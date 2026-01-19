Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Íme a legolcsóbb Maldív-szigeteki alternatívák, ahova útlevél sem kell

Maldív-szigetek
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 13:45
külföldi utazásutazástengerpartEurópa
Fehér homokra és pálmafákra vágysz, de nem szeretnél vagyonokat költeni? Megmutatjuk azokat az úti célokat, ahol a Maldív-szigeteken érezheted magad jóval elérhetőbb áron.
Porosz Viktória
Fehér homok, türkizkék víz, gyönyörű naplementék: a Maldív-szigetek régóta a világ egyik legvágyottabb úti célja, az árak viszont sokakat visszatartanak. Ha a látvány és a nyugalom vonz, de nem ragaszkodsz a konkrét helyhez, több olyan alternatíva is létezik, amely hasonló élményt nyújt, méghozzá jóval olcsóbban. Ráadásul útlevelet sem kell vinned, hiszen Európában találod ezeket a helyszíneket.

Maldív-szigeteki hangulat Korfun
Maldív-szigetek hangulat Európában: fehér homok és türkiz víz Korfu partjainál.
Fotó: Todoran Andrei / Shutterstock 

A Maldív-szigetek hangulatához nem kell a világ végére repülni 

A Maldív-szigetek még mindig sokunk álma, de egyre kevésbé pénztárcabarát, ugyanis a világ egyik legdrágább nyaralóhelye. Ráadásul 2025-ben még inkább megnehezítették a turisták életét azzal, hogy jelentősen megemelték a kiutazási díjakat, vagyis még azért is fizetni kell, hogy hazafelé indulva elhagyhasd az országot. Hogyha hasonló fehér homokos, türkizkék vizű nyaralásra vágysz, de nem szeretnél vagyonokat otthagyni, jó hírünk van: léteznek olcsóbb, mégis gyönyörű Maldív-hangulatú helyek Európában is, ahol ugyanúgy megvan a luxusélmény, csak éppen sokkal barátibb áron. Mutatjuk, hol keresd őket.

Málta 

A Maldív-szigetekhez hasonlóan Málta is híres csillogó azúrkék vizéről és gyönyörű fürdőhelyeiről. A máltai szigetcsoport tele van kisebb-nagyobb öblökkel, ahol kristálytiszta vízben úszhatsz, és szó szerint testközelből figyelheted meg a tengeri élővilágot. A víz annyira átlátszó, hogy sokszor már a partról is látni a színes halakat. A sziklás öblök, a kiváló víz alatti látási viszonyok és a Comino szigetén található Kék Lagúna a mediterrán térség egyik legszebb fürdőhelye. A strandolás mellett történelmi városok, kulturális látnivalók és könnyen bejárható távolságok várják az utazókat.

Málta
Málta híres csillogó azúrkék vizéről és gyönyörű fürdőhelyeiről.
Fotó: ZGPhotography / Shutterstock 

Albánia

Az Albán Riviéra az utóbbi években kapta meg az „Európa Maldívja” jelzőt, köszönhetően a fehér homokos strandjainak és a kristálytiszta víznek. A fehér homokos partszakaszok, a világos árnyalatú tenger és a mediterrán klíma kifejezetten emlékeztet a trópusi úti célokra. Habár egyre többen fedezik fel Albániát, az árak még mindig alacsonyak és a strandolás mellett történelmi városokban és látványos naplementékben gyönyörködhetsz az Ión-tenger partján.

Albánia, Európa Maldívja
Albánia nem véletlenül kapta az Európa Maldívja nevet.
Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock 

Korfu

Kobaltkék vízű fürdőhelyekből és festői naplementéket ígérő spotokból bőségesen válogathatunk a görögországi Korfu szigetén is. Korfu a kristálytiszta tenger és a buja növényzet szépségét ötvözi a görög sziget bájával, mindezt sokkal megfizethetőbb áron, mint a Maldív-szigetek. Az elő- és utószezon különösen jó választás: ilyenkor még meleg az idő, a strandok viszont jóval nyugodtabbak, az árak pedig kedvezőbbek.

Korfu
 Korfun a kristálytiszta tenger és a buja növényzet szépsége ötvöződik.
Fotó: Balate.Dorin / Shutterstock 

Nézd meg a 10 legjobb helyet Korfun:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
