Galéria: Ha unod már a síelést, vagy a lappföldi Mikulásfalvát, akkor utazz Tallinnba

Sokaknak a téli pihenésről azonnal az Alpok hegyei, Európa legfelkapottabb síterepei, vagy éppen a Mikulás otthona, Lappföld jut eszébe. Van azonban egy város, amely eddig valahogy kimaradt a a téli ötletek közül, pedig igazán ott lenne a helye. Ez a hely az észt főváros, Tallinn.
A Budapest Airport október végén elindult téli menetrendje azonban most gondoskodik róla, hogy ez a gyönyörű baltikumi város, Tallinn bekerüljön a legmenőbb téli ajánlatok közé, miután az egyik fapados légitársaság most közvetlen járatokat indít Észtország fővárosába.
Elég, ha csak megnézel néhány fotót az észt fővárosról, máris belátod, eddig ez a város méltatlan módon kimaradt az ígéretes úti célok közül, pláne az őszi-téli időszakban, amikor a táj olyan, mintha csak egy mesekönyv lapjairól vették volna kölcsön. Nem véletlen, hogy középkori óvárosa 1997 óta UNESCO Világörökségi helyszín.
A Balti-tenger Finn-öblének partján elterülő festői Tallinn komoly múlttal büszkélkedik. Gazdagsága a XIV-XVI. századból ered, amikor a kikötőváros a Hanza-szövetséghez csatlakozott.
Több oka is van annak, hogy miért érdemes télen Tallinnba látogatni. Az egyik a mesebeli hangulatú karácsonyi vásár, amely az egyik legjobb Európában. A Városháza téren megrendezett vásáron állítják Európában a legrégebb óta, 1441 óta a karácsonyfát. Megkóstolhatjuk itt a helyi gasztronómia legfinomabb téli fogásait, mint a véres hurkát, savanyú káposztát, a mézeskalácsot, vagy éppen a forró karácsonyi italokat, de válogathatunk a különféle kézműves termékekből is. A kicsik élvezhetik a körhintát, vagy a kis mesevasutat, ami a vásár körül közlekedik.
A tallinni óváros két részre oszlik, az alsó városra és a Toompea-dombra, utóbbin magasodik a középkori eredetű, erődített vár, amely ma az észt parlamentnek ad otthont. De a város két jellegzetes vallási épülete, a lutheránus Dómtemplom (Toomkirik) és az orosz ortodox Alekszandr Nyevszkij-székesegyház is itt található.
A Toompea-dombról lenyűgöző panoráma nyílik az alatta elterülő alsó városra, az All-linnra is. Itt található a karácsonyi vásárnak is helyet adó Városháza tér, a középkori városfalak a két tömzsi toronnyal, a Kövér Margittal és a Kiek in de Kökkel, valamint néhány további régi templom, mint a Szent Olaf-, a Szent Miklós- és a Szentlélek-templom.
Tallinn városközpontjától két kilométerre fekvő Kadriorg negyedben találjuk a barokk stílusú Kadriorg-palotát, amelyet Nagy Péter cár építtetett az 1700-1720 között zajló északi háború után 1718-25 között. A palotában ma a Kadriorg Művészeti Múzeum kiállítási anyaga látható, amely XVI-XX. századi külföldi műveket mutat be.
Az alábbi kisfilmben közelebbről is megismerheted a gyönyörű Tallinnt:
