Komoly veszély fenyegeti a gyönyörű Dubrovnikot!

Veszély fenyegeti a magyarok kedvenc üdülőhelyét: örökre eltűnhet a történelmi város?

dubrovnik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 17:15
tengerparti nyaraláshorvátországi nyaralás
A népszerű horvát tengerparti település óvárosi része komoly környezeti kihívással néz szembe a legfrissebb mérések alapján. A szakértők szerint a tengerszint-emelkedés üteme az utóbbi években drasztikusan felgyorsult a térségben, ami közvetlen kockázatot jelent Dubrovnik kulturális örökségére. Mutatjuk az ijesztő részleteket!
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A dubrovniki városvezetés által megrendelt legújabb kockázatkezelési terv adatai aggasztó tendenciát mutatnak a térségben. Míg a korábbi évtizedekben az éves vízszintnövekedés mindössze 0,83 milliméter volt, az utóbbi időszakban ez az érték 3,62 milliméterre ugrott. Ez a szám jelentősen meghaladja a 2,2 milliméteres globális átlagot, ami azt jelzi, hogy a régió az átlagosnál jobban kitett a változásoknak. A tengerszint-emelkedés tehát már nem egy távoli, elméleti forgatókönyv, hanem a mindennapi várostervezést befolyásoló tényező.

Dubrovnik óvárosát a tengerszint-emelkedés veszélyezteti.
A tengerszint-emelkedés miatt eltűnhetnek Dubrovnik UNESCO Világörökségi védettségű falai?
Fotó: nadtochiy / Shutterstock
  • A mérések alapján a vízszintemelkedés mértéke a térségben mára meghaladja a globális átlagot.
  • A heves viharok és a dagály együttesen közvetlen fizikai veszélyt jelentenek Dubrovnik történelmi falaira.
  • A szakemberek sürgős védelmi stratégiát dolgoztak ki a kulturális örökség megmentése érdekében.

Miért veszélyes a tengerszint-emelkedés Dubrovniknál?

A kutatók kiemelték, hogy a dagályszintek növekedése és a part menti erózió együttesen koptatja a középkori falak alapjait, ami hosszú távon szerkezeti károkat okozhat az UNESCO világörökségi helyszíneken. A kőzetbe szivárgó sós víz lassú, de megállíthatatlan rombolást végez az épületek lábazatánál, ha nem születnek meg a megfelelő műszaki válaszok.

A kedvelt horvátországi nyaralóhely, Dubrovnik – amely még a Trónok harca című sorozatban is feltűnt, mint forgatási helyszín – földrajzi elhelyezkedése tovább nehezíti a védekezést, mivel ez a partszakasz a térség egyik legviharosabb zónájának számít. Statisztikailag évente 88 napon fúj erős szél, és több mint ötven alkalommal fordul elő heves zivatar, ami a keskeny utcákból álló történelmi városmagban komoly vízelvezetési problémákat szül. Amikor a heves esőzések egybeesnek a magas tengerállással, a csapadékvíz nem tud természetes úton távozni, így a vízszint pillanatok alatt megemelkedik a kövezett tereken.

Dubrovnik óvárosa és a strand egy légi felvételen.
A festői mediterrán város komoly kihívással néz szembe: meg tudják állítani a tengerszint-emelkedés okozta károkat?
Fotó: DaLiu / Shutterstock

Ez a jelenség különösen a legalacsonyabban fekvő részeket, például a főutcát és a kikötő környékét érinti, ahol a sós víz közvetlenül károsítja a több száz éves épületek mészkő falait. A hullámzás ereje ráadásul fizikai nyomást is gyakorol a part menti védművekre, ami tovább növeli a karbantartási költségeket.

Hosszú távú stratégia a világörökség megőrzéséért

A jelentés készítői hangsúlyozzák, hogy a probléma nem egyedi, de a helyi adottságok miatt azonnali beavatkozást igényel. A mediterrán térség UNESCO által védett emlékeinek jelentős része hasonló sorsra juthat 2100-ra, ha nem születnek meg a megfelelő műszaki megoldások.

A szakemberek olyan gátrendszerek és vízelvezetési technológiák kidolgozását javasolják, amelyek képesek ellensúlyozni a tengerszint-emelkedést anélkül, hogy megváltoztatnák a város látképét. A cél a történelmi hitelesség megőrzése a modern mérnöki tudomány segítségével, biztosítva, hogy a jövő utazói is ugyanabban a pompában láthassák a bástyákat, mint a mai látogatók. A városvezetés most a javaslatok alapján kezdi meg az ütemezett védekezési munkálatok tervezését, hogy megóvják a település gazdasági és kulturális alapjait. A szakmai párbeszéd során a nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe veszik, hiszen a fenyegetés globális, de a megoldásnak helyinek kell lennie.

A tengerszint-emelkedés globális probléma, nézd meg erről a videót is:

