Ahol megállt az idő: 5 bakancslistás európai őserdő, amit egyszer látnod kell

Március 21-én az erdők világnapja alkalmából érdemes számba vennünk az egyik legfontosabb természeti kincsünk állapotát és jövőjét. Az európai kontinens területének mintegy 35 százalékát borítják fás társulások, ami a tudatos gazdálkodásnak köszönhetően folyamatos növekedést mutat az elmúlt évszázadban.

Az erdők világnapja alkalmából Európa legkülönlegesebb erdőségeiben, mint a misztikus madeirai Fanal babérerdőben barangolunk virtuálisan.

Fotó: Kochneva Tetyana / Shutterstock

Bölények földje: ősi vadon a lengyel–belarusz határon.

ősi vadon a lengyel–belarusz határon. Örök tavasz: millió éves babérerdők az Atlanti-óceán szigetein.

millió éves babérerdők az Atlanti-óceán szigetein. Kárpáti bércek: hatalmas bükkösök és vadregényes sziklaszirtek Európa keleti felén.

Melyek Európa legszebb úti céljai, ha az erdők világnapja alkalmából a természetbe vágysz?

Ezek az ökoszisztémák a biodiverzitás bástyái, hiszen a szárazföldi fajok jelentős részének nyújtanak nélkülözhetetlen élőhelyet. A környezeti előnyök mellett az erdőalapú gazdaság meghatározó pillér, amely több millió embernek biztosít megélhetést és alapanyagot a fenntartható ipar számára. A klímaváltozás elleni küzdelemben is kulcsszerep hárul rájuk, mivel az éves üvegházhatású gázkibocsátás tizedét képesek elnyelni. Ugyanakkor az inváziós fajok megjelenése és a fafajok összetételének homogenizálódása komoly veszélyt jelent a természetes egyensúlyra. A modern erdőgazdálkodás feladata, hogy összehangolja a gazdasági igényeket a vízkészletek és a talaj védelmével. Az erdők megőrzése tehát közös felelősség, amely meghatározza Európa ökológiai és gazdasági stabilitását a következő generációk számára.

Az erdők világnapja alkalmából ismerd meg Európa öt legkülönlegesebb erdejét, amelyek nemcsak turisztikai, de a környezet, a klímaváltozás és a gazdaság szempontjából is felbecsülhetetlenek.

Białowieza Nemzeti Park, Lengyelország

A lengyel–belarusz határon fekvő Białowieża Nemzeti Park Európa utolsó síkvidéki őserdejeként az UNESCO világörökségi védelmét élvezi. Az érintetlen vadon mélyén a kontinens legnagyobb szárazföldi emlősei, az európai bölények mellett hiúzok és farkasok is háborítatlanul élnek. Amennyiben a túra során elmaradna a szerencsés találkozás a vadon élő egyedekkel, a közeli bemutató rezervátumban testközelből is megfigyelhetők ezek a fenséges állatok.