Nagy a baj: 2300-ra az Antarktisz jégtakarójának fele összeomolhat

Az Antarktisz jégtakaróinak olvadása visszafordíthatatlan következményekkel járhat. Hatalmas világvárosokat gyűrhet maga alá a víz, ugyanis az olvadással tíz métert emelkedne a tengerszint, s bár ez nem tűnik hatalmas mennyiségnek, az emberiség történetében épp elég ahhoz, hogy katasztrofális következményeket vonjon maga után.

Az Antarktisz jégtakarói hatalmas veszélyt hordoznak magukban az olvadás bekövetkeztével / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Olvadó Antarktisz - veszély kereszttüzébe kerülhetnek városok

Egy friss tanulmány szerint alig 275 éven belül városok és települések tűnhetnek el a víz alatt világszerte. A párizsi Sorbonne Egyetem kutatói arra figyelmeztetnek, hogy 2300-ra az Antarktisz jégtakaróinak akár 59 százaléka is összeomolhat, ami 10 méteres tengerszint-emelkedést idézhet elő – olyan változást, amit többé nem lehetne visszafordítani. Ha ez bekövetkezik, az Egyesült Királyságban például Hull, Glasgow és Bristol kerülne víz alá, míg az Egyesült Államokban Houston, New Orleans és Miami lakói kénytelenek lennének elhagyni otthonaikat. A kutatók szerint mindez nem egy sci-fi forgatókönyve, hanem nagyon is valós veszély, ha az emberiség tovább növeli az üvegházhatású gázok kibocsátását - olvasható a Daily Mail cikkében.

A tanulmány szerzői kiemelték: a következő évtizedek döntései kulcsfontosságúak lesznek abban, hogy az antarktiszi jégtakarók megőrizhetők maradnak-e.

Az, hogy az antarktiszi jégmezők fenntarthatók maradnak-e, nagymértékben függ a kibocsátás mértékétől. Alacsony kibocsátás mellett csupán egy jégtakaró válna instabillá 2300-ra, míg magas kibocsátás esetén ez az arány elérné az 59 százalékot

– írták a kutatók.

Az Antarktisz 15 nagyobb és számos kisebb jégtakarónak ad otthont, amelyek kulcsszerepet játszanak a szárazföldi jég tengerbe jutásának szabályozásában.

Ezek a jégtakarók védőpajzsként működnek, megakadályozva, hogy a szárazföldi jég akadálytalanul a tengerbe áramoljon. Ha elvékonyodnak vagy összeomlanak, az felgyorsítja a jégveszteséget

– magyarázta a kutatást vezető Clara Burgard a Nature tudományos folyóiratban.

A kutatócsoport 64 jégtakaró sorsát vizsgálta különböző kibocsátási forgatókönyvek alapján. Az eredmények szerint, ha sikerül 2300-ra a globális felmelegedést 2 °C alatt tartani, csupán egy jégtakaró lenne veszélyben. Ugyanakkor egy „magas kibocsátású” forgatókönyv – amelyben a bolygó hőmérséklete akár 12 °C-kal is emelkedhet –, katasztrofális következményekkel járna: az antarktiszi jégtakarók több mint fele összeomlana, és ezzel 10 méterrel emelné meg a tengerszintet.

A kutatók szerint a legkritikusabb időszak valószínűleg 2085 és 2170 között veszi majd kezdetét, amikor a legtöbb jégtakaró instabillá válhat. Ráadásul a mostani becslés még „visszafogottnak” számít – a folyamatok akár korábban is beindulhatnak, ha a jég további károsodásnak, repedezésnek vagy gyorsabb olvadásnak van kitéve. Ha a tengerszint valóban 10 métert emelkedik, a Climate Central elemzése szerint egész városok tűnhetnek el a víz alatt. Az Egyesült Királyságban Portsmouth, Southend-on-Sea, Hull, Middlesbrough, Blackpool, Bristol és Cardiff kerülne víz alá, London jelentős része – Hammersmith, Greenwich, Southwark és Westminster –, szintén eltűnne. Európában a francia Calais-tól egészen a dán Ringkobingig a teljes partvonal víz alá kerülne, és olyan városokat is elérne a tenger, mint Velence, Montpellier, Sevilla vagy Lisszabon. Ázsiában Banglades nagy része, valamint Shanghai, Ho Si Minh-város és Karacsi kerülne veszélybe, míg az Egyesült Államokban Florida, Louisiana és Texas partvidéke is teljesen víz alá süllyedne.

A kutatók remélik, hogy az eredményeik rávilágítanak: a mostani döntések az emberiség jövőjét határozzák meg.

A jelenlegi kibocsátási pályák megváltoztatása jelentősen befolyásolhatja annak esélyét, hogy az antarktiszi jégtakarók nagy része örökre elvesszen

– zárta tanulmányát a kutatócsoport.