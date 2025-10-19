A hely, amit Isten biztos jókedvében teremtett: az elbűvölő Qeshm-sziget, a Perzsa-öböl titkos világa

A Perzsa-öböl legtöbbször csak geopolitikai híradásokban bukkan fel, amikor valamely okból épp lezárják a Hormuzi-szorost, pedig az öböl déli csücskében, Irán partjainál egy olyan sziget bújik meg, amely földön túli szépségű geológiai csodáiról híres. Qeshm-sziget sziklaformációit, barlangjait és völgyeit a föld mozgása, a víz, a szél és az idő végtelen türelme formálta — az eredmény pedig olyan, mintha egy másik bolygóra csöppennénk.

Az aprócska Qeshm-szigeten fekvő "Csillagok-völgye" olyan különleges geológiai csoda, amelyet kevés helyen találni a nagyvilágban

Fotó: L_B_Photography

Qeshm-sziget, amit az Isten örömteli pillanatában teremtett

Qeshm egyik látványos kincse a Chahkooh-völgy, vagyis a „Kutak hegye”. A mély, szűk kanyon falait ezeréves esőzések és szélviharok vájták ki, mint valami természetes labirintust.

Különleges textúrájú, elképzelhetelen sziklaformációk a Chahkooh-völgyben.

Fotó: CL4USTROPHOBIA

A homokkőbe mart ívek, oszlopok, aprócska medencék és csatornák olyan szabályosak, hogy az ember alig hiszi, hogy nem emberi kéz alkotta őket. A fény és az árnyék játéka, a falakon képződött vízmedencék – amelyekről a hely a nevét kapta – bohókásan tükrözik vissza a napfényt: a helynek valami szent, földöntúli harmóniája van.

A Chahkouh-kanyon lenyűgöző sziklaalakzatai kellemes kirándulási lehetőséget kínálnak

Fotó: CL4USTROPHOBIA

A völgy bejárása Sharghi faluban kezdődik, amely Chahkooh kapujaként ismert. A kanyonban vezető túra viszonylag könnyű, kevésbé edzett túrázók is teljesíteni tudják, viszont érdemes erős túracipőt viselni.

A csillagok szigete

Nem messze innen fekszik a Hara mangrove-erdő (amelyet az Avicennia marina faj alkot), egy bioszféra rezervátum, ahol az árapály ritmusa szerint időről időre eltűnik, majd újraéled az élet. A rezervátum ad otthont a Perzsa-öböl partvidékének legnagyobb mangrove ökoszisztémájának is.

Az Avicennia marina faj, amely Qeshm szigete mellett burjánzik, hosszú, keskeny, ovális leveleiről ismerhető fel.

Fotó: ravi photo19

A vízből kiemelkedő gyökerek között pelikánok, gémek, vízi kígyók és teknősök közt hajózik a látogató, másutt sekély öblök, árapály-mocsarak terülnek el festői panorámát kínálva – mintha a természet valamely titkos szertartására érkezne.

A Qeshm szigetén és a szemközti szárazföldön található hara erdő körülbelül 20 km x 20 km-es területet foglal el, és 1972-ben nyilvánították védetté a területet.

Fotó: wikipedia

Nyári és őszi éjszakákon a sziget másik arca fedi fel magát. A “biolumineszcens” partokon a víz kéken izzik a sötétben: apró tengeri mikroorganizmusok, fitoplanktonok fénylenek mindenütt, mint ezer csillag a hullámokon. Qeshm ilyenkor tényleg a csillagok földi mása. A jelenséget elsősorban a mesterséges fényektől mentes partokon és a Chahkooh-kanyon közelében lehet megfigyelni.