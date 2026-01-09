Csodás helyszínek, ahol akár több tízmillió forintot is fizetnek azért, hogy odaköltözz

Néha mindenki elgondolkodik az újrakezdésen. Egy friss úton valahol a világ másik végén, egy nyugodt szigeten, egy pezsgő világvárosban. A döntés persze a legtöbbször megáll az elméleti síkon, hiszen az érzelmi elköteleződés mellett az anyagiak is gyakran megnehezítik a külföldre költözést. Csakhogy ez nem mindig akkora akadály. Jó pár város fizet, támogat, egyenesen ösztönöz, hogy elinduljon az ember ezen az ismeretlen úton.

Pénzt kapsz a külföldre költözésért, ha ezeket az országokat célzod meg: 3+1 csodás helyszín

Fotó: Andronos Haris

Az világ számos helyszíne támogatja pénzzel az odaköltözőket különböző gazdasági okokból.

Különleges, izgalmas és turisták által is kedvelt országokban is elérhetőek olyan pályázatok, amik támogatják a letelepedőket.

A költözés előtt azonban érdemes alaposan utánajárni a pontos feltételeknek.

Miért fizetnek az országok a külföldre költözésért?

A világban sok hely van, amely évek/évtizedek óta küzd azzal, hogy a fiatal generációk máshol keresik útjukat, világot látnak, elhagyják szülőhelyüket. Az épületek elöregednek, a szolgáltatások pedig hanyatlásba kezdenek és közben a képzett munkaerő hiánya is lassítja a gazdaságot. Épp ezért, az érintett régiók programokkal, támogatásokkal próbálják frissíteni a közösséget. Mutatjuk, hol!

3+1 csodás hely a világban, ahol pénzt kapsz a külföldre költözésért

1. Chile

1. Santiago, Chile fővárosa, egyben legnagyobb városa

Fotó: ALEXANDRE F FAGUNDES

Santiago városának Start-Up Chile programja akár 80 000 dollárnyi támogatást és egy évnyi vízumot is ad a vállalkozóknak. Évente körülbelül 100 sikeresen pályázó vállalkozást támogatnak, ezért érdemes alaposan felkészülni.

2. Olaszország

2. Candela, egy bájos, történelmi középkori város Olaszországban

Fotó: Stefano Tammaro

A magyar turisták egyik kedvenc úti célja, Olaszország is komoly támogatást kínál az odaköltözőknek. Az Invest Your Talent in Italy program a világ számos országából várja a diákokat, akik akár 10 000 dolláros ösztöndíjat és egyéves vízumot kaphatnak.

Nemcsak a tanulók járhatnak jól: Candela kisvárosa az egyedülálló költözőknek 800, egy négytagú családnak akár 2000 euró támogatást kínál azzal a feltétellel, hogy az új lakó a külföldre költözés után a városon belül marad, és évente minimum 7500 eurós munkából befolyt jövedelemmel rendelkezik.