és más világsztárok léptek fel. 
Fotó: xbrchx / shutterstock

El Jem amphiteatrum, Tunézia

A tunéziai El Jem amfiteátruma a Római Birodalom harmadik legnagyobb arénája, amely monumentális méreteivel és épségben maradt falaival az UNESCO Világörökség részét képezi. A 35 ezer néző befogadására tervezett építmény napjainkban nemcsak nemzetközi szimfonikus zenei fesztiváloknak ad otthont, hanem lenyűgöző látványa miatt a popkultúra is felfedezte: itt forgatták az egyik sportszergyártó cég híres, 1996-os „Jó a Gonosz ellen” című reklámfilmjét, amelyben olyan futball-legendák küzdöttek meg démoni ellenfelekkel, mint Eric Cantona, Paolo Maldini, Luis Figo és Ronaldo. Történelmi hitelessége és drámai kisugárzása miatt az épület ma is Észak-Afrika egyik legfontosabb kulturális szimbóluma.

A El Jem amphiteatrum felülnézetből.
A középkorban erődítményként szolgáló El Jem amphiteatrum jó állapotban fennmaradt arénája. 
Fotó: Andy Soloman / shutterstock

Italica amphiteatruma, Spanyolország

A spanyolországi Santiponce mellett fekvő Italica amfiteátruma Hadrianus császár uralkodása alatt épült, és 25 ezres befogadóképességével a Római Birodalom egyik legnagyobb arénája volt. Bár az évszázadok során felső szintjei jelentősen megkoptak, az alsó nézőtér és a küzdőtér alatti különleges szervizárok ma is lenyűgöző képet fest az ókori mérnöki tudásról. Az antik falak nemrégiben izgalmas forgatási helyszínné váltak, hiszen az aréna szolgált a Trónok harca című sorozatban látható Királyvár sárkányvermének díszletéül. A történelmi hitelességét büszkén őrző romterület ma már nemcsak a régészek, hanem a sorozat rajongóinak is kedvelt zarándokhelye. 

Italica római amphiteátruma.
Italica római amfiteátruma, amelyet az itt született Hadrianus császár építtetett  Kr. u. 117 és 138 között.
Fotó: Guido Vermeulen-Perdaen / shutterstock

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a Veronai Arénáról:

 

