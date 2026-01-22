Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Észtország Tallinn mellett bemutatja felfedezetlen szigeteit is.

Észtország titkos szigetei rád várnak: nyugalom és különleges történelem

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 09:45
Észtországbaltikum
Ha valaki a zsúfolt turistacélpontoktól eltérő élményekre vágyik, ideje új tájak felé venni az irányt. Észtország több mint 2000 szigetén és érintetlen tájain a nyugalom és a történelem különleges elegyét fedezhetjük fel.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Balti-tengerben fekvő szigetek közül Hiiumaa és Saaremaa különösen vonzóak a természetkedvelőknek. Hiiumaa híres világítótoronyairól, érintetlen strandjairól és misztikus erdőiről. A szigeten a kerékpározás, madármegfigyelés és a csendes kikapcsolódás tökéletes lehetőséget kínál a városi zaj elől menekülőknek. Télen a fák és a madárhangok uralják a tájat, a turisták szinte egyedül érezhetik magukat a szigeten, ami eddig még felfedezetlen maradt a tömegturizmus előtt. Észtország legszebb tájain barangoltunk.

Észtország egyik szigete, Hiiumaa, ahol világítótornyok teszik romantikussá a panorámát.
Észtország felfedezetlen, autentikus élményekkel várja a nem megszokott kalandokra vágyó utazókat. Ilyen például Hiiumaa természetközeli, festői szigete is. 
Fotó: Cavan-Images
  • Fedezd fel Észtország érintetlen szigeteit, köztük Hiiumaát és Saaremaát.
  • Tallinn Óvárosa és kortárs negyedei: történelem és modern kultúra egyben.
  • Természeti élmények, szauna-kultúra és aktív szabadtéri programok minden korosztálynak.

Észtország felfedezni való szigetei

A Tallinn közelében fekvő Naissaar a szovjet katonai bázisok romjaival különös, kissé elfeledett hangulatot áraszt. A látogatók itt a múlt nyomait követhetik, miközben a környezetet a buja természet uralja.

Elhagyott tengeri aknák Naissaar szigetén, Észtországban.
A Finn-öbölben található Naissaar a szovjet időkben elzárt katonai terület volt, erre emlékeztetnek a szigeten máig felfedezhető rozsdásodó tengeri aknák is. 
Fotó: yegorovnick

A Rummu kőbánya szintén különleges helyszín. A 90-es években elhagyott bányát a víz részben elöntötte, így a romos épületek és gépek alatt tiszta türkiz vizű medencék alakultak ki. A hely mára az úszók, a búvárok és a túrázók kedvelt célpontjává vált, a fehér mészkő és a félig elmerült romok kontrasztja pedig egy egészen különleges atmoszférát teremt.

A vízzl elönött Rummu kőbánya Észtországban.
A Rummu-kőbánya, amelyet elöntött a víz, a kiszolgáló épületek pedig részben víz alá kerültek. 
Fotó: UldisZile

Tallinn: történelem és modernitás

Az ország fővárosa, Tallinn, lenyűgöző egyensúlyt teremt a középkori örökség és a kortárs kultúra között. Az Óváros, amely az UNESCO világörökség része, macskaköves utcáival, régi kereskedőházakkal és a Toompea dombjára vezető tornyaival a város történelmébe kalauzolja a látogatót. A Kadriorg Park, a Nagy Péter cár megbízásából létrehozott zöld oázis, és a hozzá tartozó Kadriorg Művészeti Múzeum izgalmas művészeti élményeket kínál. A Seaplane Harbour Múzeum Európa egyik legizgalmasabb tengeri kiállítását mutatja be, lenyűgöző hajómodellekkel és interaktív bemutatókkal.

Tallinn középkori óvárosa.
Tallinn középkori óvárosa - amely ma UNESCO Világörökségi helyszín - olyan, mintha csak egy mesekönyv illusztrációja lenne. 
Fotó: LN team

Tallinn másik arca a kortárs Telliskivi Kreatív Város, ahol a street art, kávézók és butikok hangulatos keveréke várja a látogatót. A Noblessner – az egykori kikötő és ipari negyed – felújított része szintén kellemes sétát biztosít a kikapcsolódni vágyóknak.

A tallinni Noblessner városrész modern, színes épületeivel.
A modern, színes Noblessner városrész szintén a uristák egyik kedvenc úti célja, ahol trendi kávézók és üzletek találhatók. 
Fotó: JSF15photo

Természeti élmények és aktív kikapcsolódás

Észtország szigetei és a főváros környéke változatos szabadtéri programokat kínál. A Hiiumaa szigetén található Käina-öböl partján a látogatók a vízi madarak paradicsomában barangolhatnak, míg Saaremaán az érintetlen tájak és erdők csendje segít feltöltődni. A természetközeli programok részeként az észtek híres szaunakultúráját is érdemes kipróbálni, amely szinte a mindennapok része, és hozzájárul a nyugodt életvitelhez.

Az észtországi Hiiumaa szigetén található másik világítótorony.
Hiiumaa szigete egészen különös atmoszférával csábítja a természet és a nyugalom szerelmeseit. 
Fotó: Aleksei Velizhanin

Utazási tippek

A legkedvezőbb időszak Észtország felfedezésére január és március között van, de a tavaszi hónapok, különösen május, kellemesebb klímát biztosítanak. Tallinnban a gépjárműbérlés már nagyjából 7,5 euró, vagyis 3,000 Ft/ nap, apartmanok pedig már 60-65 euróért, vagyis kb. 24 000-26 000 Ft/ éj elérhetőek két főre. A kompok Hiiumaára és Saaremaára kényelmesek és modernek, fedélzetükön kávézó, üzlet és beltéri, kültéri kilátó várja az utasokat. A Budapest Airport a 2025/26-os téli menetrendjébe Tallinnt is beiktatta.

Észtország – amely ráadásul 2025-ben a világ legtisztább országa is volt – nemcsak természeti szépségeivel, hanem nyugodt életmódjával, gazdag történelmével és kulturális látnivalóival is vonzza az utazókat, akik szeretnének a megszokott útvonalaktól eltérő, autentikus élményekhez jutni.

Nézd meg a videót is erről a különösen szép országról:

