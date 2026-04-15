Pakolj és indulj: íme az országok, ahol milliókat kapsz, ha odaköltözöl

Sokan álmodoznak arról, hogy maguk mögött hagyják a mókuskereket, és egy festői külföldi faluban vagy szigeten kezdjenek új életet. Ez a vágy ma már nem csupán ábránd, hiszen Európa-szerte számos település küzd az elnéptelenedéssel, és készpénzzel csábítja a betelepülőket. A támogatási rendszerek célja a helyi gazdaság élénkítése és a közösségek fenntartása a fiatalabb generációk bevonásával. E felajánlások azonban szinte minden esetben szigorú feltételekhez, például ingatlanfelújításhoz vagy hosszú távú ott tartózkodáshoz kötöttek. Amennyiben a külföldre költözést fontolgatod vagy csak ingatlant vásárolnál, az alábbiakban részletezzük, mely országokban, régiókban fizetnek a beköltözésért a legkedvezőbb feltételek mellett.

Külföldre költözés: a görögországi Antiküthéra szigete az egyik olyan hely, ahol fizetnek a beköltözésért. Fotó: Jimmyoneill / Wikipédia

Készpénz és ingatlan: Írországban 34 millió, Svájcban 10 millió forint körüli összeget is kaphatsz letelepedésre.

Írországban 34 millió, Svájcban 10 millió forint körüli összeget is kaphatsz letelepedésre. Jelképes árú házak: Horvátországban 13 eurocentért vehetsz ingatlant, Olaszországban pedig 1 eurós házak várják a beköltözőket.

Horvátországban 13 eurocentért vehetsz ingatlant, Olaszországban pedig 1 eurós házak várják a beköltözőket. Családi és üzleti támogatás: Spanyolország a gyermekvállalást, Chile és Mauritius pedig az új vállalkozásokat támogatja.

Külföldre költözés: melyek azok a helyek, ahol fizetnek a beköltözésért?

Az alábbiakban hat európai és három Európán kívüli helyszínt is bemutatunk, ahol fizetnek a beköltözésért.

Horvátország

Legrad városa az elmúlt években azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy mindössze 13 eurócentért (kb. 50 forint) kínál eladó házakat a beköltözőknek. Az önkormányzat ezen felül jelentős összeggel, akár 3500 euróval (kb. 1,4 millió forint) is hozzájárul az ingatlanok felújítási költségeihez. A program feltétele, hogy a jelentkezők 45 év alattiak legyenek, büntetlen előélettel rendelkezzenek, és vállalják a legalább tízéves helyben lakást.

Olaszország

Szicília és Szardínia több települése, köztük Sambuca di Sicilia is híressé vált az 1 eurós házakról, de ma már közvetlen pénzbeli támogatásokat is elérhetsz. Szardínia szigetén például 15 000 eurót (kb. 6 millió forint) kaphatnak az új lakók, ha egy 3000 fő alatti faluban vásárolnak otthont. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ingatlanban életvitelszerűen laknak, és 18 hónapon belül bejelentik a helyi lakcímet. Emellett más olasz vidékek, például Toszkána is tárt karokkal várja a letelepedni kívánókat.