Katalónia dicsősége, Gaudi varázslata – Barcelona kihagyhatatlan, különleges csodái – Galéria

Antoni Gaudi katalán építész (1852-1926) leghíresebb műve, a Sagrada Familia már eddig is Barcelona büszkesége volt, október 30-a óta azonban a világ legmagasabb templomaként (162,91 méter) világelső is. A végső magassága azonban még ennél is több lesz, a tervek szerint a 170 méterig meg sem állnak.

Barcelona a különleges Sagrada Familia templommal, amely október 30-án a világ legmagasabb temploma lett.

Barcelona, Antoni Gaudi játszótere

Persze nem csupán a látványos, modernista templom – amely egyben UNESCO világörökség is – Barcelona egyetlen nevezetessége, sőt, Gaudi munkásságának sem egyetlen helyi példája.

A csodálatos katalán város, amely a magyarok körében is rendkívüli népszerűségnek örvend, számos különleges épülettel, vagy látogatásra érdemes nevezetességgel büszkélkedik.

Ha már Sagrada Familia és Gaudi, folytassuk a különc építész további alkotásaival a sort. A Casa Batlló, a Casa Mila és a Casa Vicens lakóépületként születtek meg, melyek 2005 óta UNESCO Világörökségi helyszínek, melyek az építőművészet fejlődését mutatják be a XIX-XX. század között, illetve mint Gaudi első jelentős művei.

Szintén kedvelt látnivaló a színes, vidám Güell Park, amely 1900-1914 között készült el. A 17 hektáros városi park – amely Gaudi naturalista korszakának jegyeit viseli magán és az építész tökéletes személyes stílusát tükrözi – 1926 óta nyilvános.

… és ami nem Gaudi

Persze Barcelona nem csupán Gaudi hagyatékából áll. A Picasso Múzeum, a romantikus gótikus negyed, a mindig nyüzsgő Las Ramblas sétálóutca (ahol mindig ügyelni kell a zsebesekre!), vagy a Boqueria piac színes forgataga szintén megér egy látogatást.

Barcelona másik büszkesége, a Camp Nou stadion, amely az FC Barcelona focicsapat szentélye.

És akkor a fociról még szó sem esett. Hiszen itt található a világ egyik legjobb futball csapatának, az FC Barcelonának, közismertebb nevén a Barça híres stadionja, a Camp Nou is, ahol még azok is különleges élményeket szerezhetnek, akik amúgy nem foci fanatikusok. Egy túra a stadion legérdekesebb részeiben, az öltözőkben, a trófeákat őrző helyiségekben, illetve a múzeumban izgalmas kalandokat ígér.

Tudtad, hogy a Camp Nou-nak magyar vonatkozása is van? Itt játszott ugyanis három legendás magyar labdarúgó, Kubala László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán, Kubalának pedig a katalánok még szobrot is szenteltek a stadion központi helyén.

