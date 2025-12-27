Bakancslistás szigetek, ahova egyszer az életben mindenképp megéri elutazni

Ha szeretsz utazni, bizonyára te is álmodozol azon, hogy gyönyörű türkizkék óceán partján süttesd a hasad. A fehér homok, kristálytiszta víz és festői környezet rengeteg embert csábít, és míg egyes úti célok a többség számára is elérhetők, vannak, amelyek meglátogatásához mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk. Utóbbiakhoz tartoznak például a Maldív-szigetek, míg a görög Santorinire már jóval olcsóbban el lehet utazni. Galériánkban öt gyönyörű szigetet gyűjtöttünk össze, ahova legalább egyszer mindenképp érdemes eljutni.

Fotó: 123RF

A népszerű bakancslistás szigetek közé tartoznak trópusi úti célok, mint például Bora Bora, a Maldív-szigetek, illetve számos más napfényes európai sziget. Most összegyűjtöttünk közülük öt meseszépet, amelyek joggal szerepelhetnek sokak bakancslistáján. Kerekedj fel egy emlékezetes utazásra, és képgalériánkkal szakadj ki egy kicsit az itthoni szürkeségből!