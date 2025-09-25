Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Málta ősszel is tökéletes úti cél – Az angolos bájú mediterrán ékszerdoboz, amiért minden magyar odavan

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 09:15
A Földközi-tenger közepén található szigetország egyszerre idézi a múlt dicsőségét és a mediterrán életérzést. Málta angolos bájjal, délszaki klímával, történelmi kincsekkel és vakítóan kék tengerrel várja az utazókat.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Ha van hely a Földközi-tenger medencéjében, amely egyszerre őriz több ezer évnyi történelmet, kínál festői tájakat és pezsgő kulturális életet, az Málta. A mediterrán szigetország mindemellett egy sajátos „angol ízzel” is bír, amely különlegesen színessé teszi az élményt a külföldi utazók számára.

Málta fővárosa, Valletta egyik hangulatos utcája
Málta fővárosa, Valletta sárga homokkő épületei valóban olyanok, mintha csak aranyfényben fürödnének
Fotó: T.Vyc /  Shutterstock 

Málta szíve: Valletta aranyszínű falai

A főváros, Valletta, már messziről aranyló kőfalaival fogadja a látogatót. A város utcái meredekek, a kockakövek csúszósak, mégis nehéz betelni velük: minden sarkon kávézók, üzletek és apró éttermek várják az embert. A város legkülönlegesebb élményeinek egyike a Saluting Battery, amikor hétfőtől szombatig naponta kétszer, délben és délután négykor ágyúlövéssel jelzik a pontos időt. A látvány ingyenes, de három euróért (kb. 1200 forintért) testközelből is végignézhetjük a ceremóniát, idegenvezetéssel kísérve.

Málta, Valletta, a Saluting Battery ágyúlöései
A Fort Lascarisból leadott ágyúlövések a Saluting Battery során - ez Valletta egyik legnagyobb szenzációja
Fotó: kavalenkava /  Shutterstock 

Valletta apró, de tele van nagy látványosságokkal. A Szent János-katedrális egyszerű homlokzata mögött olyan barokk pompa tárul fel, amelyhez foghatót ritkán látni. A padló tele márvány sírkövekkel, az oltárokat arany és ezüst ékesíti, sőt itt látható Caravaggio leghíresebb műve, a Keresztelő Szent János lefejezése is. A belépő 15 euró (kb. 6000 forint).

A máltai Szent János társkatedrális gazdagon aranyozott barokk pompája
A Szent János-társkatedrális belsejének gazdagon aranyozott barokk pompája éles ellentétben áll az épület puritán külső homlokzatával
Fotó: Emily Marie Wilson /  Shutterstock 

Lovagok öröksége

Málta történelme legalább olyan izgalmas, mint városai. A francia megszállás, a brit uralom és a függetlenség mind nyomot hagytak a szigeteken. A II. világháború idején Málta a Földközi-tenger egyik legkeményebben bombázott területe volt, kitartásáért pedig egész népe kollektíve megkapta a brit György-keresztet.

Máltai halászhajók, luzzuk Birgu kikötőjében
Színesre festett máltai halászhajók, úgy nevezett luzzuk a Valletta melletti Birgu kikötőjében
Fotó: In Green /  Shutterstock 

A történelem nyomába eredhetünk a Malta Experience nevű audiovizuális programmal, amely 7000 év eseményeit sűríti egy 45 perces filmbe. A belépő 15–20 euró (kb. 6000–8000 forint), és ha hozzávesszük a Szent János Lovagrend egykori ispotályát bemutató tárlatot, teljes képet kapunk arról, hogyan működött Európa egyik legkorszerűbb kórháza a XVI. században. A lovagok például mézzel fertőtlenítettek sebeket, és ezüsttányéron tálaltak, hogy megelőzzék a baktériumok terjedését.

Gozo, La Citadella erődvárosa Málta egyik kedvelt úti célja
A Gozo közepén, a sziget felett trónoló La Citadella igazi őrszemként ügyelt Málta biztonságára
Fotó: Artush /  Shutterstock 

Hajókirándulás és szigettúra

A tenger szerelmeseinek szinte kötelező egy hajókirándulás a kristálytiszta lagúnákhoz. Egy egész napos út ára 30 euró (kb. 12 000 forint) körül van, amelybe belefér a Kristály Lagúnában és a valószerűtlenül kék árnyalatú Kék Lagúnában való fürdőzés, valamint egy kiruccanás Gozo szigetére. A La Citadella nevű erődváros szűk utcái és magas falai alatt könnyen érezhetjük, milyen lehetett évszázadokkal ezelőtt a sziget stratégiai jelentősége.

Málta, Kristály lagúna egy helyi halászhajóval
Egy hagyományos luzzu a kristálytiszta vizéről nevezetes Chrystal Lagoonban, vagyis a Kristály lagúnában
Fotó: Studio Barcelona /  Shutterstock 

A sziget belsejében megbújó Mdina, az egykori főváros, „Csendes Város” néven is ismert. Szűk, kanyargós utcái egy középkori film díszleteként is megállnák a helyüket – nem véletlenül forgattak itt jeleneteket a Trónok harcához. A városnézést érdemes kombinálni a „Mdina Experience” vetítéssel és a „Knights of Malta” (máltai lovagok) kiállítással, együtt mindössze 11,5 euróért (kb. 4600 forintért).

A máltai Mdina mediterrán hangulatú városa
Mdina romantikus települése filmvászonra kívánkozik, nem véletlen, hogy előszeretettel választják filmforgatások helyszínének
Fotó: Nejdet Duzen /  Shutterstock 

Málta – a kontrasztok országa

Málta aprócska ország, mégis minden sarkon meglepetést tartogat. A kikötőkben drága jachtok sorakoznak, miközben a városok fölött középkori erődítmények őrködnek, a máltai gasztronómiában pedig a térség ízei keverednek. Az utcákon vörös brit telefonfülkék és postaládák idézik a gyarmati múltat, a helyiek pedig könnyedén váltanak a máltai és az angol nyelv között. Az ország egyszerre mediterrán és angol, modern és történelmi, nyüzsgő és nyugodt – ettől válik igazán különlegessé.

A máltai Valletta kikötőjében horgonyzó luxus jachtok esti kivilágításban
Málta a kontrasztok szigete: itt egyaránt természetes a kikötőben horgonyzó luxus jachtok és a domboldalakon magasodó középkori erődítmények látványa
Fotó: rawf8 /  Shutterstock 

Málta dióhéjban

  • Három hivatalos nyelve van: máltai, angol és a máltai jelnyelv.
  • Az autókat bal oldalon vezetik (a brit örökség részeként).
  • Az ország az Európai Unió tagja, hivatalos fizetőeszköze az euró.
  • Hagyományos étel a pastizzi, leveles tészta ricottával vagy borsópürével töltve.
  • Közlekedéshez használhatjuk az Ubert, a Boltot vagy a helyi taxikat.
Málta tradicionális péksüteménye, a pastizzi
A ricottás pastizzi Málta tradicionális péksüteménye, amelyet feltétlenül érdemes megkóstolni
Fotó: Molenira /  Shutterstock 

