Gladiátorok után modern világsztárok – 5 római amfiteátrum, ahol ma is zajlik az élet

Február 22-én, vasárnap este befejeződött a Milánóban és Cortina d’Ampezzoban megrendezett XXV. téli olimpiai játékok, a záróünnepségnek pedig a gyönyörű Veronai Aréna adott otthont. Bevallom, elérzékenyülve követtem a műsort, amelyben ez a lenyűgöző, 2000 éves építmény valóban méltó kereteket adott a színvonalas előadásnak.

A XXV. téli olimpiai játékok záróünnepsége, amelynek a Veronai Aréna ókori díszlete adott otthont.

Fotó: AFP

Élő történelem: 2000 éves arénák, amelyek ma is világraszóló eseményeknek adnak otthont.

2000 éves arénák, amelyek ma is világraszóló eseményeknek adnak otthont. Olimpiai díszlet: a Veronai Aréna falai között aludt ki idén a téli olimpia lángja.

a Veronai Aréna falai között aludt ki idén a téli olimpia lángja. Filmes és koncert helyszínek: ókori amfiteátrumok, ahol a Trónok harcát és sztárfocisták reklámját forgatták, és híres zenekarok koncertjeit tartják.

A Veronai Aréna és az egykori Római Birodalom legépebben maradt ókori színpadai

A Római Birodalom területén számos amphiteatrum maradt fenn, némelyik hasonlóan jó állapotban, mint a veronai, amelyeket kulturális értékük tesz méltóvá az ehhez hasonló, nagyszabású rendezvények lebonyolítására. Az olimpiai záróünnepségnek ugyanakkor egy szimbolikus momentuma is volt: bár az olimpiai láng csupán a modern kori olimpiák jelképe, mégis most először fordult elő, hogy a láng egy ókori eredetű építménybe lépett be, majd aludt ki.

Cikkünkben azokat a római kori amfiteátrumokat mutatjuk be, amelyek kiemelkedő kulturális értékük mellett olyan kiváló állapotban maradtak fenn, hogy ma is alkalmasak rendezvények befogadására.

A veronai amphiteatrum, Olaszország

Az időszámításunk szerinti I. században, Valpolicella-mészkőből emelt Veronai Aréna az egyik legjobb állapotban fennmaradt antik amfiteátrum a világon. Bár egy XII. századi földrengés a külső gyűrűjét jelentősen megrongálta, belső szerkezete és nézőtere szinte sértetlenül vészelte át az évezredeket. Az egykor 30 ezer fő befogadására alkalmas építmény ma biztonsági okokból 15 ezer látogatót fogad, akusztikai adottságai pedig páratlan élményt nyújtanak. Manapság a monumentális falak között világhírű operafesztiválokat, látványos könnyűzenei koncerteket és kiemelt sporteseményeket, például a Giro d’Italia befutóit rendezik meg.