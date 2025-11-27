Galéria: Ha unod már a síelést, vagy a lappföldi Mikulásfalvát, akkor utazz Tallinnba

Sokaknak a téli pihenésről azonnal az Alpok hegyei, Európa legfelkapottabb síterepei, vagy éppen a Mikulás otthona, Lappföld jut eszébe. Van azonban egy város, amely eddig valahogy kimaradt a a téli ötletek közül, pedig igazán ott lenne a helye. Ez a hely az észt főváros, Tallinn.

Amikor az őszi ködök ráereszkednek Tallinnra, a város olyan lesz, mint egy mesebeli település

Fotó: Hendrik Mandla / wikipedia

Tallinn a téli vakációk tökéletes úti célja

A Budapest Airport október végén elindult téli menetrendje azonban most gondoskodik róla, hogy ez a gyönyörű baltikumi város, Tallinn bekerüljön a legmenőbb téli ajánlatok közé, miután az egyik fapados légitársaság most közvetlen járatokat indít Észtország fővárosába.

Elég, ha csak megnézel néhány fotót az észt fővárosról, máris belátod, eddig ez a város méltatlan módon kimaradt az ígéretes úti célok közül, pláne az őszi-téli időszakban, amikor a táj olyan, mintha csak egy mesekönyv lapjairól vették volna kölcsön. Nem véletlen, hogy középkori óvárosa 1997 óta UNESCO Világörökségi helyszín.

Hótakaró alatt a Toompea-vár, ahol a az észt parlament ülésezik

Fotó: wikipedia

A Balti-tenger Finn-öblének partján elterülő festői Tallinn komoly múlttal büszkélkedik. Gazdagsága a XIV-XVI. századból ered, amikor a kikötőváros a Hanza-szövetséghez csatlakozott.

Ezeket a látnivalókat nézd meg, ha Tallinnban jársz

Több oka is van annak, hogy miért érdemes télen Tallinnba látogatni. Az egyik a mesebeli hangulatú karácsonyi vásár, amely az egyik legjobb Európában. A Városháza téren megrendezett vásáron állítják Európában a legrégebb óta, 1441 óta a karácsonyfát. Megkóstolhatjuk itt a helyi gasztronómia legfinomabb téli fogásait, mint a véres hurkát, savanyú káposztát, a mézeskalácsot, vagy éppen a forró karácsonyi italokat, de válogathatunk a különféle kézműves termékekből is. A kicsik élvezhetik a körhintát, vagy a kis mesevasutat, ami a vásár körül közlekedik.

A tallinni óváros két részre oszlik, az alsó városra és a Toompea-dombra, utóbbin magasodik a középkori eredetű, erődített vár, amely ma az észt parlamentnek ad otthont. De a város két jellegzetes vallási épülete, a lutheránus Dómtemplom (Toomkirik) és az orosz ortodox Alekszandr Nyevszkij-székesegyház is itt található.