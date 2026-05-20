Megdöbbentő a hasonlóság: Ez a férfi rabolta el Hugh Hefner exének szívét

Új fejezet kezdődhet a korábbi Playboy-modell, Holly Madison életében. Hugh Hefner egykori barátnője hónapokkal Zak Bagansszel való szakítása után ismét randizik, ráadásul új párja kiköpött hasonmása exének, az ismert paranormális nyomozónak.

Hugh Hefner exe, Holly Madison Steve Dimopoulos Las Vegas-i ügyvéd párja (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Hugh Hefner exére újra rátalált a szerelem

A TMZ jelentése szerint Hugh Hefner exére újra rátalált a szerelem egy Las Vegas-i ügyvéd személyében. Holly Madison és Steve Dimopoulos állítólag 2026 márciusában ismerkedett meg a Bellagio Hotel egyik elegáns éttermében, azóta pedig több alkalommal is együtt látták őket különböző eseményeken Las Vegasban. Információk szerint közösen jelentek meg például David Copperfield egyik előadásán, valamint egy Vegas Golden Knights hokimérkőzésen is. A kapcsolat pedig azért is kapott különösen nagy figyelmet, mert Holly Madison párja kiköpött mása az előző barátjának, Zak Bagansnak.

Holly Madison és Zak Bagans viharos kapcsolata

Holly Madison és Zak Bagans kapcsolata 2019-ben kezdődött, és hosszú éveken át hol együtt voltak, hol szakítottak. Végül 2025-ben teljesen különváltak. Hugh Hefner exbarátnője később maga is elismerte, hogy kapcsolatuk az utolsó időszakban rendkívül hullámzó volt, ami leginkább annak volt köszönhető, hogy a paranormális nyomozó állítólag többször is megcsalta az egykori Playboy-modellt. A hűtlenséget Holly Madison Instagram-oldalán keresztül is tudatta a rajongóival.

Holly Madison Hugh Hefner barátnője volt 2001-2008 között (Fotó: JSS053008-052/Northfoto)

Holly Madison tudatosan tartja távol magánéletét a reflektorfénytől

Holly Madison neve hosszú éveken át szorosan összefonódott Hugh Hefnerrel és a Playboy-villával. A modell és televíziós személyiség 2001 és 2008 között volt a Playboy-alapító egyik legismertebb barátnője, később pedig a „The Girls Next Door” című valóságshow révén világszerte ismertté vált. Hugh Hefner halála után azonban visszavonult és azóta igyekszik távol tartani magát a nyilvánosságtól. Holly Madison egy interjújában kategorikusan ki is jelentette, hogy új kapcsolatait szeretné távol tartani a reflektorfénytől.