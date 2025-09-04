Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Nem kérdés többé! Ekkor megy ember a Marsra

Nagy bejelentést tett Sean Duffy közlekedési miniszter, a NASA megbízott igazgatója, az Egyesült Államokban.

Az igazgató a Fox Newsnak nyilatkozott, ahol többek között azt is elárulta, hogy első lépésként hasznos rakományt szeretnének eljuttatni a Holdra, hogy ott egy bázist hozzanak létre. Aztán irány a Mars.

mars
2030-as évek elején indulhatnak űrhajósok a Marsra. Fotó: Forrás: Shutterstock.com / Gorodenkoff (illusztráció)
 

Ezt követően kerülhet sor a Mars-expedícióra. A tervek szerint a 2030-as évek elején küldhet űrhajósokat a NASA a Marsra.

Jövő áprilisban egy négyfős legénység elindul egy űrhajóval. Körberepüli a Holdat, majd később le is száll rajta, ahol a tervek szerint 8–12 napot töltenek. Ez jóval hosszabb lenne a múltbeli űrhajós-küldetésekhez képest, hiszen eddig legfeljebb háromnapos holdi tartózkodásra került sor.

A Mars meghódítása előtt

A NASA öt évvel ezelőtt mutatta be háromlépcsős Artemis-programját. Az Artemis I keretében az Orion űrszonda pilóta nélkül repülte körbe a Holdat, majd 2022 végén sikeresen visszatért a Földre. A következő szakasz, az Artemis II, már emberrel történő küldetés lesz a Hold körül, míg az Artemis III során az űrhajósok le is szállnak a felszínen. Ez lesz a kiindulópont a Mars felé vezető úton - írja a NASA honlapja.

Az Artemis II és III eredetileg 2022-re, illetve 2024-re volt ütemezve, ám a dátumokat többször is elhalasztották. A legutóbbi tervek szerint az Artemis II 2026 áprilisában, az Artemis III pedig 2027 közepén indulhat el.

