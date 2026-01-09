Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Külföldre költözés Olaszországba.

Csodás helyszínek, ahol akár több tízmillió forintot is fizetnek azért, hogy odaköltözz

támogatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 14:45
külföldi utazásGörögországOlaszországköltözés
Sokan álmodoznak arról, hogy egyszer egy különleges országban élnek majd, egy melegebb, tengerparti vagy épp mesés északi helyszínen, esetleg egy egzotikus szigeten. De gondoltad volna, hogy a külföldre költözésért pénzjutalom is járhat? Több ország is komoly összegekkel csábítja magához az új lakókat. Mutatjuk hol várják az embereket tárt karokkal és vastag borítékkal.
Boncza Léda
A szerző cikkei

Néha mindenki elgondolkodik az újrakezdésen. Egy friss úton valahol a világ másik végén, egy nyugodt szigeten, egy pezsgő világvárosban. A döntés persze a legtöbbször megáll az elméleti síkon, hiszen az érzelmi elköteleződés mellett az anyagiak is gyakran megnehezítik a külföldre költözést. Csakhogy ez nem mindig akkora akadály. Jó pár város fizet, támogat, egyenesen ösztönöz, hogy elinduljon az ember ezen az ismeretlen úton.

Külföldre költözés a görögországi Antiküthérába.
Pénzt kapsz a külföldre költözésért, ha ezeket az országokat célzod meg: 3+1 csodás helyszín
Fotó: Andronos Haris
  • Az világ számos helyszíne támogatja pénzzel az odaköltözőket különböző gazdasági okokból.
  • Különleges, izgalmas és turisták által is kedvelt országokban is elérhetőek olyan pályázatok, amik támogatják a letelepedőket.
  • A költözés előtt azonban érdemes alaposan utánajárni a pontos feltételeknek.

Miért fizetnek az országok a külföldre költözésért?

A világban sok hely van, amely évek/évtizedek óta küzd azzal, hogy a fiatal generációk máshol keresik útjukat, világot látnak, elhagyják szülőhelyüket. Az épületek elöregednek, a szolgáltatások pedig hanyatlásba kezdenek és közben a képzett munkaerő hiánya is lassítja a gazdaságot. Épp ezért, az érintett régiók programokkal, támogatásokkal próbálják frissíteni a közösséget. Mutatjuk, hol!

3+1 csodás hely a világban, ahol pénzt kapsz a külföldre költözésért

1. Chile

Külföldre költözés chilei úti céllal.
1. Santiago, Chile fővárosa, egyben legnagyobb városa
Fotó: ALEXANDRE F FAGUNDES

Santiago városának Start-Up Chile programja akár 80 000 dollárnyi támogatást és egy évnyi vízumot is ad a vállalkozóknak. Évente körülbelül 100 sikeresen pályázó vállalkozást támogatnak, ezért érdemes alaposan felkészülni. 

2. Olaszország

Külföldre költözés candelai úti céllal.
2. Candela, egy bájos, történelmi középkori város Olaszországban
Fotó: Stefano Tammaro

A magyar turisták egyik kedvenc úti célja, Olaszország is komoly támogatást kínál az odaköltözőknek. Az Invest Your Talent in Italy program a világ számos országából várja a diákokat, akik akár 10 000 dolláros ösztöndíjat és egyéves vízumot kaphatnak. 

Nemcsak a tanulók járhatnak jól: Candela kisvárosa az egyedülálló költözőknek 800, egy négytagú családnak akár 2000 euró támogatást kínál azzal a feltétellel, hogy az új lakó a külföldre költözés után a városon belül marad, és évente minimum 7500 eurós munkából befolyt jövedelemmel rendelkezik.

3. Írország

Külföldre költözés írországi úti céllal.
3. Írország, lenyűgöző történelmi tájakkal, varázslatos ír kultúrával
Fotó: Fotogro

Írország a vadregényes környezet és a gazdag kultúra mellett, pénzt is ajánl a frissen beköltözőknek. 84 000 eurónyi támogatást kaphat az, aki az Our Living Islands program keretein belül hajlandó az Ír-szigeten megvásárolni és felújítani az 1993 előtt épült, üresen álló, lepusztult házikót. A kapott pénzt pedig kizárólag a felújításra lehet elkölteni.

+ 1 Görögországi paradicsom

Külföldre költözés Antiküthérába.
+1 Antküthéra, mely egy aprócska sziget Kréta és Görögország kontinentális része között
Fotó: Andronos Haris

Antiküthéra, ez a festői, de szinte elnéptelenedett görög sziget, havi 500 euróval támogat mindenkit, aki erre az olcsó, természeti csodákkal teli helyszínre költözik. A helyi görög ortodox letelepedési szervezet programjának feltétele, hogy minimum 3 évig a szigeten maradjanak az új lakók.

Mit érdemes mérlegelni külföldre költözéskor?

Mielőtt elkapna a lelkesedés, mindenképp járj utána, hogy a helyszín és a pályázat, amely felkeltette érdeklődésedet, illik-e a jelenlegi életmódodhoz, karrieredhez, pénzügyi lehetőségeidhez. Illetve olvass át minden apró részletet, hogy tisztában legyél azzal, milyen kötelezettségeket vállalsz el a külföldre költözéssel. Mindegyik lehetőség más életet kínál, a kérdés csak az, vajon melyik a tiéd?

Nézd meg ezt a videót és fedezd fel Antiküthéra szépségeit:

Külföldre költözést tervezel? Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

