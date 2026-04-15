Ezeken a gyönyörű vidékeken fizetnek az odaköltözésért.

Pakolj és indulj: íme az országok, ahol milliókat kapsz, ha odaköltözöl

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 10:45
Vágysz a változásra, de hiányzik a tőkéd a kezdéshez? Mutatjuk azokat a helyeket, ahol konkrét támogatásokkal várják az új lakókat a külföldre költözés során. Cikkünkben körbejártuk azokat az országokat, ahol fizetnek a beköltözésért, hogy neked csak a pakolással kelljen foglalkoznod.
Etédi Alexa
Sokan álmodoznak arról, hogy maguk mögött hagyják a mókuskereket, és egy festői külföldi faluban vagy szigeten kezdjenek új életet. Ez a vágy ma már nem csupán ábránd, hiszen Európa-szerte számos település küzd az elnéptelenedéssel, és készpénzzel csábítja a betelepülőket. A támogatási rendszerek célja a helyi gazdaság élénkítése és a közösségek fenntartása a fiatalabb generációk bevonásával. E felajánlások azonban szinte minden esetben szigorú feltételekhez, például ingatlanfelújításhoz vagy hosszú távú ott tartózkodáshoz kötöttek. Amennyiben a külföldre költözést fontolgatod vagy csak ingatlant vásárolnál, az alábbiakban részletezzük, mely országokban, régiókban fizetnek a beköltözésért a legkedvezőbb feltételek mellett.

Külföldre költözés: a görögországi Antiküthéra szigete az egyik olyan hely, ahol fizetnek a beköltözésért.  Fotó: Jimmyoneill /  Wikipédia
  • Készpénz és ingatlan: Írországban 34 millió, Svájcban 10 millió forint körüli összeget is kaphatsz letelepedésre.
  • Jelképes árú házak: Horvátországban 13 eurocentért vehetsz ingatlant, Olaszországban pedig 1 eurós házak várják a beköltözőket.
  • Családi és üzleti támogatás: Spanyolország a gyermekvállalást, Chile és Mauritius pedig az új vállalkozásokat támogatja.

Külföldre költözés: melyek azok a helyek, ahol fizetnek a beköltözésért?

Az alábbiakban hat európai és három Európán kívüli helyszínt is bemutatunk, ahol fizetnek a beköltözésért

Horvátország

Legrad városa az elmúlt években azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy mindössze 13 eurócentért (kb. 50 forint) kínál eladó házakat a beköltözőknek. Az önkormányzat ezen felül jelentős összeggel, akár 3500 euróval (kb. 1,4 millió forint) is hozzájárul az ingatlanok felújítási költségeihez. A program feltétele, hogy a jelentkezők 45 év alattiak legyenek, büntetlen előélettel rendelkezzenek, és vállalják a legalább tízéves helyben lakást.

Olaszország

Szicília és Szardínia több települése, köztük Sambuca di Sicilia is híressé vált az 1 eurós házakról, de ma már közvetlen pénzbeli támogatásokat is elérhetsz. Szardínia szigetén például 15 000 eurót (kb. 6 millió forint) kaphatnak az új lakók, ha egy 3000 fő alatti faluban vásárolnak otthont. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ingatlanban életvitelszerűen laknak, és 18 hónapon belül bejelentik a helyi lakcímet. Emellett más olasz vidékek, például Toszkána is tárt karokkal várja a letelepedni kívánókat. 

Sambuca di Sicilia régóta 1 euróért csábítja a vállalkozó kedvűeket, akik vállalnák, hogy odaköltözzenek.  Fotó: Simone Padovani /   shutterstock

Írország

Az „Our Living Islands” program keretében az ír kormány jelentős összeget kínál azoknak, akik a kijelölt 23 távoli sziget egyikére költöznek. A támogatás összege elérheti a 84 000 eurót (kb. 34 millió forint), amennyiben egy legalább két éve üresen álló, 2008 előtt épült ingatlan felújítását vállalod. Ez a kezdeményezés kifejezetten a vadregényes, az atlanti-óceáni partvidék elszigetelt közösségeinek megmentését szolgálja.

Spanyolország

Az észak-spanyolországi Ponga faluja különösen a fiatal párokat részesíti előnyben, nekik 2971 eurót (kb. 1,2 millió forint) biztosítanak a letelepedéshez. Minden ott született gyermek után további ugyanennyi támogatás jár a családoknak, ezzel ösztönözve a népességnövekedést. A falu elvárja a beköltözőktől, hogy legalább öt éven keresztül az apró, hegyvidéki település lakói maradjanak. Emellett a szintén északi régióban található Rubia falu is tárt karokkal vár. 

A vadregényes észak-spanyol tájon megbújó Ponga faluban szintén tárt karokkal várják az odaköltözőket.  Fotó: imag3s 4 U /  shutterstock

Görögország

Antiküthéra szigete havonta 500 eurós (kb. 200 ezer forint) életviteli támogatást nyújt az új családoknak az első három évben. Emellett ingyenes szállást és élelmet is biztosítanak a beköltözőknek, amíg azok saját lábra nem állnak a közösségben. A program elsőbbséget biztosít a görög származásúaknak, de nyitott más nemzetiségű, szakmával rendelkező jelentkezők előtt is.

Svájc

Albinen községe a 45 év alatti felnőtteknek 25 000 svájci frankot (kb. 10,5 millió forint), a gyermekeknek pedig további 10 000 frankot (kb. 4,2 millió forint) kínál. A támogatás feltétele egy legalább 200 000 frank (kb. 84 millió forint) értékű ingatlan megvásárlása vagy építése a faluban. Aki ezt az utat választja, annak vállalnia kell, hogy tíz évig nem költözik el a kantonból, ellenkező esetben a pénzt vissza kell fizetnie.

Az alpesi környezetben fekvő Albinen község szintén fizet azért, ha az ember vállalja az odaköltözést és huzamosabb ideig ott is marad. Fotó: Remco de Wit /   shutterstock

Európán kívüli lehetőségek

Az öreg kontinensen túl is akadnak bőségesen lehetőségek a kalandvágyóknak, akik az elnéptelenedéstől veszélyeztetett vidéki régiókon segítenének. Chile a technológiai szektorban dolgozókat célozza meg: a Start-Up Chile program akár 80 000 dolláros (kb. 29 millió forint) tőkét és egyéves vízumot ad az innovatív vállalkozóknak.

Mauritius 20 000 mauritiusi rúpiát (kb. 165 000 forint) kínál azoknak, akik ott indítanak vállalkozást, feltéve, hogy üzleti tervüket egy szakmai bizottság jóváhagyja. 

Japánban a vidéki területeken, mint például Misima faluja, havi apanázst és egyszeri letelepedési díjat kaphatnak az egyedülállók vagy családosok.

Ezek a távoli opciók gyakran rugalmasabbak a szakmai háttér tekintetében, viszont a vízumügyintézés és a kulturális különbségek nagyobb felkészültséget igényelnek.

Nézz további országokat a videóban, amelyek fizetnek, ha odaköltözöl:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
