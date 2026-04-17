Virágba borult homlokzatok – Ezek a legszebb szecessziós épületek, amelyeket érdemes felfedezned egy hétvégi sétán

A volt Török Bankház homlokzati díszítése még az egyébként építészeti kincseiről nevezetes Budapesten is ritkaság számba megy

Magyar Királyi Postatakarékpénztár, Budapest

A Hold utcában található egykori Postatakarékpénztár Lechner Ödön és Baumgarten Sándor tervei alapján készült el 1901-ben, és a magyaros szecesszió egyik legkiemelkedőbb alkotása. Az épület tetőzetét színes Zsolnay-kerámiák és az takarékosságot szimbolizáló, aranysárga méhkasok díszítik, miközben érdekesség, hogy a gazdag formavilág ellenére kora legköltséghatékonyabban kivitelezett középülete volt. A homlokzat népművészeti motívumkincse és egyedi ritmusa ma a Magyar Államkincstár szervezetének ad méltó otthont.

Az egykori Postatakarékpénztár gazdagon díszített, mégis elegáns szecessziós homlokzata

Kőrössy-villa, Budapest

A Városligeti fasor egyik ékköve, a Kőrössy-villa a Kőrössy Albert Kálmán által saját családja számára tervezett villa, amely 1899-ben készült el a francia szecesszió és a magyar népi motívumok ötvözésével. A homlokzatot gazdag stukkódíszítés jellemzi, ahol az építészet, a festészet és a szobrászat allegorikus alakjai mellett pávák és burjánzó növényi formák jelennek meg. Az épület különleges értéke a homlokzati üvegfelületek kialakítása, amelyek Róth Miksa műhelyéből kikerülő, finom rajzolatú színes üvegablakokkal teszik teljessé a látványt.

A Kőrössy-villa ad otthont Budapest legnagyobb Zsolnay-gyűjteményének

Reök Palota, Szeged

A szegedi Tisza Lajos körúton álló Reök-palota Magyar Ede 1907-es tervei alapján készült el Reök Iván megrendelésére, és a hazai szecesszió egyik legkülönlegesebb, hullámzó homlokzatú alkotása. Az épület eredetileg népes családnak, üzleteknek és neves értelmiségi bérlőknek adott otthont, belső tereit pedig egykor aranyozott ajtók és vízitündéreket ábrázoló falfestmények gazdagították. Bár a belső díszítés egyes elemei az idő folyamán elvesztek, a liliommotívumokkal és finom növényi formákkal átszőtt külső megjelenése ma is lenyűgöző látványt nyújt.

A szegedi Reök-palota a magyar szecesszió egységes, tiszta stílusú példája

Cifrapalota, Kecskemét

A kecskeméti Cifrapalota Márkus Géza 1902-es tervei alapján született meg, eredetileg lakásoknak, üzleteknek és kaszinónak adott helyet, ma pedig múzeumként és képtárként látogatható. Az épület különlegessége a magyar népművészet formakincséből merítő, élénk színű Zsolnay-majolika díszítés, amely egyedülálló ritmust és karaktert kölcsönöz a homlokzatnak. A gazdagon ékített, magas tetőszerkezet és az U alakú alaprajz a hazai szecesszió egyik legemblematikusabb és legismertebb alkotásává teszi a palotát.