Bram Stoker, Drakula gróf és a Törcsvári-kastély – Egy különleges kötelék a vadregényes erdélyi vidéken

1847. november 8-án született a világ leghíresebb horrortörténetének, a Drakula gróf válogatott rémtetteinek szerzője, Bram Stoker, akinek pályafutása 1890-ben vett horrorisztikus irányt, amikor találkozott a magyar Vámbéry Ármin kelet-kutató professzorral, aki először mesélt neki a havasalföldi vajdáról, a kegyetlenségeiről elhíresült III. Vlad Tepesről, azaz Drakula grófról.

A Törcsvári-kastély fekvése, a vadregényes környezet ideális helyszínt biztosít Drakula történeteinek, jóllehet a kastély nem is hasonlít a Stoker regényében lefestett romos várhoz.

Fotó: Natali Strelnik

Az erdélyi Drakula-vár – a Törcsvári-kastély, amely azonban sosem volt Vlad Tepesé

Bár Stoker sohasem járt Kelet-Európában, hét évnyi komoly kutatómunka után, 1897-ben végül megszületett a máig hatalmas sikernek örvendő regény, amely azóta számos mozifilm, könyv, novella, képregény, színpadi mű, vagy videójáték alapjául szolgált.

Nem utolsó sorban hatalmas népszerűséget szerzett az erdélyi Törcsvári-kastélynak, amely a legenda szerint Drakula kastélya volt, jóllehet a valóságban a vérszomjas fejedelemnek semmi köze nem volt a festői, vadregényes kastélyhoz (amely kívül esett a vajda hűbéri területén). A várat 1377-ben I. Lajos magyar király építtette az alatta elhaladó kereskedelmi út védelmére.

A románul Bran-kastély néven ismert épület ma Románia egyik legtöbb látogatót fogadó turisztikai úti célja.

Fotó: wikipedia

Az elképesztő fekvésű, meseszerű megjelenésű várkastély – jóllehet sosem látta falai között Drakula grófot – azóta is Bram Stoker történetét meglovagolva csábítja ide a messze földről érkező, és véres sztorikra szomjas közönséget.

Kastélyból múzeum

A kastély, amely jelenleg múzeumként működik, 1918-ban Mária, román királyné tulajdonába került, akitől leánya, Ilona hercegnő örökölte az erősséget. Az épület ma is a család kezében van, ahol Mária román királyné által gyűjtött műtárgyakat és bútorokat láthatunk, de itt őrzik a néhai királyné szívét is.

Bram Stoker születésnapja alkalmából bemutatjuk az általa híressé tett, gyönyörű Törcsvári-kastélyt, amelyet feltétlenül érdemes megnézni, ha az ember arra jár.