Málta ősszel is tökéletes úti cél – Az angolos bájú mediterrán ékszerdoboz, amiért minden magyar odavan

Ha van hely a Földközi-tenger medencéjében, amely egyszerre őriz több ezer évnyi történelmet, kínál festői tájakat és pezsgő kulturális életet, az Málta. A mediterrán szigetország mindemellett egy sajátos „angol ízzel” is bír, amely különlegesen színessé teszi az élményt a külföldi utazók számára.

Málta fővárosa, Valletta sárga homokkő épületei valóban olyanok, mintha csak aranyfényben fürödnének

Fotó: T.Vyc / Shutterstock

Málta szíve: Valletta aranyszínű falai

A főváros, Valletta, már messziről aranyló kőfalaival fogadja a látogatót. A város utcái meredekek, a kockakövek csúszósak, mégis nehéz betelni velük: minden sarkon kávézók, üzletek és apró éttermek várják az embert. A város legkülönlegesebb élményeinek egyike a Saluting Battery, amikor hétfőtől szombatig naponta kétszer, délben és délután négykor ágyúlövéssel jelzik a pontos időt. A látvány ingyenes, de három euróért (kb. 1200 forintért) testközelből is végignézhetjük a ceremóniát, idegenvezetéssel kísérve.

A Fort Lascarisból leadott ágyúlövések a Saluting Battery során - ez Valletta egyik legnagyobb szenzációja

Fotó: kavalenkava / Shutterstock

Valletta apró, de tele van nagy látványosságokkal. A Szent János-katedrális egyszerű homlokzata mögött olyan barokk pompa tárul fel, amelyhez foghatót ritkán látni. A padló tele márvány sírkövekkel, az oltárokat arany és ezüst ékesíti, sőt itt látható Caravaggio leghíresebb műve, a Keresztelő Szent János lefejezése is. A belépő 15 euró (kb. 6000 forint).

A Szent János-társkatedrális belsejének gazdagon aranyozott barokk pompája éles ellentétben áll az épület puritán külső homlokzatával

Fotó: Emily Marie Wilson / Shutterstock

Lovagok öröksége

Málta történelme legalább olyan izgalmas, mint városai. A francia megszállás, a brit uralom és a függetlenség mind nyomot hagytak a szigeteken. A II. világháború idején Málta a Földközi-tenger egyik legkeményebben bombázott területe volt, kitartásáért pedig egész népe kollektíve megkapta a brit György-keresztet.

Színesre festett máltai halászhajók, úgy nevezett luzzuk a Valletta melletti Birgu kikötőjében

Fotó: In Green / Shutterstock

A történelem nyomába eredhetünk a Malta Experience nevű audiovizuális programmal, amely 7000 év eseményeit sűríti egy 45 perces filmbe. A belépő 15–20 euró (kb. 6000–8000 forint), és ha hozzávesszük a Szent János Lovagrend egykori ispotályát bemutató tárlatot, teljes képet kapunk arról, hogyan működött Európa egyik legkorszerűbb kórháza a XVI. században. A lovagok például mézzel fertőtlenítettek sebeket, és ezüsttányéron tálaltak, hogy megelőzzék a baktériumok terjedését.