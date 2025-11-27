Galéria: Ha unod már a síelést, vagy a lappföldi Mikulásfalvát, akkor utazz Tallinnba

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
téli menetrend
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 16:45
A Budapest Airport téli menetrendje egy egészen új, eddig kevésbé ismert úti célt is felvett a kínálatába. Az észtországi Tallinn több okból is izgalmas választás lehet, többek között meseszerű karácsonyi vására miatt is.
Etédi Alexa
Sokaknak a téli pihenésről azonnal az Alpok hegyei, Európa legfelkapottabb síterepei, vagy éppen a Mikulás otthona, Lappföld jut eszébe. Van azonban egy város, amely eddig valahogy kimaradt a a téli ötletek közül, pedig igazán ott lenne a helye. Ez a hely az észt főváros, Tallinn.

Tallinn őszi ködbe burkolóza
Amikor az őszi ködök ráereszkednek Tallinnra, a város olyan lesz, mint egy mesebeli település
Fotó: Hendrik Mandla / wikipedia

Tallinn a téli vakációk tökéletes úti célja

A Budapest Airport október végén elindult téli menetrendje azonban most gondoskodik róla, hogy ez a gyönyörű baltikumi város, Tallinn bekerüljön a legmenőbb téli ajánlatok közé, miután az egyik fapados légitársaság most közvetlen járatokat indít Észtország fővárosába.

Elég, ha csak megnézel néhány fotót az észt fővárosról, máris belátod, eddig ez a város méltatlan módon kimaradt az ígéretes úti célok közül, pláne az őszi-téli időszakban, amikor a táj olyan, mintha csak egy mesekönyv lapjairól vették volna kölcsön. Nem véletlen, hogy középkori óvárosa 1997 óta UNESCO Világörökségi helyszín.

Tallinn egyik nevezetessége a Toompea-vár
Hótakaró alatt a Toompea-vár, ahol a az észt parlament ülésezik
Fotó: wikipedia

A Balti-tenger Finn-öblének partján elterülő festői Tallinn komoly múlttal büszkélkedik. Gazdagsága a XIV-XVI. századból ered, amikor a kikötőváros a Hanza-szövetséghez csatlakozott.

Ezeket a látnivalókat nézd meg, ha Tallinnban jársz

Több oka is van annak, hogy miért érdemes télen Tallinnba látogatni. Az egyik a mesebeli hangulatú karácsonyi vásár, amely az egyik legjobb Európában. A Városháza téren megrendezett vásáron állítják Európában a legrégebb óta, 1441 óta a karácsonyfát. Megkóstolhatjuk itt a helyi gasztronómia legfinomabb téli fogásait, mint a véres hurkát, savanyú káposztát, a mézeskalácsot, vagy éppen a forró karácsonyi italokat, de válogathatunk a különféle kézműves termékekből is. A kicsik élvezhetik a körhintát, vagy a kis mesevasutat, ami a vásár körül közlekedik.

A tallinni óváros két részre oszlik, az alsó városra és a Toompea-dombra, utóbbin magasodik a középkori eredetű, erődített vár, amely ma az észt parlamentnek ad otthont. De a város két jellegzetes vallási épülete, a lutheránus Dómtemplom (Toomkirik) és az orosz ortodox Alekszandr Nyevszkij-székesegyház is itt található.

Tallinn egyik nevezetessége a Kadriorg-palota
A Kadriorg-palota, amely Nagy Péter cár egyik fényűző hajléka volt
Fotó: wikipedia

A Toompea-dombról lenyűgöző panoráma nyílik az alatta elterülő alsó városra, az All-linnra is. Itt található a karácsonyi vásárnak is helyet adó Városháza tér, a középkori városfalak a két tömzsi toronnyal, a Kövér Margittal és a Kiek in de Kökkel, valamint néhány további régi templom, mint a  Szent Olaf-, a Szent Miklós- és a Szentlélek-templom.  

Tallinn városközpontjától két kilométerre fekvő Kadriorg negyedben találjuk a barokk stílusú Kadriorg-palotát, amelyet Nagy Péter cár építtetett az 1700-1720 között zajló északi háború után 1718-25 között. A palotában ma a Kadriorg Művészeti Múzeum kiállítási anyaga látható, amely XVI-XX. századi külföldi műveket mutat be.

A Toompea-domb, Tallinn óvárosának fellegvára őszi hangulatban - középpontban az Aleszandr Nyevszkij-széesegyházzal.
Őszi pompában az alsó város egyik nevezetessége, az 1475-ben épült Kiek in de Kök torony, amelyben ma múzeum és galéria működik.
Kilátás a Toompea dombról az alsó városra- középpontban a két középkori torony és a városfal, illetve a Szent Olaf-templom torony látható.
A tallinni Szabadtéri Múzeum őszi színekben - ilyen volt egy középkori észt parasztház udvara.
A kivilágított Kiek in de Kök torony egy csendes, őszi estén.
Mára világhírre tett szert a tallinni karácsonyi vásár, és nem véletlenül!
A behavazott Szent Katalin átjáró - hát nem olyan, mintha csak egy Andersen mese helyszíne lenne?
Téli hótakaró alatt az észt főváros, Tallinn óvárosa. Igazi, képeslapra kívánkozó panoráma.
Tallinn óvárosa karácsonyi fényekben - van még kétely benned, hogy ez a város legyen a következő úti célod?
Tallinn magával ragadó téli panorámája a Toompea-dombról.
A Toompea-domb, Tallinn óvárosának fellegvára őszi hangulatban - középpontban az Aleszandr Nyevszkij-széesegyházzal.

Az alábbi kisfilmben közelebbről is megismerheted a gyönyörű Tallinnt:

