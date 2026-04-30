Algarve, és nagyvárosa, Albufeira tavasszal is tökéletes úti cél.

Véletlenül találtunk rá a paradicsomra, most elárulom, hogy utazz oda te is olcsón

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 13:15
Felejtsd el a méregdrága egzotikus utakat, amikor Európa egyik legszebb tengerpartja csak karnyújtásnyira van. Mutatjuk, miért érdemes már tavasszal repülőre ülni, hiszen egy jól tervezett portugáliai utazás most döbbenetesen olcsón is kihozható.
Etédi Alexa
Sosem felejtem el, jó pár éve egy februári lisszaboni utazást fűszereztünk meg egy déli kiruccanással az Algarve-partvidékre. Egyszerűen látni akartuk azt a kőcsipkés partvidéket, amelyről a kontinens e délnyugati csücske nevezetes. A strandolás eszünkbe sem jutott, de kellemes meglepetés volt a langyos tavaszias időjárás. A fővárosból levonatoztunk délre, ahol véletlenül Lagoa helyett a Lagos felé tartó járműre ültünk. Így onnan taxival áthajtottunk eredeti úti célunk felé, de már ekkor láttuk, hogy az eredetileg egy naposra tevezett út így két naposra bővül. Ez a kalandos portugáliai utazás egész biztosan életem végéig kísérni fog. Olcsó utazás, tele csodákkal!

Portugáliai utazás az Algarve-partvidékre tavasszal is kellemes.
Egy portugáliai utazás, különösen a déli Algarve partvidékére örök élmény, különösen, ha nem a zsúfolt főszezonban utazol.
  • Tavaszi időjárás: 22 fokos napsütés és virágzó mandulafák már a tél végén is.
  • Filléres árak: 400 forintos kávé és olcsó szállások a főszezon előtt.
  • Látványos partok: barlangok, flamingók és mór óvárosok tömeg nélkül.

Miért izgalmas egy portugáliai utazás tavasszal?

Így ugyanis maradt elég időnk megcsodálni ezt a különleges, gyönyörű déli partvidéket, beleértve Carvoeirot, a Benagil-barlangot, Lagost, Farot és Albufeirát is. Az út menti mandulafák már rózsaszínben pompáztak (igen, februárban!) és minden felé a csend, a nyugalom, és a páratlan panoráma kísért bennünket.

Az Algarve-partvidék ugyanis tavasszal mutatja a legszebb arcát: a vadvirágok illata keveredik a sós tengeri levegővel, a hőmérséklet pedig májusban már 21-22 fok körül mozog. A főszezon előtt az árak még nincsenek elszállva, és a tömeget is elkerülhetjük. Faro városa tökéletes kiindulópont: a történelmi óváros, a cidade velha mór falai között sétálva pillanatok alatt beszippant a helyi hangulat. A fehérre meszelt házak és a kék-zöld azulejo csempék látványa ingyen van, de egy múzeumi belépő vagy egy kávé a napsütötte tereken is csak töredéke az itthoni vagy a nyugat-európai áraknak. Egy espresso például gyakran 1 euró alatt marad, ami nagyjából 400 Ft.

A portugáliai Lagos utcaképe fehérre meszelt házakkal.
Lagos tipikus déli mediterrán városka, amely fehérre meszelt házaival igazán képeslapra kívánkozik.
Faro és a keleti part titkai

Ha valami igazán különlegesre vágysz, keresd fel a Csontkápolnát, ahol karmelita szerzetesek maradványai díszítik a falakat – morbid, de lenyűgöző látvány. A természet kedvelőinek a Ria Formosa Natural Park kötelező program: a lagúnák és sós mocsarak világa flamingók otthona. A több kilométernyi homokos strand csak hajóval érhető el, így garantált a nyugalom. Keletebbre haladva Tavira vár, ahol a római, mór és reneszánsz építészet keveredik. Itt érdemes megkóstolni a helyi mandulás édességeket.

Carvoeiro tengerpartja öböllel.
Faro egyik leghangulatosab tengerparti halászfalva a bájos Carveiro, ahonnan elérhetjük a Benagil-barlangot is. 
Sziklák, barlangok és a végtelen Atlanti-óceán

Nyugat felé indulva a táj drámaibbá válik. Itt található Európa egyik legszebb strandja, a Praia da Marinha, ahol a kristálytiszta víz és hatalmas sziklák látványa fogad. A közeli Benagil-barlang egy természetes kupola, amelyet a tetőn lévő kerek nyíláson át világít meg a nap – ezt kajakkal vagy kishajóval érdemes felfedezni (mi Carvoeiroban béreltünk túrát).

Portugália leghíresebb barlangja, a Benagil-barlang.
A Benagil-barlag, amelyet csak a tenger felől lehet megközelíteni, különleges élményt jelent.
Lagos, ahová véletlenül jutottunk el

Lagos városa nemcsak a szörfösök paradicsoma, hanem történelmi emlékhely is, innen indultak útnak egykor a portugál felfedezők. A szűk, kanyargós utcákon sétálva még ma is érezni a mór örökséget. Ha Albufeira felé veszed az irányt, megnézheted a halászokat, amint színes csónakjaikkal kihúzzák a napi fogást a partra. A túra végállomása legyen Sagres, a kontinens legnyugatibb pontja, amit egykor a világ végének hittek. A naplemente itt ingyenes, de az élmény, ahogy az óceán a hatalmas szikláknak csapódik, megfizethetetlen. Algarve tavasszal nemcsak olcsó, de hiteles és felejthetetlen úti cél is egyben.

Algarve kőcsipkés partvidéke Portugáliában.
A csipkés algarvei-partvidék, amely egészen Lisszabonból csábított minket. 
Néhány fontosabb költség, amivel kalkulálhatsz:

  • Egy tál friss kagyló vagy polip egy helyi étteremben: 12-15 euró (kb. 4800-6000 Ft).
  • Hajókirándulás a barlangokhoz: 25-30 euró (kb. 10 000-12 000 Ft).
  • Pohár helyi bor: 2,5-4 euró (kb. 1000-1600 Ft).

Nézd meg a videón is Algarve szépségét:

