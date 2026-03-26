"Volt, hogy egy arab herceg keresett meg" - gazdag családok fizetnek egy influenszernek, hogy barátnőt játsszon

Egy 26 éves kanadai modell, CeCe Rose egészen szokatlan megkeresésekről számolt be: állítása szerint milliomos szülők ajánlanak fel hat számjegyű összegeket, csak hogy randizzon a fiaikkal – akár egyetlen hétvégére is.

Még fizetnének is azért, hogy vele randizhassanak

Az influenszer, akit több mint 2 millióan követnek a közösségi médiában, azt mondja, gyakran keresik meg kétségbeesett szülők, akik attól tartanak, hogy fiuk sosem talál hozzá hasonló nőt.

Volt, hogy azt mondták: a fiuknak mindene megvan, csak egy olyan barátnő hiányzik, mint én. Felajánlották, hogy magángéppel reptetnek el hozzá, és hatalmas összeget fizetnek, csak hogy együtt töltsek vele egy hétvégét

– mesélte.

Rose szerint ezek a családok nem egyszerűen társaságot keresnek a fiuknak, hanem egyfajta státuszszimbólumot. Úgy látják, hogy ő testesíti meg az „ideális nőt”: szép, sikeres, és kifinomult.

Sokan fizetnének a randiért

A modell úgy fogalmazott:

Nem tanárnak kérnek fel, hanem díjnak. Azt akarják, hogy én legyek a jutalom – az úgynevezett ‘Girlfriend Experience’ (barátnő élmény) megtestesítője.

A „Girlfriend Experience” szerinte jóval több, mint külsőségek kérdése: érzelmi figyelmet, törődést és egy idealizált kapcsolat élményét jelenti. Úgy véli, a modern randizás kiüresedése miatt egyre többen vágynak erre az illúzióra.

Élete azonban nem mindig volt ilyen fényűző. Elmondása szerint tinédzserként súlyos bántalmazás érte, egészségügyi problémákkal küzdött, és 15 évesen otthagyta az iskolát. Ekkor két fizikai munkát vállalt egyszerre, hogy meg tudjon élni. A modell szerint éppen ez a múlt az oka annak, hogy ma már visszautasít minden hasonló ajánlatot – még a legextrémebbeket is.

Volt, hogy egy arab herceg keresett meg, és hatalmas összeget ajánlott fel, ha hozzá megyek feleségül és vele költözöm

– árulta el.

Bár az ajánlatok csábítóak, a The Sun szerint Rose ragaszkodik a függetlenségéhez: