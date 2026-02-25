Veszély fenyegeti a magyarok kedvenc üdülőhelyét: örökre eltűnhet a történelmi város?

A dubrovniki városvezetés által megrendelt legújabb kockázatkezelési terv adatai aggasztó tendenciát mutatnak a térségben. Míg a korábbi évtizedekben az éves vízszintnövekedés mindössze 0,83 milliméter volt, az utóbbi időszakban ez az érték 3,62 milliméterre ugrott. Ez a szám jelentősen meghaladja a 2,2 milliméteres globális átlagot, ami azt jelzi, hogy a régió az átlagosnál jobban kitett a változásoknak. A tengerszint-emelkedés tehát már nem egy távoli, elméleti forgatókönyv, hanem a mindennapi várostervezést befolyásoló tényező.
A kutatók kiemelték, hogy a dagályszintek növekedése és a part menti erózió együttesen koptatja a középkori falak alapjait, ami hosszú távon szerkezeti károkat okozhat az UNESCO világörökségi helyszíneken. A kőzetbe szivárgó sós víz lassú, de megállíthatatlan rombolást végez az épületek lábazatánál, ha nem születnek meg a megfelelő műszaki válaszok.
A kedvelt horvátországi nyaralóhely, Dubrovnik – amely még a Trónok harca című sorozatban is feltűnt, mint forgatási helyszín – földrajzi elhelyezkedése tovább nehezíti a védekezést, mivel ez a partszakasz a térség egyik legviharosabb zónájának számít. Statisztikailag évente 88 napon fúj erős szél, és több mint ötven alkalommal fordul elő heves zivatar, ami a keskeny utcákból álló történelmi városmagban komoly vízelvezetési problémákat szül. Amikor a heves esőzések egybeesnek a magas tengerállással, a csapadékvíz nem tud természetes úton távozni, így a vízszint pillanatok alatt megemelkedik a kövezett tereken.
Ez a jelenség különösen a legalacsonyabban fekvő részeket, például a főutcát és a kikötő környékét érinti, ahol a sós víz közvetlenül károsítja a több száz éves épületek mészkő falait. A hullámzás ereje ráadásul fizikai nyomást is gyakorol a part menti védművekre, ami tovább növeli a karbantartási költségeket.
A jelentés készítői hangsúlyozzák, hogy a probléma nem egyedi, de a helyi adottságok miatt azonnali beavatkozást igényel. A mediterrán térség UNESCO által védett emlékeinek jelentős része hasonló sorsra juthat 2100-ra, ha nem születnek meg a megfelelő műszaki megoldások.
A szakemberek olyan gátrendszerek és vízelvezetési technológiák kidolgozását javasolják, amelyek képesek ellensúlyozni a tengerszint-emelkedést anélkül, hogy megváltoztatnák a város látképét. A cél a történelmi hitelesség megőrzése a modern mérnöki tudomány segítségével, biztosítva, hogy a jövő utazói is ugyanabban a pompában láthassák a bástyákat, mint a mai látogatók. A városvezetés most a javaslatok alapján kezdi meg az ütemezett védekezési munkálatok tervezését, hogy megóvják a település gazdasági és kulturális alapjait. A szakmai párbeszéd során a nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe veszik, hiszen a fenyegetés globális, de a megoldásnak helyinek kell lennie.
