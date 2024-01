Újabb veszteség érte a filmes világot: elhunyt a Star Trek sztárja

Szörnyű tragédia történt: 73 éves korábban életét vesztette Gary Graham, a Star Trek: Enterprise és az Alien Nation sztárja. A szomorú hírt korábbi felesége, gyermekeédesanyja tudatta a közösségi oldalán. Halálát szívmegállás okozta. Susan Lavelle így búcsúzott Facebook-oldalán volt férjétől:

Mély szomorúsággal kell közölnöm, hogy Gary Graham, a volt férjem, csodálatos színész és gyönyörű egyetlen gyermekünk, Haylee Graham édesapja ma elhunyt. Teljesen le vagyunk sújtva, különösen a lányunk, Haley

– írta közösségi oldalán a gyászoló asszony, hozzátéve: a színész jelenlegi neje, Becky ott volt a színész mellett az utolsó pillanatokban.

Gary Graham 73 évesen hunyt el Fotó: AFP

Graham karrierje öt évtizedet ölelt fel, az 1970-es évektől kezdve szerepelt a tévésorozatokban és a filmekben. Legkiemelkedőbb alakítása Matthew Sikes nyomozó volt az Alien Nation című sorozatban, de a nézők láthatták még a Starsky és Hutch-ban, a Hazárd megye lordjaiban, a TJ Hookerben, a Simlis és a szendében. Tavaly még forgatott, például a Wisdom from the Apocalypse című filmben is szerepelt. A Star Trek: Enterprise-ban 12 részben volt látható - írja a Metro.