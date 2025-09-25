Málta ősszel is tökéletes úti cél – Az angolos bájú mediterrán ékszerdoboz, amiért minden magyar odavan

Ha van hely a Földközi-tenger medencéjében, amely egyszerre őriz több ezer évnyi történelmet, kínál festői tájakat és pezsgő kulturális életet, az Málta. A mediterrán szigetország mindemellett egy sajátos „angol ízzel” is bír, amely különlegesen színessé teszi az élményt a külföldi utazók számára.
A főváros, Valletta, már messziről aranyló kőfalaival fogadja a látogatót. A város utcái meredekek, a kockakövek csúszósak, mégis nehéz betelni velük: minden sarkon kávézók, üzletek és apró éttermek várják az embert. A város legkülönlegesebb élményeinek egyike a Saluting Battery, amikor hétfőtől szombatig naponta kétszer, délben és délután négykor ágyúlövéssel jelzik a pontos időt. A látvány ingyenes, de három euróért (kb. 1200 forintért) testközelből is végignézhetjük a ceremóniát, idegenvezetéssel kísérve.
Valletta apró, de tele van nagy látványosságokkal. A Szent János-katedrális egyszerű homlokzata mögött olyan barokk pompa tárul fel, amelyhez foghatót ritkán látni. A padló tele márvány sírkövekkel, az oltárokat arany és ezüst ékesíti, sőt itt látható Caravaggio leghíresebb műve, a Keresztelő Szent János lefejezése is. A belépő 15 euró (kb. 6000 forint).
Málta történelme legalább olyan izgalmas, mint városai. A francia megszállás, a brit uralom és a függetlenség mind nyomot hagytak a szigeteken. A II. világháború idején Málta a Földközi-tenger egyik legkeményebben bombázott területe volt, kitartásáért pedig egész népe kollektíve megkapta a brit György-keresztet.
A történelem nyomába eredhetünk a Malta Experience nevű audiovizuális programmal, amely 7000 év eseményeit sűríti egy 45 perces filmbe. A belépő 15–20 euró (kb. 6000–8000 forint), és ha hozzávesszük a Szent János Lovagrend egykori ispotályát bemutató tárlatot, teljes képet kapunk arról, hogyan működött Európa egyik legkorszerűbb kórháza a XVI. században. A lovagok például mézzel fertőtlenítettek sebeket, és ezüsttányéron tálaltak, hogy megelőzzék a baktériumok terjedését.
A tenger szerelmeseinek szinte kötelező egy hajókirándulás a kristálytiszta lagúnákhoz. Egy egész napos út ára 30 euró (kb. 12 000 forint) körül van, amelybe belefér a Kristály Lagúnában és a valószerűtlenül kék árnyalatú Kék Lagúnában való fürdőzés, valamint egy kiruccanás Gozo szigetére. A La Citadella nevű erődváros szűk utcái és magas falai alatt könnyen érezhetjük, milyen lehetett évszázadokkal ezelőtt a sziget stratégiai jelentősége.
A sziget belsejében megbújó Mdina, az egykori főváros, „Csendes Város” néven is ismert. Szűk, kanyargós utcái egy középkori film díszleteként is megállnák a helyüket – nem véletlenül forgattak itt jeleneteket a Trónok harcához. A városnézést érdemes kombinálni a „Mdina Experience” vetítéssel és a „Knights of Malta” (máltai lovagok) kiállítással, együtt mindössze 11,5 euróért (kb. 4600 forintért).
Málta aprócska ország, mégis minden sarkon meglepetést tartogat. A kikötőkben drága jachtok sorakoznak, miközben a városok fölött középkori erődítmények őrködnek, a máltai gasztronómiában pedig a térség ízei keverednek. Az utcákon vörös brit telefonfülkék és postaládák idézik a gyarmati múltat, a helyiek pedig könnyedén váltanak a máltai és az angol nyelv között. Az ország egyszerre mediterrán és angol, modern és történelmi, nyüzsgő és nyugodt – ettől válik igazán különlegessé.
