Olaszországba költöznél? Ebben a Toszkán városban milliókat fizetnek a betelepülőknek

Egy toszkán kisváros pénzzel ösztönzi azokat, akik hosszabb távra Olaszországba költöznének.

Radicondoliban akár több millió forintnyi támogatás is jár házvásárlásra vagy bérlésre.

Radicondoli különbözik az Olaszországban ismert 1 eurós házprogramoktól.

Radicondoli pontosan az a hely, amit sokan elképzelnek, amikor Toszkánára gondolnak: dombok, szőlők, olajfák, kőházak, szűk utcák és nyugalom. A Siena közelében fekvő, középkori települést egykor nagyjából háromezren lakták, ma már mindössze 966-an élnek itt. A 450 házból körülbelül 100 üresen áll. A helyi vezetés most pénzzel próbálja megfordítani a folyamatot, így megkönnyítik az Olaszországba költözést.

Radicondoli egyike azoknak a toszkán falvaknak, ahol az Olaszországba költözés pénzügyi támogatással is jár.

Fotó: studioanghifoto / Shutterstock

A CNN beszámolója szerint a település egykor több ezer lakosnak adott otthont, mára azonban alig ezren maradtak. A fiatalok korábban a városokba költöztek munkát keresve, miközben az ott maradók egyre idősebbek. Radicondoli 2023-ban indított programot, amelyben akár 20 ezer eurót kínálnak azoknak, akik megvásárolnak és életvitelszerűen laknak egy üresen álló házban. Ehhez további 6 ezer euró támogatás is jár, például fűtési és közlekedési költségekre. Idén a kezdeményezést tovább bővítették. Már nemcsak a vásárlókat segítik, hanem az új bérlők első két évének lakbéréből is átvállalják az összeg felét, egészen 2026 elejéig.

Az Olaszországba költözés most ennyire egyszerű

A polgármester szerint Radicondoli különbözik az Olaszországban ismert 1 eurós házprogramoktól, ezeknek a házaknak valódi értékük van. Szerinte a közösségi élet, a vendégszeretet és a sok kulturális program legalább akkora vonzerőt jelent, mint a falu kedvező elhelyezkedése. Az üres ingatlanok között vannak egyhálószobás lakások a történelmi belvárosban, valamint toszkán parasztházak a falu határában. A központban inkább kisebb, hangulatos lakások jellemzők, míg a külterületeken tágas házak állnak olajfaligetek és szőlők ölelésében.

Az árak nagyjából 50 ezer eurónál indulnak a kisebb lakások esetében, a nagyobb házakért pedig 100 ezer eurót vagy még többet is elkérnek. A polgármester szerint a legtöbb ingatlan jó állapotú, csak az olcsóbbak igényelnek csak felújítást. Ez azt jelenti, hogy aki kihasználja a teljes, 20 ezer eurós támogatást, akár 30 ezer euróért is hozzájuthat egy kisebb lakáshoz. A bérlők is jól járnak, hiszen egy 60–80 négyzetméteres lakás, amely normál esetben havi 400 euróba kerülne, a támogatással 200 euróra csökkenhet. Van azonban egy feltétel: vásárlás esetén legalább 10 évig, bérlésnél minimum 4 évig a településen kell élni.