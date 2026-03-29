Tavaszi kiruccanást tervezel Spanyolországba? Fazekas Ivett világutazó elárulta a legjobb tippeket, amiket érdemes tudnod előtte

Ivett és útitársa nem véletlenül választotta a spanyol várost: „Napfényre vágytunk a tél után. Olyan helyet kerestünk, ahol még egyikünk sem járt, és szerettünk volna egy melegebb, napsütéses kiruccanást a hosszú tél után” – a spanyol kikötőváros, Málaga nem okozott csalódást. Mutatjuk, milyen hihetetlen élményekben volt részük pár nap alatt!

Málaga tavasszal: látnivalók, árak és utazási tippek a csodaszép spanyol kikötővároshoz

Fotó: Fazekas Ivett

Ilyen az időjárás Málagában tavasszal.

Árak, közlekedés és szervezés, amit érdemes tudnod.

Ezek a legszebb látnivalók a kikötővárosban és környékén.

Gasztronómiai és utazási tippek, amiket nem hagyhatsz ki.

Spanyolország, Málaga és Gibraltár tavasszal

Már az első benyomás is pozitív volt, annak ellenére, hogy nem teljesen azt kapták, amire számítottak: „Este szállt le a gépünk, és kicsit hűvösebb és szelesebb volt az idő a vártnál, de egy tiszta, nyüzsgő, mégis biztonságos városba érkeztünk” – idézi fel Ivett az érkezés pillanatait.

Milyen az időjárás Spanyolországban tavasszal?

A márciusi időjárás itt is nagyon szeszélyes:

„A déli napnak sokkal nagyobb ereje van, mint az itthoninak – le is égtünk mindketten az útitársammal –, de ha beborul az ég és fújni kezd a szél, nem olyan kellemes a helyzet” – meséli Ivett.

Ezért a réteges öltözködés és a naptej alapfelszerelés, ha tavasszal utazunk Spanyolországba.

Mennyibe kerül egy utazás Spanyolországba tavasszal?

Ivették az utazásra már az év elején készülni kezdtek, ezért a repülőjegyet olcsón be tudták szerezni:

„A repjegyeket januárban vettük, nagyon jó áron találtuk őket, többek között ezért is esett Málagára a választásunk. Négy éjszakát töltöttünk a városban, szombattól szerdáig.”

A programok rugalmasan alakultak az utazásuk alatt:

„Tudtuk, hogy el akarunk menni Gibraltárra, oda előre foglaltunk, de volt olyan nap, amikor csak céltalanul bolyongtunk és élveztük a város hangulatát, magunkba szívtuk a meleget és a déli életérzést” – meséli Ivett.

Mennyire drága Málaga?

A repülőjegy és a szállás is nagyon jó áron volt, és bár szerinte a város nem tartozik a legolcsóbb úti célok közé, nem is megfizethetetlen: