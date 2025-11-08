Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Bram Stoker, Drakula gróf és a Törcsvári-kastély – Egy különleges kötelék a vadregényes erdélyi vidéken

Bram Stoker
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 18:15
A Törcsvári-kastély sorsa véglegesen összefonódott Bram Stoker és a havasalföldi fejedelem, Vlad Tepes nevével. A dublini születésű szerző életműve ugyanis, amely Drakula gróf véres történeteit meséli el, a legenda szerint a gyönyörű erdélyi kastélyban játszódik.
Etédi Alexa
1847. november 8-án született a világ leghíresebb horrortörténetének, a Drakula gróf válogatott rémtetteinek szerzője, Bram Stoker, akinek pályafutása 1890-ben vett horrorisztikus irányt, amikor találkozott a magyar Vámbéry Ármin kelet-kutató professzorral, aki először mesélt neki a havasalföldi vajdáról, a kegyetlenségeiről elhíresült III. Vlad Tepesről, azaz Drakula grófról.

Drakula vára, az erdélyi Törcsvári-kastély
A Törcsvári-kastély fekvése, a vadregényes környezet ideális helyszínt biztosít Drakula történeteinek, jóllehet a kastély nem is hasonlít a Stoker regényében lefestett romos várhoz.
Fotó: Natali Strelnik

Az erdélyi Drakula-vár – a Törcsvári-kastély, amely azonban sosem volt Vlad Tepesé

Bár Stoker sohasem járt Kelet-Európában, hét évnyi komoly kutatómunka után, 1897-ben végül megszületett a máig hatalmas sikernek örvendő regény, amely azóta számos mozifilm, könyv, novella, képregény, színpadi mű, vagy videójáték alapjául szolgált.

Nem utolsó sorban hatalmas népszerűséget szerzett az erdélyi Törcsvári-kastélynak, amely a legenda szerint Drakula kastélya volt, jóllehet a valóságban a vérszomjas fejedelemnek semmi köze nem volt a festői, vadregényes kastélyhoz (amely kívül esett a vajda hűbéri területén). A várat 1377-ben I. Lajos magyar király építtette az alatta elhaladó kereskedelmi út védelmére.

A festői Törcsvári-kastély
A románul Bran-kastély néven ismert épület ma Románia egyik legtöbb látogatót fogadó turisztikai úti célja.
Fotó: wikipedia

Az elképesztő fekvésű, meseszerű megjelenésű várkastély – jóllehet sosem látta falai között Drakula grófot – azóta is Bram Stoker történetét meglovagolva csábítja ide a messze földről érkező, és véres sztorikra szomjas közönséget.

Kastélyból múzeum

A kastély, amely jelenleg múzeumként működik, 1918-ban Mária, román királyné tulajdonába került, akitől leánya, Ilona hercegnő örökölte az erősséget. Az épület ma is a család kezében van, ahol Mária román királyné által gyűjtött műtárgyakat és bútorokat láthatunk, de itt őrzik a néhai királyné szívét is.

Bram Stoker születésnapja alkalmából bemutatjuk az általa híressé tett, gyönyörű Törcsvári-kastélyt, amelyet feltétlenül érdemes megnézni, ha az ember arra jár.

A Törcsvári-szoros mellett magasodó kastély Törcsvár falu mellett található, 30 kilométerre délnyugatra Brassótól.
A kastélyban ma az egykori román királyi család bútorai láthatók, többek között I. Ferdinánd román király hálószobája
Egyes feltételezések szerint Vlad Tepes két hónapig a Törcsvári-kastély foglya volt, mielőtt Mátyás király Visegrádra szállítatta volna, ahol szintén a magyar király foglya volt.
Mária román királyné előtt IV. Károly felesége, Zita királyné kapta eg a várat Brassótól koronázási ajándékként, így a magyar királyné is volt a tulajdonosa az épületnek.
A Törcsvári-kastély ma Habsburg–Toscanai Domonkos tulajdonában van aki Ilona hercegné gyermekeként Mária román királyné unokája.
A Törcsvári-kastély udvarán található reneszánsz kút a astély egyik legszebb építészeti eleme.
A trapéz alaprajzú kastély egy 100 méter magas hegyen épült, észak-déli irányú belsőtornyos vár.
Erdély egyik legépebben megmaradt, középkori jellegét ma is megőrző kastélyának falai teljes épségükben, többször restaurálva ma is állnak.
A törcsvári várkastélynak egy látványos makettje látható a szarvasi Mini Magyarország gyűjteményében.
1948-ban – a román királyi család száműzetése után – a kastély a román állam tulajdonává vált. Az államosítás után kifosztották és sorsára hagyták, az épület restaurálása csak 1987-ben kezdődött, a munka legnagyobb része 1993-ra készült el.
A Törcsvári-szoros mellett magasodó kastély Törcsvár falu mellett található, 30 kilométerre délnyugatra Brassótól.

 

