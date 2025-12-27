KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Óceánpart, Maldív-szigetek

Bakancslistás szigetek, ahova egyszer az életben mindenképp megéri elutazni

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 14:15
Napfény, kék tenger, fehér homok, pálmafák. Te is ilyen helyekről ábrándozol? Vannak olyan szigetek, ahol az ember már a megérkezés pillanatában azt érzi: jó lett volna ide előbb is eljutni. Ilyen például az örök kedvencnek számító Maldív-szigetek, de azon kívül számos más sziget létezik, amelynek méltó helye van a bakancslistákon. Galéria.
Porosz Viktória
Ha szeretsz utazni, bizonyára te is álmodozol azon, hogy gyönyörű türkizkék óceán partján süttesd a hasad. A fehér homok, kristálytiszta víz és festői környezet rengeteg embert csábít, és míg egyes úti célok a többség számára is elérhetők, vannak, amelyek meglátogatásához mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk. Utóbbiakhoz tartoznak például a Maldív-szigetek, míg a görög Santorinire már jóval olcsóbban el lehet utazni. Galériánkban öt gyönyörű szigetet gyűjtöttünk össze, ahova legalább egyszer mindenképp érdemes eljutni.

A Maldív-szigetekkel veteksző Santorini szigete
Santorini is felkerülhet a bakancslistás szigetek közé a Maldív-szigetek mellett
Fotó:  123RF
  • Öt gyönyörű szigetet gyűjtöttünk össze, ahova legalább egyszer mindenképp érdemes eljutni.
  • Gyönyörködj a képekben és szakadj ki egy kicsit az itthoni szürkeségből.

Santorini, Maldív-szigetek, Madeira: szigetek, amelyeknek helye van a bakancslistádon

A népszerű bakancslistás szigetek közé tartoznak trópusi úti célok, mint például Bora Bora, a Maldív-szigetek, illetve számos más napfényes európai sziget. Most összegyűjtöttünk közülük öt meseszépet, amelyek joggal szerepelhetnek sokak bakancslistáján. Kerekedj fel egy emlékezetes utazásra, és képgalériánkkal szakadj ki egy kicsit az itthoni szürkeségből!

Santorini, Kükládok, Görögország
Fehér házak Santorini szigetén
Bora Bora, Francia Polinézia
Víz fölé épített bungalók Bora Borán
Madeira, Portugália
Funchal, Madeira
Luxus üdülőhelyek a Maldív-szigeteken
Az Indiai-óceán partja, Maldív-szigetek
Bali, Indonézia
Vízparti épületek Bali szigetén
Santorini Görögország ékköve, a Kükládok szigetcsoportjának legdélibb tagja.

 

Ezek a szigetek is érdekelhetnek:

 

