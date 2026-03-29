Tavaszi kiruccanást tervezel Spanyolországba? Fazekas Ivett világutazó elárulta a legjobb tippeket, amiket érdemes tudnod előtte

Ivett és útitársa nem véletlenül választotta a spanyol várost: „Napfényre vágytunk a tél után. Olyan helyet kerestünk, ahol még egyikünk sem járt, és szerettünk volna egy melegebb, napsütéses kiruccanást a hosszú tél után” – a spanyol kikötőváros, Málaga nem okozott csalódást. Mutatjuk, milyen hihetetlen élményekben volt részük pár nap alatt!
Már az első benyomás is pozitív volt, annak ellenére, hogy nem teljesen azt kapták, amire számítottak: „Este szállt le a gépünk, és kicsit hűvösebb és szelesebb volt az idő a vártnál, de egy tiszta, nyüzsgő, mégis biztonságos városba érkeztünk” – idézi fel Ivett az érkezés pillanatait.
A márciusi időjárás itt is nagyon szeszélyes:
„A déli napnak sokkal nagyobb ereje van, mint az itthoninak – le is égtünk mindketten az útitársammal –, de ha beborul az ég és fújni kezd a szél, nem olyan kellemes a helyzet” – meséli Ivett.
Ezért a réteges öltözködés és a naptej alapfelszerelés, ha tavasszal utazunk Spanyolországba.
Ivették az utazásra már az év elején készülni kezdtek, ezért a repülőjegyet olcsón be tudták szerezni:
„A repjegyeket januárban vettük, nagyon jó áron találtuk őket, többek között ezért is esett Málagára a választásunk. Négy éjszakát töltöttünk a városban, szombattól szerdáig.”
A programok rugalmasan alakultak az utazásuk alatt:
„Tudtuk, hogy el akarunk menni Gibraltárra, oda előre foglaltunk, de volt olyan nap, amikor csak céltalanul bolyongtunk és élveztük a város hangulatát, magunkba szívtuk a meleget és a déli életérzést” – meséli Ivett.
A repülőjegy és a szállás is nagyon jó áron volt, és bár szerinte a város nem tartozik a legolcsóbb úti célok közé, nem is megfizethetetlen:
„Az árak egy picivel magasabbak az itthoniaknál.”
A szállásuk nem a belvárosban volt, de ez nem jelentett problémát:
„Körülbelül 20 percre voltunk a fő nevezetességektől, a tömegközlekedés nagyon jól működik Málagában.”
A fiatal lánynak felejthetetlen élményt adott a város építészete az utazás során.
„A málagai székesegyház az egyik legszebb dolog, amit valaha láttam. Már a térképen is látszott, hogy egy robusztus építmény, de ott, helyben szembesülni vele lehengerlő volt” – tette hozzá.
Nemcsak egy-egy látványosság, de az egész város hangulata magával ragadó:
Málaga tipikusan az a város, ahol folyton felfelé bámul az ember, mert az épületek varázslatosak.
Ivett szerint a belvárosban található Málaga Park is kötelező célpont az utazóknak:
„Egy hosszú, zöld sétány a város szívében, ami kellemes felüdülés a városi nyüzsgés után.”
Bár a tengerpart közel volt, a fürdés végül elmaradt: „Belefért volna, de az időjárás nem tette lehetővé – ennek ellenére a part is fontos része volt az élménynek.”
„Bár 2,5 óra buszút, de valóban kötelező látnivaló.”
Az utazás csúcspontja egyértelműen Gibraltár volt a világutazó számára:
A gibraltári szikla csúcsán állni, ellátni egészen Afrikáig, miközben kapaszkodsz a napszemüvegedbe, hogy egy majom se kapja le – ez volt a legemlékezetesebb pillanat az utazás során.
„Ha Spanyolországban jár az ember, a tapas elengedhetetlen, ahogy a tinto de verano, az én személyes kedvenc italom is" – tanácsolja Ivett.
Az étkezés az utazás egyik fénypontja volt. A helyi gasztronómiai fogásokkal is megismerkedtek: „A sardinas al espeto igazi helyi különlegesség, amit úgynevezett chiringuitókban árulnak: kis szardíniák nyárson, csónakból kialakított grilleken sütve. 4–6 euró hat halacskáért, amit szerintem mindenképpen megéri kipróbálni!”
„Mindig azokat a helyeket keressük, ahol a helyiek is megfordulnak. Ha nem az első helyre ül be az ember, hanem kicsit körültekintőbb, akkor teljesen rendben vannak az éttermi árak is.”
A spórolás sem lehetetlen: „A reggelinket boltból oldottuk meg – szalámi, serrano sonka, olívabogyó, friss paradicsom és érett gyümölcsök voltak általában terítéken. A bolti árak nagyon hasonlóak az otthoniakhoz.”
A tavasz meglepően forgalmas időszak Málagában:
„Rengeteg volt a turista. Szerintem nyáron túl meleg van várost nézni, ezért inkább tavasszal és ősszel jönnek sokan.”
Cserébe viszont a közlekedés kifejezetten kényelmes:
„Nagyon jól kiépített az infrastruktúra. 5–10 percenként jön egy busz vagy metró, a nevezetességek könnyen elérhetők, és a jegyek ára is hasonlóan mozog az otthoniakhoz.”
Plusz jó hír az utazóknak: a legtöbb múzeum és nevezetesség EU-tagok számára ingyenesen látogatható.
Az utazó szerint néhány dologra érdemes előre készülni:
Mindenkinek érdemes Málagába utaznia, aki:
„Szereti az építészetet, a finom ételeket, és nem riad vissza a szintkülönbségektől – az ugyanis akad bőven – mondja Ivett, aki úgy nyilatkozott, bármikor újra visszamenne Málagába. Ez egy olyan város, ahol mindegy, hogy mennyi időt tölt az ember, kicsit mindig úgy érzi, rejt még olyan titkokat, amelyek arra várnak, hogy felfedezzék.”
