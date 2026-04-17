Virágba borult homlokzatok – Ezek a legszebb szecessziós épületek, amelyeket érdemes felfedezned egy hétvégi sétán

A márciusi és áprilisi enyhülés ideális időszakot teremt Budapest és más magyar nagyvárosok utcáinak felfedezéséhez, amikor a virágba boruló fák és parkok adnak keretet a historizáló és modernista városképnek. Magyarország építészete a XIX-XX. század fordulóján élte egyik legvirágzóbb korszakát, ekkor öltött formát az a sajátos, díszes és látványos stílusvilág, amely ma is meghatározza a közterek hangulatát. A legszebb szecessziós épületek nem csupán esztétikai élményt nyújtanak, hanem a nemzeti identitáskeresés és a polgári fejlődés kőbe vésett mementói is egyben.
A magyarországi szecessziós építészet az 1890-es években jelent meg, válaszként az eklektika és az akadémikus stílusok merevségére. A mozgalom alapvető célkitűzése a művészeti ágak egysége és a funkcióhoz igazodó, szabadon formált díszítés volt. Magyarországon ez az irányzat szorosan összefonódott a népművészeti motívumkincs felhasználásával, köszönhetően Lechner Ödön és követői munkásságának. Az épületeket jellemzően hullámzó vonalvezetés, stilizált növényi ornamentika, valamint a pirogránit és a Zsolnay-kerámia bátor alkalmazása jellemzi. Ez a stílus szakított a történelmi formák másolásával, helyette az egyéni kifejezésmódot és a modern anyaghasználatot helyezte előtérbe.
A Szervita téren magasodó egykori Török Bankház a korszak technikai és esztétikai csúcsteljesítménye, amely 1906-ban Böhm Henrik és Hegedűs Ármin tervei alapján valósult meg. Az épület különlegessége a vasbeton szerkezetre illesztett hatalmas üveghomlokzat, melynek oromzatát Róth Miksa monumentális, Patrona Hungariae című mozaikalkotása koronázza meg. Bár a tetőszerkezetet eredetileg díszítő, világító földgömböt tartó Atlasz-szobor a második világháború pusztításai során megsemmisült, a homlokzat gazdag díszítettsége ma is a fővárosi szecesszió egyik legmeghatározóbb látványossága.
A Hold utcában található egykori Postatakarékpénztár Lechner Ödön és Baumgarten Sándor tervei alapján készült el 1901-ben, és a magyaros szecesszió egyik legkiemelkedőbb alkotása. Az épület tetőzetét színes Zsolnay-kerámiák és az takarékosságot szimbolizáló, aranysárga méhkasok díszítik, miközben érdekesség, hogy a gazdag formavilág ellenére kora legköltséghatékonyabban kivitelezett középülete volt. A homlokzat népművészeti motívumkincse és egyedi ritmusa ma a Magyar Államkincstár szervezetének ad méltó otthont.
A Városligeti fasor egyik ékköve, a Kőrössy-villa a Kőrössy Albert Kálmán által saját családja számára tervezett villa, amely 1899-ben készült el a francia szecesszió és a magyar népi motívumok ötvözésével. A homlokzatot gazdag stukkódíszítés jellemzi, ahol az építészet, a festészet és a szobrászat allegorikus alakjai mellett pávák és burjánzó növényi formák jelennek meg. Az épület különleges értéke a homlokzati üvegfelületek kialakítása, amelyek Róth Miksa műhelyéből kikerülő, finom rajzolatú színes üvegablakokkal teszik teljessé a látványt.
A szegedi Tisza Lajos körúton álló Reök-palota Magyar Ede 1907-es tervei alapján készült el Reök Iván megrendelésére, és a hazai szecesszió egyik legkülönlegesebb, hullámzó homlokzatú alkotása. Az épület eredetileg népes családnak, üzleteknek és neves értelmiségi bérlőknek adott otthont, belső tereit pedig egykor aranyozott ajtók és vízitündéreket ábrázoló falfestmények gazdagították. Bár a belső díszítés egyes elemei az idő folyamán elvesztek, a liliommotívumokkal és finom növényi formákkal átszőtt külső megjelenése ma is lenyűgöző látványt nyújt.
A kecskeméti Cifrapalota Márkus Géza 1902-es tervei alapján született meg, eredetileg lakásoknak, üzleteknek és kaszinónak adott helyet, ma pedig múzeumként és képtárként látogatható. Az épület különlegessége a magyar népművészet formakincséből merítő, élénk színű Zsolnay-majolika díszítés, amely egyedülálló ritmust és karaktert kölcsönöz a homlokzatnak. A gazdagon ékített, magas tetőszerkezet és az U alakú alaprajz a hazai szecesszió egyik legemblematikusabb és legismertebb alkotásává teszi a palotát.
Nézd meg az alábbi videóban az egykori Osztrák-Magyar Monarchia legszebb szecessziós alkotásait:
