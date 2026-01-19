Íme a legolcsóbb Maldív-szigeteki alternatívák, ahova útlevél sem kell

Fehér homok, türkizkék víz, gyönyörű naplementék: a Maldív-szigetek régóta a világ egyik legvágyottabb úti célja, az árak viszont sokakat visszatartanak. Ha a látvány és a nyugalom vonz, de nem ragaszkodsz a konkrét helyhez, több olyan alternatíva is létezik, amely hasonló élményt nyújt, méghozzá jóval olcsóbban. Ráadásul útlevelet sem kell vinned, hiszen Európában találod ezeket a helyszíneket.
A Maldív-szigetek még mindig sokunk álma, de egyre kevésbé pénztárcabarát, ugyanis a világ egyik legdrágább nyaralóhelye. Ráadásul 2025-ben még inkább megnehezítették a turisták életét azzal, hogy jelentősen megemelték a kiutazási díjakat, vagyis még azért is fizetni kell, hogy hazafelé indulva elhagyhasd az országot. Hogyha hasonló fehér homokos, türkizkék vizű nyaralásra vágysz, de nem szeretnél vagyonokat otthagyni, jó hírünk van: léteznek olcsóbb, mégis gyönyörű Maldív-hangulatú helyek Európában is, ahol ugyanúgy megvan a luxusélmény, csak éppen sokkal barátibb áron. Mutatjuk, hol keresd őket.
A Maldív-szigetekhez hasonlóan Málta is híres csillogó azúrkék vizéről és gyönyörű fürdőhelyeiről. A máltai szigetcsoport tele van kisebb-nagyobb öblökkel, ahol kristálytiszta vízben úszhatsz, és szó szerint testközelből figyelheted meg a tengeri élővilágot. A víz annyira átlátszó, hogy sokszor már a partról is látni a színes halakat. A sziklás öblök, a kiváló víz alatti látási viszonyok és a Comino szigetén található Kék Lagúna a mediterrán térség egyik legszebb fürdőhelye. A strandolás mellett történelmi városok, kulturális látnivalók és könnyen bejárható távolságok várják az utazókat.
Az Albán Riviéra az utóbbi években kapta meg az „Európa Maldívja” jelzőt, köszönhetően a fehér homokos strandjainak és a kristálytiszta víznek. A fehér homokos partszakaszok, a világos árnyalatú tenger és a mediterrán klíma kifejezetten emlékeztet a trópusi úti célokra. Habár egyre többen fedezik fel Albániát, az árak még mindig alacsonyak és a strandolás mellett történelmi városokban és látványos naplementékben gyönyörködhetsz az Ión-tenger partján.
Kobaltkék vízű fürdőhelyekből és festői naplementéket ígérő spotokból bőségesen válogathatunk a görögországi Korfu szigetén is. Korfu a kristálytiszta tenger és a buja növényzet szépségét ötvözi a görög sziget bájával, mindezt sokkal megfizethetőbb áron, mint a Maldív-szigetek. Az elő- és utószezon különösen jó választás: ilyenkor még meleg az idő, a strandok viszont jóval nyugodtabbak, az árak pedig kedvezőbbek.
Nézd meg a 10 legjobb helyet Korfun:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.