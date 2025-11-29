Itáliai olajbogyó-szüreten jártunk: hogyan lesz a bogyóból palackozott olaj?

Jó pár éve volt szerencsém részt venni egy olaszországi olajbogyó-szüreten, ami hatalmas élményt jelentett: az egyik jól ismert olasz olívaolaj-gyártó meghívásának köszönhetően belepillanthattam egy ősi mezőgazdasági eljárás kulisszatitkaiba, amely minden év október közepétől december elejéig tart a Garda-tótól egészen Szicíliáig.

Az olajbogyó-szüret, a la raccolta delle olive komoly tradició Olaszországban, amely ma már veszélyeztetett a nagyvárosokba való elvándorlások miatt.

Fotó: Alberto Fornasari / Shutterstock

Az olajbogyó-szüret alapja a kézi vagy könnyű eszközös szedés.

A malomban a termést levelezés, mosás, zúzás és centrifugálás után választják szét olajjá.

A friss olajat sötét üvegekben vagy acéltartályokban tárolják, hogy megőrizze aromáját és minőségét.

Felejthetetlen olajbogyó-szüret Umbriában

Jól emlékszem arra a melankolikus, derült, csendes december elejére, amikor megérkeztünk a közép-itáliai dombvidék szívébe, Umbriába. Minden pont olyan volt, mint a képeslapokon: az aranybarna színekben fürdő domb oldalában megbújó farmépület homlokzatának okkersárga árnyalatát még jobban felerősítették a lemenő nap utolsó sugarai.

Az épülethez kanyargós út vezetett, amelyet néhány karcsú ciprusfa szegélyezett. A zöld zsalugáterek mellett felfutó szőlő levelei már megsárgultak, de a ház előtti lejtőn sorakozó, ezüstös levelű és göcsörtös törzsű olajfákon még ott vigyorogtak a fekete szemű bogyók, amelyek csak ránk vártak, hogy másnap végre leszüreteljük őket.

Az első lépés a hálók kiterítése a fák aljába, erre hullik majd az értékes termés, amelyet végül zsákokban gyűjtenek össze.

Fotó: Stefania Valvola / Shutterstock

Az olajfák leszedése, a la raccolta delle olive egy ősi rituálé egész Olaszország szerte, amelyre az utóbbi években egy egyre inkább népszerű turisztikai ágazat, az oleoturismo (olívaolaj-turizmus) épül. Egyesek agroturisztikai központokat nyitnak, míg mások kóstolókat, vagy szüreti programokat kínálnak.

A szüret gyakorlati menete

Az olajbogyó-szüret a fák alatti hálók kiterítésével indul, épp úgy, ahogy a Mediterráneum más vidékein is. A munka egyszerű: a bogyókat kézzel vagy könnyű gereblyékkel kell lehúzni az ágakról, ügyelve arra, hogy a termés ne sérüljön. A hálóba hulló olívák tompa koppanása és az ágak halk zizegése jól követhető ritmust ad a folyamatnak.

A munkások – mert hogy nehézgépeket nem használnak a bogyók megóvása érdekében – faáganként haladnak, és amikor a háló megtelik, a termést zsákokba öntik. A leszedett olívának minél előbb az olívaolaj-malomba (frantoio) kell kerülnie, mert a frissesség az olaj minőségét döntően befolyásolja.