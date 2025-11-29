Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Olaszország ideális úti cél olajbogyó-szüret idején

Itáliai olajbogyó-szüreten jártunk: hogyan lesz a bogyóból palackozott olaj?

Olaszország
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 07:45
külföldi utazásolívaolajszüret
A szüret csendes, koncentrált munka, amelynek mindennapjaiba könnyen bekapcsolódik az ember. A folyamat kezdőpontja és alapja az olajbogyó-szüret, amely még az olaj minőségét is meghatározza. Mutatjuk, hogyan zajlik.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Jó pár éve volt szerencsém részt venni egy olaszországi olajbogyó-szüreten, ami hatalmas élményt jelentett: az egyik jól ismert olasz olívaolaj-gyártó meghívásának köszönhetően belepillanthattam egy ősi mezőgazdasági eljárás kulisszatitkaiba, amely minden év október közepétől december elejéig tart a Garda-tótól egészen Szicíliáig.

Az olajbogyó-szüret eredménye a zöld és fekete bogyók leszedése.
Az olajbogyó-szüret, a la raccolta delle olive komoly tradició Olaszországban, amely ma már veszélyeztetett a nagyvárosokba való elvándorlások miatt.
Fotó: Alberto Fornasari /  Shutterstock 
  • Az olajbogyó-szüret alapja a kézi vagy könnyű eszközös szedés.
  • A malomban a termést levelezés, mosás, zúzás és centrifugálás után választják szét olajjá.
  • A friss olajat sötét üvegekben vagy acéltartályokban tárolják, hogy megőrizze aromáját és minőségét.

Felejthetetlen olajbogyó-szüret Umbriában

Jól emlékszem arra a melankolikus, derült, csendes december elejére, amikor megérkeztünk a közép-itáliai dombvidék szívébe, Umbriába. Minden pont olyan volt, mint a képeslapokon: az aranybarna színekben fürdő domb oldalában megbújó farmépület homlokzatának okkersárga árnyalatát még jobban felerősítették a lemenő nap utolsó sugarai.

Az épülethez kanyargós út vezetett, amelyet néhány karcsú ciprusfa szegélyezett. A zöld zsalugáterek mellett felfutó szőlő levelei már megsárgultak, de a ház előtti lejtőn sorakozó, ezüstös levelű és göcsörtös törzsű olajfákon még ott vigyorogtak a fekete szemű bogyók, amelyek csak ránk vártak, hogy másnap végre leszüreteljük őket.

Olajbogyó-szüret közben: a fák alatt a hálóra hullott termések.
Az első lépés a hálók kiterítése a fák aljába, erre hullik majd az értékes termés, amelyet végül zsákokban gyűjtenek össze.
Fotó: Stefania Valvola /  Shutterstock 

Az olajfák leszedése, a la raccolta delle olive egy ősi rituálé egész Olaszország szerte, amelyre az utóbbi években egy egyre inkább népszerű turisztikai ágazat, az oleoturismo (olívaolaj-turizmus) épül. Egyesek agroturisztikai központokat nyitnak, míg mások kóstolókat, vagy szüreti programokat kínálnak.

A szüret gyakorlati menete

Az olajbogyó-szüret a fák alatti hálók kiterítésével indul, épp úgy, ahogy a Mediterráneum más vidékein is. A munka egyszerű: a bogyókat kézzel vagy könnyű gereblyékkel kell lehúzni az ágakról, ügyelve arra, hogy a termés ne sérüljön. A hálóba hulló olívák tompa koppanása és az ágak halk zizegése jól követhető ritmust ad a folyamatnak.

A munkások – mert hogy nehézgépeket nem használnak a bogyók megóvása érdekében – faáganként haladnak, és amikor a háló megtelik, a termést zsákokba öntik. A leszedett olívának minél előbb az olívaolaj-malomba (frantoio) kell kerülnie, mert a frissesség az olaj minőségét döntően befolyásolja.

Az olajbogyó-szüret során kézzel szedik a bogyókat.
Az olajbogyó-szüret során kézzel, legfeljebb ritkás, hosszú szárú gereblyékkel végzik a termések betakarítását, hogy a bogyók ne sérüljenek.
Fotó: Stefania Valvola /  Shutterstock 

A malomban először leválasztják a leveleket és a kisebb ágakat, majd erős vízsugárral megtisztítják a bogyókat. A tisztított olíva ezután a zúzóba kerül, ahol gyors mozdulatokkal péppé törik. Ezt a pépet lassú, egyenletes keverésnek vetik alá, hogy az olajcseppek összeálljanak. A massza ezután centrifugába kerül, ahol az olaj elválik a víztől és a szilárd anyagoktól.

A friss olaj kezelése és tárolása

A frissen kinyert olaj még opálos, ezért sok helyen finoman szűrik, másutt szándékosan szűretlenül hagyják. A kész olívaolajat sötét üvegekbe vagy zárt acéltartályokba töltik, hogy fény és levegő ne ronthassa a minőségét. A palackokra minden fontos információ felkerül: a fajták, a szüret ideje, az olívaolaj savtartalma és a malom adatai.

öreg olajfa Olaszországban
Az örökzöld olajfa igénytelen, és rendkívül hosszú életű lehet, nem ritkák az ezer éves példányok sem.
Fotó: GIOVANNI RAUCCI /  Shutterstock 

Egy veszélyeztetett hagyomány nyomában

Olaszországban mintegy 400 ezer olajbogyó-termesztő gazdaság működik, 250 millió fa és 533 őshonos fajta alkotja a világ leggazdagabb olívabiodiverzitását. Az olasz kormány 2020-ban felismerte az olívaolaj-turizmus jelentőségét, és külön tételként beemelte a nemzeti költségvetésbe. A lépés óta a gasztronómiai és borturizmus 37,1%-kal nőtt, amit iparági források az olívaolaj-turizmus erősödésével hoznak összefüggésbe.

A szedéstől a palackozásig végzett munka: szüret, tisztítás, zúzás, centrifugálás, szűrés, tárolás. A végeredmény egy friss, karakteres olívaolaj, amelyben egy teljes nap kézzelfogható eredménye jelenik meg – fölösleges díszítések nélkül, pontosan úgy, ahogy a hagyományos feldolgozás megkívánja.

Így zajlik egy olajbogyó-szüret Umbriában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu