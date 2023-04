Virágosztással, edukációval és hulladékgyűjtési akcióval hívják fel a figyelmet a Föld napjára

Az Egyesültetek 2023 tavaszán, a Föld napja alkalmából ismét virágba borítják Gazdagrétet. Egynyári növény palántákkal kedveskednek a lakosságának, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet Bolygónk vélelmére, a természet tiszteletére.

A virágok ültetése, gondozása testi- és lelki egyensúlyunkat is erősíti. A munka eredményeként létrejött virágoskert pedig minden járókelőt és lakót elkápráztat majd. A közvetlen környezetünkbe ültetett virágok, növények által még közelebb hozhatjuk a természetet, mely által magunk is erősödünk, kiegyensúlyozottabb és vidámabb lakóhelyet varázsolhatunk magunk köré, a növények szépsége pedig kétségkívül káprázatos.

A Zöld Követ Egyesület, a Fiatal Családosok Klubja és a Gazdagréti Összefogás Egyesület a Föld napja alkalmából 2023. április 21-én virágpalántákat ajándékoznak a gazdagréti társasházaknak, intézményeknek, amelyeket a gondnokok, kertészek a közös kertekbe, parkokba ültethetnek el. 2023-ban is meghirdetésre kerül a “Gazdagrét legszebb kiskertje” pályázat! Fontos, hogy a szervezők kérik a közös képviselőket, hogy a kiültetést követően a kialakított kiskertekről, virágos ládákról készült fotókat küldjék el a gazdagretioe@gmail.com e-mail címre, melyeket Gazdagréti Összefogás Egyesület közösségi oldalán megosztva pályázatot hirdetnek a “Gazdagrét legszebb kiskertje” címéért!

A Föld napja alkalmából rendkívül fontos ez a példaértékű kezdeményezés. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy tetteink nagyban hozzájárulnak a természet megóvásához. A Földön termelt friss levegő termelődését ez 4200 palánta ültetése nagyban elősegíti.

A Fiatal Családosok Klubja bekapcsolódott az idén 7. éve Magyarországon és a Kárpát-medencében megrendezésre kerülő Fenntarthatósági Témahét programjaiba.

Az esemény sorozat célja, hogy a közoktatási intézményekkel karöltve a gyerekek és rajtuk keresztül családjaik figyelmét ezúton is felhívja csodálatos közös otthonunk, a Föld megóvásának fontosságára. A 2023. évi Fenntarthatósági Témahét április 22., a Föld napját követő héten, április 24 - 28. között zajlik. A programok jellemzően az intézmények tanítási rendjéhez igazodnak, órák alatt, illetve napközi időben vannak, sőt lehetőség nyílik arra is, hogy a családok is részt vegyenek egy-egy eseményen.

2023-ban a Ficsak a Fenntarthatósági Témahéten 8 iskola 33 osztályában közel 900 diáknak viszi el szakemberek bevonásával a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontosságának üzenetét.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyerekek érdeklődőek, az intézmények örömmel fogadják a megkereséseket, nyitottak, sőt keresik az együttműködési lehetőségeket.

A középiskolások a Körforgásos gazdaság - Mi történik egy válogató üzemben? című, interaktív előadáson a helyesen szétválogatott hulladék útjával, annak környezetvédelmi és gazdasági előnyeivel ismerkedhetnek meg.

Az általános iskolások többek között az ENSZ által 2015. évben elfogadott Fenntartható Fejlődési Célokat, a felelős fogyasztás és a hulladékcsökkentés kapcsolatát bemutató előadásokon vesznek részt.

Mindezen túl a Zöld Követ Egyesület koordinátorként csatlakozott az országszerte népszerű hulladékgyűjtési akcióhoz a TeSzedd-hez, mely évről évre azért kerül megrendezésre, hogy közösen erővel megtisztítsák szűkebb-tágabb környezetünket, teremtett világunkat az illegálisan lerakott hulladékoktól. Akcióvan céljunk, hogy minnél szélesebb körben buzdítsák a lakosságot a felelős magtartásra, annak érdekében, hogy kulturált lakókörnyezetet alakítsanak ki maguk körül, melyet kellő odafigyeléssel fenn is tudnak tartani.

A 2023. április 27-én 9 órától Budapest Albertfalvára (1116 Budapest Mezőkövesd út 10.) meghirdetett szemétszedő akcióhoz bárki önkéntesen csatlakozhat. Külön öröm számunkra, hogy a Szent II. János Pál Iskolaközpont diákjai és tanárai is részt vesznek az programon, hiszen a környezettudatos attitűd kialakítására és megerősítésére nagy figyelmet kell fordítani fiatal korban is. A kampány ugyanakkor elősegítheti, hogy egyre többekben kialakuljon, illetve megerősödjön az igény a környezete tisztaságára, és felhagyjon a szemeteléssel.

Bolygónk védelme rendkívül fontos saját magunk és az emberiség számára is. Az anyaföld irányában tett tiszteletlen lépések és ezek sorozata gyökeresen megváltoztatja szűkebb és tágabb környezetünk életminőségét, egészségét, komfortérzetét és biztonságát.

Időről- időre fontos tehát felhívni a figyelmet arra az örökös igazságra, hogy bolygónkat nem az őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Meg kell tehát mindent tennünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb és legélhetőbb formában tartsuk meg minél tovább.

Tevékenységekkel céljuk, felhívni az emberek figyelmét arra, hogy még nem késő, az utolsó órába léptünk, de közös összefogással visszafordíthatjuk az eddigi elhibázott lépéseket. Óvjuk meg Földüket a növényirtás és a környezetszennyezés káros hatásaitól, és tegyünk meg minél többet annak érdekében hogy tiszta, zöld bolygón élhessünk