Erődtemplomok árnyékában – Brassótól Szászfehéregyházáig

Kanyargós hegyi utak, szász falvak, erdők mélyén rejtőző erődtemplomok, és egy város, amely úgy őrzi középkori szívét, mintha az idő itt megfeledkezett volna róla. Brassó és környéke nemcsak Erdély egyik legnépszerűbb kulturális úti célja, hanem egy érzékeny találkozás a régmúlt és a jelen között. Akár városi sétákra, akár festői túrákra, akár gasztronómiai élvezetekre vágyik az ember, itt mindez egyetlen utazásba sűrűsödik.

Brassó, Erdély egyik legkülönlegesebb városa, központjában a Fekete-templommal. Fotó: Mo Wu / Shutterstock

Brassó: a szász város, amely megtartotta méltóságát

A Kárpátok ölelésében fekvő Brassó (Brașov) a középkori szász örökség egyik leglátványosabb őrzője. Alapítója a XIII. században betelepült német lakosság volt, akik városukat erődítményekkel, tornyokkal és céhes pompával építették fel. A főtér ma is ugyanazzal az eleganciával tárja elénk a Fekete-templomot, amely sötét kőfalaival és gótikus boltozataival egyike a legnagyobb evangélikus templomoknak Délkelet-Európában. A toronyból elénk táruló panoráma minden fáradtságot megér: a piros tetők tengere alatt hömpölygő utcák, a Cenk 960 méter magas zöld kupolája, és a régi városfalak szinte mozdulatlan festményként tárulnak elénk.

Brassó elegáns, tágas főtere, amely a város szász múltjáról mesél. Fotó: Sina Ettmer Photography / Shutterstock

Aki szereti a magasból szemlélni a városokat, annak kihagyhatatlan a Cenk – gyalogosan vagy libegővel is meghódítható (felvonójegy oda-vissza: 25 RON / kb. 2 700 Ft). A kilátás innen nemcsak lélegzetelállító, de egyfajta időutazás is: jól látszanak a középkori városnegyedek, a Schei kapu, és a város peremén elterülő szász falvak nyomai.

Szászfehéregyháza: ahol a falusi időtlenség hercegi rangra emelkedik

Brassótól mintegy 60 kilométerre, a világtól kissé elbújva található Szászfehéregyháza (Viscri), a falu, amelybe III. Károly brit király is beleszeretett. Az út ide kissé kalandos, kavicsos ösvényeken vezet keresztül, de ez is hozzátartozik a varázslathoz. A település az UNESCO világörökség része, és méltán: kék meszelt házak, szekerek, legelésző juhok, csillogó szemű gyerekek és mindenütt csend.

Szászfehéregyháza erődített temploma, amely ma UNESCO Világörökségi helyszín. Fotó: Sina Ettmer Photography / Shutterstock

A falu szíve az erődtemplom, amely a XII. századból származik. Fehérre meszelt falai és masszív bástyái inkább várra, mint templomra emlékeztetnek. Aki belép ide, az egy külön kis múzeumba csöppen: fakalodák, régi szász bútorok, kézzel hímzett abroszok és a templom tornyából elénk táruló, festői kilátás.