Szabadka látnivalói: a Monarchia békebeli hangulatának utolsó ékszerdoboza

A délvidéki város arculatát alapjaiban határozta meg a XX. század fordulója, amikor a helyi vezetés és a tehetős polgárság a legnevesebb pesti építészeket bízta meg a középületek tervezésével. Ekkor született meg a ma is látható városkép, ahol a magyar szecesszió sajátos stílusa uralkodik. Szabadka látnivalói között elsősorban a városnak e szecessziós építészeti mesterműveit kell megemlíteni, de ne feledkezzünk meg a békebeli hangulatot árasztó kávéházi kultúráról sem.
Egy szabadkai városnézés során elsőként a Városháza monumentális tömbje tűnik szembe, amely 1912-es átadása óta a település szimbóluma. Jakab Dezső és Komor Marcell alkotása a magyar népművészeti elemeket, a Zsolnay-kerámiát és a kovácsoltvas díszítéseket emelte monumentális szintre. Az épület belső terei, különösen a díszterem Róth Miksa által készített üvegablakai, a korszak kézműves csúcsteljesítményét képviselik.
A városi séta során elkerülhetetlen a szabadkai zsinagóga meglátogatása, amely nemzetközi viszonylatban is ritkaságnak számít. Az épület azon kevés zsinagógák egyike, amelynél a tervezők szakítottak a hagyományos mór stílussal, és helyette a virágos szecesszió formanyelvét alkalmazták. A kupola szerkezete és a belső tér pasztellszínei egyfajta könnyedséget kölcsönöznek a masszív építménynek. A történelmi hitelesség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy az épületet a közelmúltban teljes körűen restaurálták, így ma eredeti pompájában mutatja be a 1900-as évek elejének zsidó polgári kultúráját.
A szakrális vonal mellett a Raichle-palota képviseli a korszak lakóházi építészetének csúcsát. A tervező, Raichle Ferenc saját otthonának szánta az épületet, így itt semmilyen kompromisszumot nem kellett kötnie. A homlokzaton látható mozaikok, a hullámzó vonalvezetés és a gazdag ornamentika a népies szecesszió egyik legszebb példájává teszi a palotát. Jelenleg a Kortárs Galéria működik a falai között, ami lehetőséget ad arra, hogy a látogatók belülről is megtekintsék az egykori úri lakosztályokat.
Szabadka hangulatához szervesen hozzátartozik a Monarchia idejéből örökölt kávéházi életforma. A város központjában található Korzó és a környező utcák számos olyan helyet rejtenek, ahol a kávézás társasági esemény. A helyiek kedvelik a kisebb pörkölőket és a brunch-helyszíneket is, ahol a hagyományos alapanyagokat modern felfogásban tálalják. Az erős fekete mellé kötelező kipróbálni a helyi süteményeket, amelyek receptjei gyakran generációk óta változatlanok.
Egy szabadkai látogatást érdemes összekötni a néhány kilométerre fekvő Paliccsal is. A tóparti üdülőhely építészeti stílusa megegyezik a belvároséval: a Víztorony, a Vigadó és a Női strand faépítményei mind a magyar szecesszió jegyeit viselik magukon. Palics a XIX. század végén vált népszerű fürdőhellyé, és a mai napig megőrizte azt a békebeli, nyugodt atmoszférát, amely a Vajdaság ezen részét jellemzi. A tóparti sétány platánsorai alatt sétálva a látogatók valóban úgy érezhetik, mintha megállt volna az idő. Ha gyerekekkel vagyunk, érdemes felkeresni a palicsi állatkertet is.
Nézd meg a videót is a gyönyörű Szabadkáról:
