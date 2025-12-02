Életveszélyes fenyegetés! Legjobb barátja beperelte Will Smith feleségét, 3 millió dollár a tét

Will Smith legjobb barátja 3 millió dolláros pert indított Jada Pinkett Smith ellen, azt állítva, hogy a színész felesége többször is életveszélyesen megfenyegette, amikor nem volt hajlandó hallgatni a Smith család titkairól.
Jada Pinkett Smith-t 3 millió dollárra pereli Will Smith legjobb barátja, aki azt állítja, hogy a színésznő 2021-ben halálosan megfenyegette őt. A People magazin által december 1-jén, hétfőn megszerzett panaszban Bilaal Salaam állítása szerint Jada Pinkett Smith 2021. szeptember 25-én a Regency Calabasas Commons előcsarnokában szembesítette őt, miközben ő Will Smith születésnapi ünnepségén vett részt. A keresetben az áll, hogy a színésznő körülbelül hét kísérőjével együtt érkezett a szembesítésre. A férfi szerint Jada Pinkett Smith nem kertelt: azt mondta neki, ha tovább pletykál a család ügyeiről, akkor vagy eltűnik vagy golyót kap. A vád szerint a fenyegetést követően arra akarták rákényszeríteni, hogy írjon alá egy titoktartási szerződést. Amikor ezt visszautasította, a kíséret állítólag egészen az autójáig követte, miközben továbbra is megfélemlítették.
Bilaal Salaam, Will Smith legjobb barátja a perben azt állítja, hogy 2022 tavaszán újra nyomást gyakoroltak rá. Akkor azért, hogy részt vegyen a Smith család hírnevét tisztára mosni próbáló válságkommunikációban a Chris Rock Oscar pofonos botrány utáni időszakban. A férfi azonban nem akart etikátlan vagy illegális PR-lépésekbe belemenni, ezért nemet mondott, ám ezzel magára haragította Jada Pinkett Smith-t és a környezetét. A férfi úgy érzi, ezután bosszúhadjárat indult ellene: zaklatás, félelemkeltés, lejáratás. Mindezt akkor, amikor már éppen egy Smith család leleplező könyvön dolgozott, amelyben a házaspár privát ügyeit akarta feltárni. Többek között azt is, hogy tanúja volt egy intim szituációnak Will Smith és Duane Martin színész között. Bilaal Salaam szerint a hiteltelenítés volt a cél és az, hogy nevetségessé tegyék, mielőtt a könyve megjelenhetett volna.
A rágalmazási kampány pedig tovább fokozódott, miután Will Smith legjobb barátja egy interjút adott, amely virálissá vált. Bilaaal Salaamnak ezek után nem volt más választása és jogi útra vitte az ügyet. A mostani 3 millió dollár értékű perben pedig nemcsak a fenyegetéseket, hanem hírnévrontást, érzelmi károkat, egészségromlást és anyagi veszteséget is számon kér.
