KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Spórolj a repjegyen, ne az élményen: íme 2026 legolcsóbb nyaralási célpontjai

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 11:15
Tengerre, magyar! Összegyűjtöttük öt olcsó nyaralási helyszínt, ahol nem kell a vesénket is eladnunk ahhoz, hogy kifeküdhessünk a tengerpartra egy tisztességes barnulás érdekében.
Pópity Balázs
A szerző cikkei

2026-ban ha a keskeny a pénztárca ellenére paradicsomi helyeket akarunk meglátoogatni, csak annyi a tendőnk, hogy okosan választunk helyszínt. Íme 5 olcsó úti cél, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon.

Agadir, Marokkó, az olcsó nyaralási helyszín
Agadir, Marokkó: ha egy hétig szeretnénk maradni egy olcsó nyaralási helyszínen, ide érdemes ellátogatni
  • Marokkóban a Kanári-szigetek luxusát kapod, csak épp feleannyiért és kétszer annyi fűszerrel.
  • Egyiptomi luxus kevesebbért, mint egy balatoni hétvége főszezonban.
  • Vár a bolgár tengerpart, ahol a kispénzűek is a világ császárainak érezhetik magukat.
  • Lisszabon már rég a gazdagoké, de Porto macskakövein baráti áron kortyolhatjuk a portói bort.

Habár úgy tűnik, egy nyaralás költségei úgy megnőttek, mintha nem is egy közeli országba, hanem egyenesen a Marsra akarnánk eljutni, még mindig léteznek azok az oázisok, ahol kevésből is jól érezhetjük magunkat. Íme azok az olcsó nyaralási célpontok, ahol a kispénzűek is jól érezhetik magukat.

Olcsó nyaralási célpontok kispénzűeknek

Agadir, Marokkó – Az örök tavasz és a baráti árak városa

Ha rajongunk a Kanári-szigetek hangulatért, de a hideg ráz a tömegtől és a túlárazott spanyol tapasoktól, Agadir álmaink városa lesz. Itt egész évben 25 fok van, ami pont megfelelő azoknak, akik nem akarnak szétégni a napon és szeretik a hideg sört. A végtelen homokos strandokon élvezhetjük a napsütést, a bazárokban pedig kiélhetjük a bennünk lakozó alkudozó bajnokot. Egy hét ottlét már 165 ezer forintnál megállhat, repjeggyel együtt.

Egyiptom, Hurghada és Sarm es-Sejk – Ahol a fáraók is spórolnának

Hurghada és Sarm es-Sejk városaiban az ötcsillagos szállodák olyan természetesek, mint a homok a sivatagban. Alig 184 ezer forinttól már olyan ellátást kaphatunk, hogy a nyaralás végére fáraónak fogjuk képzelni magunkat, szóval aki vágyik arra, hogy teljesen ki legyen szolgálva, jobb, ha máris repülőre ül. A Vörös-tenger élővilága pedig kenterbe veri bármelyik nagyvárosi víziparkot. Egyiptomban nagy hagyománya van a gyógyturizmusnak, amit hévízi mintára fejlesztettek.

Egyiptom varázslatos tengerpartja

Bulgária, Napospart – Autóval a szabadságba

Aki utál repülni, Bulgária felé vegye az irányt. Napospart könnyen megközelíthető a magyar autósok számára is, és olyan ragyogóan sárga homokkal vár minket, amitől még a görögök is elpirulnának. Az infrastruktúra már réges-rég levetette a szocializmust idéző manírjait, de az árak szerencsére még mindig barátiak. Itt nem kell azon izgulnunk, hogy belefér-e még egy fagyi a gyereknek vagy egy koktél a naplementében.

Bulgária, Napospart a magyarokra vár!

Portugália, Porto – Kultúra, bor és olcsó kávé

Ha a strandolásnál többre vágyunk, és nem bánjuk, ha macskaköves emelkedőket kell másznunk, Porto az ideális célpont. Lisszabonhoz képest egy megváltás a pénztárcánknak. A Douro-folyó partján ücsörögve, egy pohár borral a kezünkben. Ha pedig elég ügyesek vagyunk, akár 1 euróért kaphatunk olyan kávét, ami után garantáltan nem lesz kedvünk hazajönni. Körülbelül 100 ezer forintból egy hosszú hétvége simán kihozható.

Porto, Portugália, ahol megéri a tengert csodálni

Görögország, Ksamil – Ahol a türkiz az alapértelmezett

Kamil partjai egyértelműen beazonosíthatóak a fehér homokról, a türkiz színű tengerhabokról és az apró szigeteiről. Ez a kis falu a görög határ mellett olyan strandokkal rendelkezik, amik bármelyik luxusmagazin címlapján megállnák a helyüket. A különbség csak annyi, hogy itt a szolgáltatásokért nem rángatják le rólunk a gatyánkat is. Egy hétvége akár 80-110 000 Ft-ból kihozható mindennel együtt.

Görögország, Ksamil, a türkizkék paradicsom

Hát nosza, tengerre magyar, amíg az árak még barátiak! Még most foglald le a repjegyed!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
