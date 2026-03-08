Szabadka látnivalói: a Monarchia békebeli hangulatának utolsó ékszerdoboza

A délvidéki város arculatát alapjaiban határozta meg a XX. század fordulója, amikor a helyi vezetés és a tehetős polgárság a legnevesebb pesti építészeket bízta meg a középületek tervezésével. Ekkor született meg a ma is látható városkép, ahol a magyar szecesszió sajátos stílusa uralkodik. Szabadka látnivalói között elsősorban a városnak e szecessziós építészeti mesterműveit kell megemlíteni, de ne feledkezzünk meg a békebeli hangulatot árasztó kávéházi kultúráról sem.

Szabadka látnivalói elsősorban a város szecessziós stílusát tükrözik, ezek legjelentősebb példája a világhírű zsinagóga.

Fotó: trabantos / shutterstock

Szecessziós csodák: a Városháza Zsolnay-díszei és a különleges zsinagóga Európa-hírű látványosságok.

a Raichle-palota hullámzó homlokzata a népies szecesszió egyik legszebb példája a belváros szívében.

Békebeli hangulat: a Monarchia kávéházi kultúrája és Palics tóparti sétányai visszarepítenek a múltba.

Mit érdemes megnézni a Vajdaságban? – Szabadka látnivalói a szecesszió tükrében

Egy szabadkai városnézés során elsőként a Városháza monumentális tömbje tűnik szembe, amely 1912-es átadása óta a település szimbóluma. Jakab Dezső és Komor Marcell alkotása a magyar népművészeti elemeket, a Zsolnay-kerámiát és a kovácsoltvas díszítéseket emelte monumentális szintre. Az épület belső terei, különösen a díszterem Róth Miksa által készített üvegablakai, a korszak kézműves csúcsteljesítményét képviselik.

A hatalmas méretű szabadkai Városháza mindössze két év alatt, 1908-1910 között épült fel.

Fotó: Anja Koeberle / shutterstock

A városi séta során elkerülhetetlen a szabadkai zsinagóga meglátogatása, amely nemzetközi viszonylatban is ritkaságnak számít. Az épület azon kevés zsinagógák egyike, amelynél a tervezők szakítottak a hagyományos mór stílussal, és helyette a virágos szecesszió formanyelvét alkalmazták. A kupola szerkezete és a belső tér pasztellszínei egyfajta könnyedséget kölcsönöznek a masszív építménynek. A történelmi hitelesség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy az épületet a közelmúltban teljes körűen restaurálták, így ma eredeti pompájában mutatja be a 1900-as évek elejének zsidó polgári kultúráját.

A szabadkai zsinagóga belső tere is tükrözi a századforduló építészeti stílusát, a szecessziót.

Fotó: Aleksandar Blanusa / shutterstock

A szakrális vonal mellett a Raichle-palota képviseli a korszak lakóházi építészetének csúcsát. A tervező, Raichle Ferenc saját otthonának szánta az épületet, így itt semmilyen kompromisszumot nem kellett kötnie. A homlokzaton látható mozaikok, a hullámzó vonalvezetés és a gazdag ornamentika a népies szecesszió egyik legszebb példájává teszi a palotát. Jelenleg a Kortárs Galéria működik a falai között, ami lehetőséget ad arra, hogy a látogatók belülről is megtekintsék az egykori úri lakosztályokat.