Olaszországba költöznél? Ebben a Toszkán városban milliókat fizetnek a betelepülőknek

Radicondoli pontosan az a hely, amit sokan elképzelnek, amikor Toszkánára gondolnak: dombok, szőlők, olajfák, kőházak, szűk utcák és nyugalom. A Siena közelében fekvő, középkori települést egykor nagyjából háromezren lakták, ma már mindössze 966-an élnek itt. A 450 házból körülbelül 100 üresen áll. A helyi vezetés most pénzzel próbálja megfordítani a folyamatot, így megkönnyítik az Olaszországba költözést.
A CNN beszámolója szerint a település egykor több ezer lakosnak adott otthont, mára azonban alig ezren maradtak. A fiatalok korábban a városokba költöztek munkát keresve, miközben az ott maradók egyre idősebbek. Radicondoli 2023-ban indított programot, amelyben akár 20 ezer eurót kínálnak azoknak, akik megvásárolnak és életvitelszerűen laknak egy üresen álló házban. Ehhez további 6 ezer euró támogatás is jár, például fűtési és közlekedési költségekre. Idén a kezdeményezést tovább bővítették. Már nemcsak a vásárlókat segítik, hanem az új bérlők első két évének lakbéréből is átvállalják az összeg felét, egészen 2026 elejéig.
A polgármester szerint Radicondoli különbözik az Olaszországban ismert 1 eurós házprogramoktól, ezeknek a házaknak valódi értékük van. Szerinte a közösségi élet, a vendégszeretet és a sok kulturális program legalább akkora vonzerőt jelent, mint a falu kedvező elhelyezkedése. Az üres ingatlanok között vannak egyhálószobás lakások a történelmi belvárosban, valamint toszkán parasztházak a falu határában. A központban inkább kisebb, hangulatos lakások jellemzők, míg a külterületeken tágas házak állnak olajfaligetek és szőlők ölelésében.
Az árak nagyjából 50 ezer eurónál indulnak a kisebb lakások esetében, a nagyobb házakért pedig 100 ezer eurót vagy még többet is elkérnek. A polgármester szerint a legtöbb ingatlan jó állapotú, csak az olcsóbbak igényelnek csak felújítást. Ez azt jelenti, hogy aki kihasználja a teljes, 20 ezer eurós támogatást, akár 30 ezer euróért is hozzájuthat egy kisebb lakáshoz. A bérlők is jól járnak, hiszen egy 60–80 négyzetméteres lakás, amely normál esetben havi 400 euróba kerülne, a támogatással 200 euróra csökkenhet. Van azonban egy feltétel: vásárlás esetén legalább 10 évig, bérlésnél minimum 4 évig a településen kell élni.
A polgármester abban bízik, hogy az új program visszahozhat valamennyit abból a pezsgésből, amely a 14. században jellemezte a falut, amikor Radicondoli a gyapjútermelés egyik központja volt. Ennek emlékei ma is láthatók: boltívek, vörösesbarna kőházak és egykori gazdag kereskedők palotái rajzolják ki az óvárost.
A program indulása óta 23 ingatlan eladását támogattuk, és nagyjából 60 új lakót sikerült idecsábítanunk, többségük olasz, de vannak belgák is
– mondja Francesco Guarguaglini polgármester. Szerinte ez jó kezdet, de ennél többre van szükség. Célja, hogy a lakosság száma újra elérje az ezret. Azok is extra segítséget kapnak, akik az elhanyagolt házakból vendégszállást alakítanának ki. A támogatások kiterjednek felújítási hozzájárulásokra és bérbeadáshoz kapcsolódó kölcsönökre is, így a falu a vállalkozók és a szezonális turizmus számára is vonzóbbá válhat. A nemzetközi családok számára egyetemi ösztöndíjak és iskolai tankönyvtámogatások is elérhetők, hogy az Olaszországba költözés a gyerekekkel érkezőknek is könnyebb legyen.
Radicondoli nagyjából 40 percre fekszik Sienától, Firenzétől pedig valamivel több mint egy órára. Bár csendesebb, mint Toszkána legismertebb turistaközpontjai, a vonzereje ugyanaz: bor, olívaolaj és jó ételek. Helyi specialitás a Cinta Senese sertésből készült felvágott, a ribollita leves, valamint a kézzel készített pici tészta vaddisznóval vagy vargányával.
A faluban egész évben vannak kulturális és szabadtéri programok, vezetett séták, kézműves műhelyek, hagyományőrző fesztiválok és vásárok. A környék ideális túrázáshoz, kerékpározáshoz és lovagláshoz is. Nyáron a falu koncerteket és hatalmas naplementés összejöveteleket rendez a fő téren. A támogatások miatt Radicondoli ma azok számára is reális opció, akik az Olaszországba költözést eddig csak elérhetetlen álomnak gondolták.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz Radicondoli városkáról:
