Észtország titkos szigetei rád várnak: nyugalom és különleges történelem

A Balti-tengerben fekvő szigetek közül Hiiumaa és Saaremaa különösen vonzóak a természetkedvelőknek. Hiiumaa híres világítótoronyairól, érintetlen strandjairól és misztikus erdőiről. A szigeten a kerékpározás, madármegfigyelés és a csendes kikapcsolódás tökéletes lehetőséget kínál a városi zaj elől menekülőknek. Télen a fák és a madárhangok uralják a tájat, a turisták szinte egyedül érezhetik magukat a szigeten, ami eddig még felfedezetlen maradt a tömegturizmus előtt. Észtország legszebb tájain barangoltunk.

Fotó: Cavan-Images

Észtország felfedezni való szigetei

A Tallinn közelében fekvő Naissaar a szovjet katonai bázisok romjaival különös, kissé elfeledett hangulatot áraszt. A látogatók itt a múlt nyomait követhetik, miközben a környezetet a buja természet uralja.

A Finn-öbölben található Naissaar a szovjet időkben elzárt katonai terület volt, erre emlékeztetnek a szigeten máig felfedezhető rozsdásodó tengeri aknák is.

Fotó: yegorovnick

A Rummu kőbánya szintén különleges helyszín. A 90-es években elhagyott bányát a víz részben elöntötte, így a romos épületek és gépek alatt tiszta türkiz vizű medencék alakultak ki. A hely mára az úszók, a búvárok és a túrázók kedvelt célpontjává vált, a fehér mészkő és a félig elmerült romok kontrasztja pedig egy egészen különleges atmoszférát teremt.

A Rummu-kőbánya, amelyet elöntött a víz, a kiszolgáló épületek pedig részben víz alá kerültek.

Fotó: UldisZile

Tallinn: történelem és modernitás

Az ország fővárosa, Tallinn, lenyűgöző egyensúlyt teremt a középkori örökség és a kortárs kultúra között. Az Óváros, amely az UNESCO világörökség része, macskaköves utcáival, régi kereskedőházakkal és a Toompea dombjára vezető tornyaival a város történelmébe kalauzolja a látogatót. A Kadriorg Park, a Nagy Péter cár megbízásából létrehozott zöld oázis, és a hozzá tartozó Kadriorg Művészeti Múzeum izgalmas művészeti élményeket kínál. A Seaplane Harbour Múzeum Európa egyik legizgalmasabb tengeri kiállítását mutatja be, lenyűgöző hajómodellekkel és interaktív bemutatókkal.

Tallinn középkori óvárosa - amely ma UNESCO Világörökségi helyszín - olyan, mintha csak egy mesekönyv illusztrációja lenne.

Fotó: LN team

Tallinn másik arca a kortárs Telliskivi Kreatív Város, ahol a street art, kávézók és butikok hangulatos keveréke várja a látogatót. A Noblessner – az egykori kikötő és ipari negyed – felújított része szintén kellemes sétát biztosít a kikapcsolódni vágyóknak.