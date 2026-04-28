Spórolj a repjegyen, ne az élményen: íme 2026 legolcsóbb nyaralási célpontjai

2026-ban ha a keskeny a pénztárca ellenére paradicsomi helyeket akarunk meglátoogatni, csak annyi a tendőnk, hogy okosan választunk helyszínt. Íme 5 olcsó úti cél, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon.

Agadir, Marokkó: ha egy hétig szeretnénk maradni egy olcsó nyaralási helyszínen, ide érdemes ellátogatni / Fotó: Youssef Douib / shutterstock

Marokkóban a Kanári-szigetek luxusát kapod, csak épp feleannyiért és kétszer annyi fűszerrel.

Egyiptomi luxus kevesebbért, mint egy balatoni hétvége főszezonban.

Vár a bolgár tengerpart, ahol a kispénzűek is a világ császárainak érezhetik magukat.

Lisszabon már rég a gazdagoké, de Porto macskakövein baráti áron kortyolhatjuk a portói bort.

Habár úgy tűnik, egy nyaralás költségei úgy megnőttek, mintha nem is egy közeli országba, hanem egyenesen a Marsra akarnánk eljutni, még mindig léteznek azok az oázisok, ahol kevésből is jól érezhetjük magunkat. Íme azok az olcsó nyaralási célpontok, ahol a kispénzűek is jól érezhetik magukat.

Olcsó nyaralási célpontok kispénzűeknek

Agadir, Marokkó – Az örök tavasz és a baráti árak városa

Ha rajongunk a Kanári-szigetek hangulatért, de a hideg ráz a tömegtől és a túlárazott spanyol tapasoktól, Agadir álmaink városa lesz. Itt egész évben 25 fok van, ami pont megfelelő azoknak, akik nem akarnak szétégni a napon és szeretik a hideg sört. A végtelen homokos strandokon élvezhetjük a napsütést, a bazárokban pedig kiélhetjük a bennünk lakozó alkudozó bajnokot. Egy hét ottlét már 165 ezer forintnál megállhat, repjeggyel együtt.

Egyiptom, Hurghada és Sarm es-Sejk – Ahol a fáraók is spórolnának

Hurghada és Sarm es-Sejk városaiban az ötcsillagos szállodák olyan természetesek, mint a homok a sivatagban. Alig 184 ezer forinttól már olyan ellátást kaphatunk, hogy a nyaralás végére fáraónak fogjuk képzelni magunkat, szóval aki vágyik arra, hogy teljesen ki legyen szolgálva, jobb, ha máris repülőre ül. A Vörös-tenger élővilága pedig kenterbe veri bármelyik nagyvárosi víziparkot. Egyiptomban nagy hagyománya van a gyógyturizmusnak, amit hévízi mintára fejlesztettek.

Egyiptom varázslatos tengerpartja / Fotó: Tunatura

Bulgária, Napospart – Autóval a szabadságba

Aki utál repülni, Bulgária felé vegye az irányt. Napospart könnyen megközelíthető a magyar autósok számára is, és olyan ragyogóan sárga homokkal vár minket, amitől még a görögök is elpirulnának. Az infrastruktúra már réges-rég levetette a szocializmust idéző manírjait, de az árak szerencsére még mindig barátiak. Itt nem kell azon izgulnunk, hogy belefér-e még egy fagyi a gyereknek vagy egy koktél a naplementében.