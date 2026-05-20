Szentlőrinci tragédia: megrázó részletek derültek ki, letartóztatták az elhunyt lány barátját

A bíróság közleményében azt írta, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított együtt élt a kiskorú sértett lánnyal egy lakásban, ahol több napon keresztül fogyasztották a kristály elnevezésű kábítószert, illetve a Frontin nevű szorongásgátló, nyugtató hatású tablettát.

E szerek hatása alatt dulakodás alakult ki közöttük hétfőn, a megütött lány pedig a további bántalmazások elől a negyedik emeleti lakás erkélyére menekült, majd onnan kizuhant.

A sértett az orvosi ellátás ellenére a többszörös sérüléseinek hatására kialakult sokk miatt életét veszítette.

A büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását egy hónapra rendelte el a törvényszék, amelyet az ügyész tudomásul vett, de a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn közölte, hogy emberölés miatt indítottak eljárást, miután kiesett egy negyedik emeleti lakásból, majd kórházba szállítását követően meghalt egy 17 éves lány Szentlőrincen. A rendőrség már hétfőn őrizetbe vette a lány barátját.