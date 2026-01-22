Észtország titkos szigetei rád várnak: nyugalom és különleges történelem

A Balti-tengerben fekvő szigetek közül Hiiumaa és Saaremaa különösen vonzóak a természetkedvelőknek. Hiiumaa híres világítótoronyairól, érintetlen strandjairól és misztikus erdőiről. A szigeten a kerékpározás, madármegfigyelés és a csendes kikapcsolódás tökéletes lehetőséget kínál a városi zaj elől menekülőknek. Télen a fák és a madárhangok uralják a tájat, a turisták szinte egyedül érezhetik magukat a szigeten, ami eddig még felfedezetlen maradt a tömegturizmus előtt. Észtország legszebb tájain barangoltunk.
A Tallinn közelében fekvő Naissaar a szovjet katonai bázisok romjaival különös, kissé elfeledett hangulatot áraszt. A látogatók itt a múlt nyomait követhetik, miközben a környezetet a buja természet uralja.
A Rummu kőbánya szintén különleges helyszín. A 90-es években elhagyott bányát a víz részben elöntötte, így a romos épületek és gépek alatt tiszta türkiz vizű medencék alakultak ki. A hely mára az úszók, a búvárok és a túrázók kedvelt célpontjává vált, a fehér mészkő és a félig elmerült romok kontrasztja pedig egy egészen különleges atmoszférát teremt.
Az ország fővárosa, Tallinn, lenyűgöző egyensúlyt teremt a középkori örökség és a kortárs kultúra között. Az Óváros, amely az UNESCO világörökség része, macskaköves utcáival, régi kereskedőházakkal és a Toompea dombjára vezető tornyaival a város történelmébe kalauzolja a látogatót. A Kadriorg Park, a Nagy Péter cár megbízásából létrehozott zöld oázis, és a hozzá tartozó Kadriorg Művészeti Múzeum izgalmas művészeti élményeket kínál. A Seaplane Harbour Múzeum Európa egyik legizgalmasabb tengeri kiállítását mutatja be, lenyűgöző hajómodellekkel és interaktív bemutatókkal.
Tallinn másik arca a kortárs Telliskivi Kreatív Város, ahol a street art, kávézók és butikok hangulatos keveréke várja a látogatót. A Noblessner – az egykori kikötő és ipari negyed – felújított része szintén kellemes sétát biztosít a kikapcsolódni vágyóknak.
Észtország szigetei és a főváros környéke változatos szabadtéri programokat kínál. A Hiiumaa szigetén található Käina-öböl partján a látogatók a vízi madarak paradicsomában barangolhatnak, míg Saaremaán az érintetlen tájak és erdők csendje segít feltöltődni. A természetközeli programok részeként az észtek híres szaunakultúráját is érdemes kipróbálni, amely szinte a mindennapok része, és hozzájárul a nyugodt életvitelhez.
A legkedvezőbb időszak Észtország felfedezésére január és március között van, de a tavaszi hónapok, különösen május, kellemesebb klímát biztosítanak. Tallinnban a gépjárműbérlés már nagyjából 7,5 euró, vagyis 3,000 Ft/ nap, apartmanok pedig már 60-65 euróért, vagyis kb. 24 000-26 000 Ft/ éj elérhetőek két főre. A kompok Hiiumaára és Saaremaára kényelmesek és modernek, fedélzetükön kávézó, üzlet és beltéri, kültéri kilátó várja az utasokat. A Budapest Airport a 2025/26-os téli menetrendjébe Tallinnt is beiktatta.
Észtország – amely ráadásul 2025-ben a világ legtisztább országa is volt – nemcsak természeti szépségeivel, hanem nyugodt életmódjával, gazdag történelmével és kulturális látnivalóival is vonzza az utazókat, akik szeretnének a megszokott útvonalaktól eltérő, autentikus élményekhez jutni.
Nézd meg a videót is erről a különösen szép országról:
