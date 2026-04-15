Pakolj és indulj: íme az országok, ahol milliókat kapsz, ha odaköltözöl

Sokan álmodoznak arról, hogy maguk mögött hagyják a mókuskereket, és egy festői külföldi faluban vagy szigeten kezdjenek új életet. Ez a vágy ma már nem csupán ábránd, hiszen Európa-szerte számos település küzd az elnéptelenedéssel, és készpénzzel csábítja a betelepülőket. A támogatási rendszerek célja a helyi gazdaság élénkítése és a közösségek fenntartása a fiatalabb generációk bevonásával. E felajánlások azonban szinte minden esetben szigorú feltételekhez, például ingatlanfelújításhoz vagy hosszú távú ott tartózkodáshoz kötöttek. Amennyiben a külföldre költözést fontolgatod vagy csak ingatlant vásárolnál, az alábbiakban részletezzük, mely országokban, régiókban fizetnek a beköltözésért a legkedvezőbb feltételek mellett.
Az alábbiakban hat európai és három Európán kívüli helyszínt is bemutatunk, ahol fizetnek a beköltözésért.
Legrad városa az elmúlt években azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy mindössze 13 eurócentért (kb. 50 forint) kínál eladó házakat a beköltözőknek. Az önkormányzat ezen felül jelentős összeggel, akár 3500 euróval (kb. 1,4 millió forint) is hozzájárul az ingatlanok felújítási költségeihez. A program feltétele, hogy a jelentkezők 45 év alattiak legyenek, büntetlen előélettel rendelkezzenek, és vállalják a legalább tízéves helyben lakást.
Szicília és Szardínia több települése, köztük Sambuca di Sicilia is híressé vált az 1 eurós házakról, de ma már közvetlen pénzbeli támogatásokat is elérhetsz. Szardínia szigetén például 15 000 eurót (kb. 6 millió forint) kaphatnak az új lakók, ha egy 3000 fő alatti faluban vásárolnak otthont. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ingatlanban életvitelszerűen laknak, és 18 hónapon belül bejelentik a helyi lakcímet. Emellett más olasz vidékek, például Toszkána is tárt karokkal várja a letelepedni kívánókat.
Az „Our Living Islands” program keretében az ír kormány jelentős összeget kínál azoknak, akik a kijelölt 23 távoli sziget egyikére költöznek. A támogatás összege elérheti a 84 000 eurót (kb. 34 millió forint), amennyiben egy legalább két éve üresen álló, 2008 előtt épült ingatlan felújítását vállalod. Ez a kezdeményezés kifejezetten a vadregényes, az atlanti-óceáni partvidék elszigetelt közösségeinek megmentését szolgálja.
Az észak-spanyolországi Ponga faluja különösen a fiatal párokat részesíti előnyben, nekik 2971 eurót (kb. 1,2 millió forint) biztosítanak a letelepedéshez. Minden ott született gyermek után további ugyanennyi támogatás jár a családoknak, ezzel ösztönözve a népességnövekedést. A falu elvárja a beköltözőktől, hogy legalább öt éven keresztül az apró, hegyvidéki település lakói maradjanak. Emellett a szintén északi régióban található Rubia falu is tárt karokkal vár.
Antiküthéra szigete havonta 500 eurós (kb. 200 ezer forint) életviteli támogatást nyújt az új családoknak az első három évben. Emellett ingyenes szállást és élelmet is biztosítanak a beköltözőknek, amíg azok saját lábra nem állnak a közösségben. A program elsőbbséget biztosít a görög származásúaknak, de nyitott más nemzetiségű, szakmával rendelkező jelentkezők előtt is.
Albinen községe a 45 év alatti felnőtteknek 25 000 svájci frankot (kb. 10,5 millió forint), a gyermekeknek pedig további 10 000 frankot (kb. 4,2 millió forint) kínál. A támogatás feltétele egy legalább 200 000 frank (kb. 84 millió forint) értékű ingatlan megvásárlása vagy építése a faluban. Aki ezt az utat választja, annak vállalnia kell, hogy tíz évig nem költözik el a kantonból, ellenkező esetben a pénzt vissza kell fizetnie.
Az öreg kontinensen túl is akadnak bőségesen lehetőségek a kalandvágyóknak, akik az elnéptelenedéstől veszélyeztetett vidéki régiókon segítenének. Chile a technológiai szektorban dolgozókat célozza meg: a Start-Up Chile program akár 80 000 dolláros (kb. 29 millió forint) tőkét és egyéves vízumot ad az innovatív vállalkozóknak.
Mauritius 20 000 mauritiusi rúpiát (kb. 165 000 forint) kínál azoknak, akik ott indítanak vállalkozást, feltéve, hogy üzleti tervüket egy szakmai bizottság jóváhagyja.
Japánban a vidéki területeken, mint például Misima faluja, havi apanázst és egyszeri letelepedési díjat kaphatnak az egyedülállók vagy családosok.
Ezek a távoli opciók gyakran rugalmasabbak a szakmai háttér tekintetében, viszont a vízumügyintézés és a kulturális különbségek nagyobb felkészültséget igényelnek.
