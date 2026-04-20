Miért április 22-én van a Föld napja és milyen programok lesznek idén? Mutatjuk!

Jelenleg több, mint 190 országban tartják a Föld napját, amire Magyarországon 1990 óta emlékezünk meg. Az idei évben sem lesz ez másként, április 22-én ismét különböző programokon lehet részt venni szerte az országban. A programok fő célja, hogy felhívják a figyelmet többek között a globális felmelegedésre, a környezetszennyezésre vagy épp a túlfogyasztásra.
Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 20 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak és több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagosodást, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot és figyelemfelhívó leveleket kezdtek el küldeni más országokba. Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó polgára, civil szervezetek válaszoltak a felhívásukra és városok, falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját programmal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot. Ma már több, mint 190 országban tartják meg április 22-én a Föld napját amit 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ hivatalosan is a Földanya Nemzetközi Napjává nyilvánított.
A 1990-es felhívásra Magyarországon a környezetvédők megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld napja eseményeinek koordinálására - olvasható az alapítvány weboldalán. Azóta pedig évről évre egyre többen érzik úgy, legalább ezen a napon megpróbálnak tenni valamit a Földért.
Az alapítvány szerint például a következőket:
|Helyszín
|Időpont
|Részletek
|Budapest, Merlin Színház
|ápr. 22.
|„A város, ami megtart” konferencia: Szakmai előadások Budapest klímavédelmi terveiről, a nap végén tematikus városi sétákkal.
|XVI. kerület, János utcai parkerdő
|ápr. 21-22.
|Erdei lendület: erdei szenzomotoros torna, növényismereti túra a főkertésszel és Miyawaki-erdőfoltok bemutatója.
|Fővárosi Állatkert
|ápr. 25.
|Vizes élőhelyek napja: "Mentjük, ami menthető" – vadállatmentő állomás, talajlakók világa bemutató és különleges hüllő-megfigyelés a Nagytó partján.
|ELTE Füvészkert
|ápr. 25.
|Családi tematikus nap: növényritkaságok megismerése és fenntartható kertészeti workshopok a kertészmérnökök vezetésével.
|Eger, Civil Közösségek Háza
|ápr. 22.
|Zöld tanösvény: városi gerillakertészet előadás, rovarhotel-készítés és régi magyar tájfajta zöldségek közösségi ültetése.
|Debrecen
|ápr. 22.
|A város több pontján tartanak faültetéseket és iskolai szemléletformáló napokat.
|Berek Világa Látogatóközpont
|ápr. 22.
|Berek-túra: ingyenes nyílt nap Fonyódon, szakvezetéssel a Balaton-felvidéki Nemzeti Park lápvidékén.
