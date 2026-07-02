Nara Smith szívszorító vallomást tett: Rákot diagnosztizáltak a lányánál

Megrázó hírt osztott meg követőivel Nara Smith. A népszerű influenszer és modell elárulta, hogy kétéves kislányánál, Whimsy Lou-nál tavaly rákot diagnosztizáltak, a betegség pedig már a felismerésekor áttétes volt. A család hónapokig csendben küzdött, most azonban úgy döntöttek, nyilvánosan is beszélnek a történtekről, hogy másoknak erőt adjanak.

Nara Smith lányánál tavaly rákot diagnosztizáltak (Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)

Nara Smith lányánál tavaly rákot diagnosztizáltak

lányánál tavaly rákot diagnosztizáltak A kétéves kislány, Whimsy Lou rákja már akkor áttétes volt, amikor felismerték nála a betegséget, így azonnal kemoterápiára volt szüksége

rákja már akkor áttétes volt, amikor felismerték nála a betegséget, így azonnal kemoterápiára volt szüksége Az ismert influenszer férjével, Lucky Blue Smith-szel most azért álltak a nyilvánosság elé a történetükkel, hogy másoknak erőt adjanak.

Nara Smith szívszorító vallomást tett kislánya betegségéről

Nara Smith Instagram-oldalán egy szívszorító videót osztott meg magáról, amelyben bevallotta, hogy kétéves lányánál tavaly rákot diagnosztizáltak. Elmondása szerint az egész akkor kezdődött, amikor férjével, Lucky Blue Smith modellel egy gyanús elváltozást vettek észre a kis Whimsy Lou-n. Azonnal a sürgősségi osztályra vitték, de akkor még az orvosok nem tudták pontosan megállapítani, mi okozza a problémát. A fordulópontot a gyermekorvosi vizsgálat jelentette. Az influenszer felidézte, hogy orvosuk hirtelen elkomorult, és nyugodt hangon közölte, hogy további, sürgős kivizsgálásra van szükség egy gyermekkórházban. Ekkor különös érzés kerítette hatalmába.

A szívem megszakadt. Nem tudom, hogy a megérzésem súgta-e ezt, vagy csak anyai ösztön volt, de az első gondolatom az volt, hogy rákos.

Nara Smith lányának diagnózisa

A kislányon ezt követően röntgen-, ultrahang- és szövettani vizsgálatokat végeztek. A biopszia eredménye pedig megerősítette a legrosszabb félelmét: Whimsy Lou rákos beteg. Ráadásul az orvosok a diagnózis felállításakor megállapították, hogy már áttétes, ezért azonnal megkezdték a kemoterápiás kezeléseket. Nara Smith az Instagramra feltöltött videójában nem árult el további részleteket, így nem lehet tudni, milyen daganatos betegségről van szó, és azt sem, hogy van most a gyermeke.