Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szabadka a magasból.

Szabadka látnivalói: a Monarchia békebeli hangulatának utolsó ékszerdoboza

Vajdaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 12:15
külföldi utazásSzabadkaSzerbia
A Vajdaság északi peremén bújik meg a város, amely az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó aranykorának építészeti lenyomatát őrzi. Az utazók számára a legizgalmasabb felfedezni valót Szabadka látnivalói jelentik, amelyek egyedülálló módon ötvözik a népi motívumokat a modern polgári eleganciával és a szecesszióval.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A délvidéki város arculatát alapjaiban határozta meg a XX. század fordulója, amikor a helyi vezetés és a tehetős polgárság a legnevesebb pesti építészeket bízta meg a középületek tervezésével. Ekkor született meg a ma is látható városkép, ahol a magyar szecesszió sajátos stílusa uralkodik. Szabadka látnivalói között elsősorban a városnak e szecessziós építészeti mesterműveit kell megemlíteni, de ne feledkezzünk meg a békebeli hangulatot árasztó kávéházi kultúráról sem.

Szabadka látnivalói nagyrészt szecessziós stílusú épületek, mint például a zsinagóga tömbje is.
Szabadka látnivalói elsősorban a város szecessziós stílusát tükrözik, ezek legjelentősebb példája a világhírű zsinagóga.
Fotó: trabantos /   shutterstock
  • Szecessziós csodák: a Városháza Zsolnay-díszei és a különleges zsinagóga Európa-hírű látványosságok.
  • Polgári luxus: a Raichle-palota hullámzó homlokzata a népies szecesszió egyik legszebb példája a belváros szívében.
  • Békebeli hangulat: a Monarchia kávéházi kultúrája és Palics tóparti sétányai visszarepítenek a múltba.

Mit érdemes megnézni a Vajdaságban? – Szabadka látnivalói a szecesszió tükrében

Egy szabadkai városnézés során elsőként a Városháza monumentális tömbje tűnik szembe, amely 1912-es átadása óta a település szimbóluma. Jakab Dezső és Komor Marcell alkotása a magyar népművészeti elemeket, a Zsolnay-kerámiát és a kovácsoltvas díszítéseket emelte monumentális szintre. Az épület belső terei, különösen a díszterem Róth Miksa által készített üvegablakai, a korszak kézműves csúcsteljesítményét képviselik.

A szabadkai városháza szecessziós stílusú épületrészlete.
A hatalmas méretű szabadkai Városháza mindössze két év alatt, 1908-1910 között épült fel.
Fotó: Anja Koeberle /   shutterstock

A városi séta során elkerülhetetlen a szabadkai zsinagóga meglátogatása, amely nemzetközi viszonylatban is ritkaságnak számít. Az épület azon kevés zsinagógák egyike, amelynél a tervezők szakítottak a hagyományos mór stílussal, és helyette a virágos szecesszió formanyelvét alkalmazták. A kupola szerkezete és a belső tér pasztellszínei egyfajta könnyedséget kölcsönöznek a masszív építménynek. A történelmi hitelesség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy az épületet a közelmúltban teljes körűen restaurálták, így ma eredeti pompájában mutatja be a 1900-as évek elejének zsidó polgári kultúráját.

A szabadkai zsinagóga szecessziós stílusú belső tere.
A szabadkai zsinagóga belső tere is tükrözi a századforduló építészeti stílusát, a szecessziót. 
Fotó: Aleksandar Blanusa /   shutterstock

A szakrális vonal mellett a Raichle-palota képviseli a korszak lakóházi építészetének csúcsát. A tervező, Raichle Ferenc saját otthonának szánta az épületet, így itt semmilyen kompromisszumot nem kellett kötnie. A homlokzaton látható mozaikok, a hullámzó vonalvezetés és a gazdag ornamentika a népies szecesszió egyik legszebb példájává teszi a palotát. Jelenleg a Kortárs Galéria működik a falai között, ami lehetőséget ad arra, hogy a látogatók belülről is megtekintsék az egykori úri lakosztályokat.

A népi szecessziós stílusú szabadkai Raichle-palota elülső homlokzata.
A népi szecesszió csodálatos példája, a Raichle-palota mintha csak egy gyerekmese díszlete lenne.
Fotó: trabantos /   shutterstock

Kávéházi kultúra és a palicsi örökség

Szabadka hangulatához szervesen hozzátartozik a Monarchia idejéből örökölt kávéházi életforma. A város központjában található Korzó és a környező utcák számos olyan helyet rejtenek, ahol a kávézás társasági esemény. A helyiek kedvelik a kisebb pörkölőket és a brunch-helyszíneket is, ahol a hagyományos alapanyagokat modern felfogásban tálalják. Az erős fekete mellé kötelező kipróbálni a helyi süteményeket, amelyek receptjei gyakran generációk óta változatlanok.

Szabadka látnivalói közé tartozik a Népszínház is.
Szabadka elegáns belvárosa a Népszínház épületével, ahol Blaha Lujza kezdte a pályafutását.
Fotó: trabantos /   shutterstock

Palics látnivalói 

Egy szabadkai látogatást érdemes összekötni a néhány kilométerre fekvő Paliccsal is. A tóparti üdülőhely építészeti stílusa megegyezik a belvároséval: a Víztorony, a Vigadó és a Női strand faépítményei mind a magyar szecesszió jegyeit viselik magukon. Palics a XIX. század végén vált népszerű fürdőhellyé, és a mai napig megőrizte azt a békebeli, nyugodt atmoszférát, amely a Vajdaság ezen részét jellemzi. A tóparti sétány platánsorai alatt sétálva a látogatók valóban úgy érezhetik, mintha megállt volna az idő. Ha gyerekekkel vagyunk, érdemes felkeresni a palicsi állatkertet is. 

szecessziós épület a vajdasági palicson.
A palicsi posta szecessziós épülete igazi békebeli hangulatot áraszt. 
Fotó: Mato Papic /   shutterstock

Nézd meg a videót is a gyönyörű Szabadkáról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu