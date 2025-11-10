Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Barcelona látnivalói Sagrada Familia

Katalónia dicsősége, Gaudi varázslata – Barcelona kihagyhatatlan, különleges csodái – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 17:15
2025. október 30-án a Sagrada Familia elnyerte a világ legmagasabb templomának kitüntető címét, miután helyére emelték a központi torony egy darabját. Ezzel Barcelona ékköve a németországi Ulm dómját előzte meg, amely 161,53 méteres tornyával eddig a legmagasabb templom volt.
Antoni Gaudi katalán építész (1852-1926) leghíresebb műve, a Sagrada Familia már eddig is Barcelona büszkesége volt, október 30-a óta azonban a világ legmagasabb templomaként (162,91 méter) világelső is. A végső magassága azonban még ennél is több lesz, a tervek szerint a 170 méterig meg sem állnak.

Barcelona büszkesége a Sagrada Familia templom
Barcelona a különleges Sagrada Familia templommal, amely október 30-án a világ legmagasabb temploma lett.
Fotó: Vunav /  Shutterstock 

Barcelona, Antoni Gaudi játszótere

Persze nem csupán a látványos, modernista templom – amely egyben UNESCO világörökség is – Barcelona egyetlen nevezetessége, sőt, Gaudi munkásságának sem egyetlen helyi példája.

A csodálatos katalán város, amely a magyarok körében is rendkívüli népszerűségnek örvend, számos különleges épülettel, vagy látogatásra érdemes nevezetességgel büszkélkedik.

Ha már Sagrada Familia és Gaudi, folytassuk a különc építész további alkotásaival a sort. A Casa Batlló, a Casa Mila és a Casa Vicens lakóépületként születtek meg, melyek 2005 óta UNESCO Világörökségi helyszínek, melyek az építőművészet fejlődését mutatják be a XIX-XX. század között, illetve mint Gaudi első jelentős művei.

Szintén kedvelt látnivaló a színes, vidám Güell Park, amely 1900-1914 között készült el. A 17 hektáros városi park – amely Gaudi naturalista korszakának jegyeit viseli magán és az építész tökéletes személyes stílusát tükrözi – 1926 óta nyilvános.

… és ami nem Gaudi

Persze Barcelona nem csupán Gaudi hagyatékából áll. A Picasso Múzeum, a romantikus gótikus negyed, a mindig nyüzsgő Las Ramblas sétálóutca (ahol mindig ügyelni kell a zsebesekre!), vagy a Boqueria piac színes forgataga szintén megér egy látogatást.

Barcelona látképe a Camp Nou stadionnal
Barcelona másik büszkesége, a Camp Nou stadion, amely az FC Barcelona focicsapat szentélye. 
Forrás: wikipedia

És akkor a fociról még szó sem esett. Hiszen itt található a világ egyik legjobb futball csapatának, az FC Barcelonának, közismertebb nevén a Barça híres stadionja, a Camp Nou is, ahol még azok is különleges élményeket szerezhetnek, akik amúgy nem foci fanatikusok. Egy túra a stadion legérdekesebb részeiben, az öltözőkben, a trófeákat őrző helyiségekben, illetve a múzeumban izgalmas kalandokat ígér.

Tudtad, hogy a Camp Nou-nak magyar vonatkozása is van? Itt játszott ugyanis három legendás magyar labdarúgó, Kubala László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán, Kubalának pedig a katalánok még szobrot is szenteltek a stadion központi helyén.

Galériánkban a gyönyörű katalán város legszebb látnivalóit, köztük a Sagrada Familia templomot is megnézheted:

A Sagrada Familia, magyarul Szent Család templomot 2010. november 6-án XVI. Benedek pápa emelte bazilika rangjára, majd megszentelte. Ugyanakkor az épület nem viseli a katedrális címet, amelyet a város középkori eredetű Szent Eulália katedrálisa birtokol.
A Sagrada Familia építése 1882-ben kezdődött, de a tervek bonyolultsága okán máig nem készült el teljesen A tervek szerint jövőre, 2026-ra fognak elkészülni az épülettel. Stílusát tekintve az organikus építészethez sorolják, de szecessziós és kubista jegyeket is felvonultat.
A Sagrada Familia belső magassága igen nagy: az oldalhajók 30 méter, a fő- és a kereszthajó 45 méter, a négyezet 60 méter, és az apszis boltozata 75 méter magas. A színes üvegablakokat, amelyek különleges fénybe vonják a templom belső terét, Joan Vila i Grau tervezte.
Szintén Antoni Gaudi alkotása a Casa Battló is, amely 1904-06 között készült el. Gaudi az épületet - melyet a Csontok házaként is ismernek - egy már meglévő lakóházból alakította át, amelynek még a bútorzatát is saját maga tervezte. A Casa Batlló az építész szecessziós stílusának egyik lgszebb példája.
A 1883 és 1888 között épült Casa Vicens Gaudi legelső önálló alkotása volt. Külső homlokzatán rámia és azulejo díszítés látható, amely a megrendelő, Manuel Vicens i Montaner megrendelő "portfoliója" volt, aki saját azulejo gyárának termékeit reklámozta ily módon.
A Casa Mila, más néven a Kőbánya a gazdag textilgyárosnő, Roser Segimon de Milà és férje, Pere Milà megrendelésére készült 1905-1910 között, és Gaudi egyik legismertebb, egyben legutolsó lakóépülete. Életének abban az időszakában tervezte, amikor úgy érezte, álmai szeretfoszlottak.
A Güell Park névadója Eusebi de Güell üzletember, aki egy parkosított kertvárosi negyedet álmoott meg, amelynek tervezésével Gaudit bízta meg. A tervezett épületek közül azonban mindössze kettő készült el. Gaudi és édesapja szintén itt, a Güell Parkban lévő Casa de Gaudi-ban lakott.
A gyönyörű , modernista és szecessziós stílusú "Casa Bonaventura Ferrer" Pere Falqués i Urpí építész munkája. az 1906-ban elkészült lakóház, amely az "El Palauet" (aranyos kis palota) néven is ismert, 2010 óta luxus butikhotelként működik.
Barcelona gótikus negyede, háttérben a Szent Eulália katedrálissal. Ez a katalán város legrégebbi negyede, az igazi óvárosa amelyet eredetileg még a rómaiak alapítottak Kr. e. 133-ban Colonia Faventia Julia Augusta Pia Paterna Barcino néven.
A neomudejar stílusú barcelonai diadalív, az Arc de Triomf, amely Josep Vilaseca i Casanovas tervei alapján készült, de más diadalívekkel ellentétben, ez nem katonai győzelmet ünnepel, hanem a művészetek és tudományok előtt tiszeleg. Az Arc de Triomf az 1888-as Világkiállításra készült.
Galéria: Katalónia dicsősége, Gaudi varázslata – Barcelona csodái
1/10
Az alábbi kisfilmben további különleges helyszíneket is láthatsz Barcelonából:

