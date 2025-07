Itt nyaral minden fanatikus Beatles rajongó – Bakancslistás helyek Liverpoolban, amelyeket kár lenne kihagyni

Liverpool neve mára sokkal többet jelent, mint egy észak-angliai kikötőváros: ez a hely a futball, a zene és a kultúra vibráló olvasztótégelye, ahol a múlt és a jelen különleges elegyet alkot. A Mersey partján fekvő város évszázadok óta a világ különböző tájáról érkező emberek találkozási pontja, s az utóbbi időben a magyar futballrajongók számára is különösen izgalmas úti cél: a Liverpool FC-ben immár három magyar játékos – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin – is pályára lép, így a magyar szurkolók szíve is együtt dobbanhat a vörösökkel.

Liverpool a foci, és a a Beatles szentélye, de innen indult hódító útjára a kereskedelmi hajózás és a brit ipari forradalom is Fotó: Yorkshireknight / Shutterstock

Fociélmény Liverpoolban – magyar szemmel

A városban járva szinte minden sarkon érezni lehet a futball lüktetését. Az Anfield Stadion vörös falai között valóságos legendák születnek, s legnagyobb örömünkre most már magyar játékosok is a klub történetét írják. Egy stadiontúra során (£25 / kb. 12 000 Ft) bejárhatod az öltözőket, a játékoskijárót, megcsodálhatod a trófeákat, sőt, a pálya szélén állva elképzelheted, milyen lehet a „You’ll Never Walk Alone” hangorkánjában pályára lépni. A klub múzeuma (£13 / kb. 6 200 Ft) a Liverpool FC dicsőséges múltját mutatja be, ahol mostantól magyar játékosok mezszámai is helyet kapnak.

YNWA - Ha Liverpoolban jársz, keresd fel az Anfield stadiont és kukkants be a legendás focicsapat múzeumába is

Fotó: cowardlion / Shutterstock

A stadion falain túl is érezhető a foci szeretete. A városban mindenki ismeri a magyar játékosokat, s a helyi pubokban is gyakran szóba kerül Szoboszlai Dominik vagy az új igazolások neve. Az utóbbi időszakban Diogo Jota tragikus halála is mély nyomot hagyott a városon: a stadionnál emlékhelyek, zászlók (és nem mellékesen a 20-as mez visszavonultatása) mind a tisztelet és a szeretet jelei.

Ha a Liverpool egy hazai PL meccsére is ellátogatnál, a jegyárak széles skálán mozognak a helyszín és az ellenfél függvényében. Átlagosan a standard ülőhelyek ára 150 000–235 000 Ft között van (kb. £310–£490) Fotó: Cosmin Iftode / Shutterstock

A város kulturális szíve – múzeumok, galériák, történelem

De Liverpool nemcsak a futballról, hanem lenyűgöző történelméről és kultúrájáról is nevezetes. A város gazdag múltja a világ első kereskedelmi dokkjával kezdődött 1715-ben, innen indult világhódító útjára a brit ipari forradalom, s itt találkoztak egymással a különböző népek, kultúrák képviselői is – a város pedig máig őrzi multikulturális örökségét.

A Museum of Liverpool (a belépés ingyenes) a város történetét, zenei és sportkultúráját mutatja be, a Beatles-től a focin át a mindennapi életig. A Maritime Museum (Tengerészeti Múzeum - szintén ingyenes a belépés) a tengeri nagyhatalmi múltat, a Titanic és a transzatlanti kereskedelem történetét idézi fel, míg a szintén ingyenes Slavery Museum (Rabszolgaság Történetének Múzeuma) megrázó, de fontos emléket állít a rabszolgaság korának.