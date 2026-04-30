Véletlenül találtunk rá a paradicsomra, most elárulom, hogy utazz oda te is olcsón

Sosem felejtem el, jó pár éve egy februári lisszaboni utazást fűszereztünk meg egy déli kiruccanással az Algarve-partvidékre. Egyszerűen látni akartuk azt a kőcsipkés partvidéket, amelyről a kontinens e délnyugati csücske nevezetes. A strandolás eszünkbe sem jutott, de kellemes meglepetés volt a langyos tavaszias időjárás. A fővárosból levonatoztunk délre, ahol véletlenül Lagoa helyett a Lagos felé tartó járműre ültünk. Így onnan taxival áthajtottunk eredeti úti célunk felé, de már ekkor láttuk, hogy az eredetileg egy naposra tevezett út így két naposra bővül. Ez a kalandos portugáliai utazás egész biztosan életem végéig kísérni fog. Olcsó utazás, tele csodákkal!
Így ugyanis maradt elég időnk megcsodálni ezt a különleges, gyönyörű déli partvidéket, beleértve Carvoeirot, a Benagil-barlangot, Lagost, Farot és Albufeirát is. Az út menti mandulafák már rózsaszínben pompáztak (igen, februárban!) és minden felé a csend, a nyugalom, és a páratlan panoráma kísért bennünket.
Az Algarve-partvidék ugyanis tavasszal mutatja a legszebb arcát: a vadvirágok illata keveredik a sós tengeri levegővel, a hőmérséklet pedig májusban már 21-22 fok körül mozog. A főszezon előtt az árak még nincsenek elszállva, és a tömeget is elkerülhetjük. Faro városa tökéletes kiindulópont: a történelmi óváros, a cidade velha mór falai között sétálva pillanatok alatt beszippant a helyi hangulat. A fehérre meszelt házak és a kék-zöld azulejo csempék látványa ingyen van, de egy múzeumi belépő vagy egy kávé a napsütötte tereken is csak töredéke az itthoni vagy a nyugat-európai áraknak. Egy espresso például gyakran 1 euró alatt marad, ami nagyjából 400 Ft.
Ha valami igazán különlegesre vágysz, keresd fel a Csontkápolnát, ahol karmelita szerzetesek maradványai díszítik a falakat – morbid, de lenyűgöző látvány. A természet kedvelőinek a Ria Formosa Natural Park kötelező program: a lagúnák és sós mocsarak világa flamingók otthona. A több kilométernyi homokos strand csak hajóval érhető el, így garantált a nyugalom. Keletebbre haladva Tavira vár, ahol a római, mór és reneszánsz építészet keveredik. Itt érdemes megkóstolni a helyi mandulás édességeket.
Nyugat felé indulva a táj drámaibbá válik. Itt található Európa egyik legszebb strandja, a Praia da Marinha, ahol a kristálytiszta víz és hatalmas sziklák látványa fogad. A közeli Benagil-barlang egy természetes kupola, amelyet a tetőn lévő kerek nyíláson át világít meg a nap – ezt kajakkal vagy kishajóval érdemes felfedezni (mi Carvoeiroban béreltünk túrát).
Lagos városa nemcsak a szörfösök paradicsoma, hanem történelmi emlékhely is, innen indultak útnak egykor a portugál felfedezők. A szűk, kanyargós utcákon sétálva még ma is érezni a mór örökséget. Ha Albufeira felé veszed az irányt, megnézheted a halászokat, amint színes csónakjaikkal kihúzzák a napi fogást a partra. A túra végállomása legyen Sagres, a kontinens legnyugatibb pontja, amit egykor a világ végének hittek. A naplemente itt ingyenes, de az élmény, ahogy az óceán a hatalmas szikláknak csapódik, megfizethetetlen. Algarve tavasszal nemcsak olcsó, de hiteles és felejthetetlen úti cél is egyben.
Néhány fontosabb költség, amivel kalkulálhatsz:
Nézd meg a videón is Algarve szépségét:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.