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Nara Smith szívszorító vallomást tett: Rákot diagnosztizáltak a lányánál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 02. 12:00
daganatosmodellrákinfluenszer
Az ismert influenszer szívszorító vallomást tett a közösségi oldalán. Nara Smith kétéves lányánál rákot diagnosztizáltak.
Fekete Ágnes
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Megrázó hírt osztott meg követőivel Nara Smith. A népszerű influenszer és modell elárulta, hogy kétéves kislányánál, Whimsy Lou-nál tavaly rákot diagnosztizáltak, a betegség pedig már a felismerésekor áttétes volt. A család hónapokig csendben küzdött, most azonban úgy döntöttek, nyilvánosan is beszélnek a történtekről, hogy másoknak erőt adjanak.

Nara Smith nagyon nehéz időszakon van túl kislánya betegsége miatt.
Nara Smith lányánál tavaly rákot diagnosztizáltak (Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)
  • Nara Smith lányánál tavaly rákot diagnosztizáltak
  • A kétéves kislány, Whimsy Lou rákja már akkor áttétes volt, amikor felismerték nála a betegséget, így azonnal kemoterápiára volt szüksége
  • Az ismert influenszer férjével, Lucky Blue Smith-szel most azért álltak a nyilvánosság elé a történetükkel, hogy másoknak erőt adjanak.

Nara Smith szívszorító vallomást tett kislánya betegségéről

Nara Smith Instagram-oldalán egy szívszorító videót osztott meg magáról, amelyben bevallotta, hogy kétéves lányánál tavaly rákot diagnosztizáltak. Elmondása szerint az egész akkor kezdődött, amikor férjével, Lucky Blue Smith modellel egy gyanús elváltozást vettek észre a kis Whimsy Lou-n. Azonnal a sürgősségi osztályra vitték, de akkor még az orvosok nem tudták pontosan megállapítani, mi okozza a problémát. A fordulópontot a gyermekorvosi vizsgálat jelentette. Az influenszer felidézte, hogy orvosuk hirtelen elkomorult, és nyugodt hangon közölte, hogy további, sürgős kivizsgálásra van szükség egy gyermekkórházban. Ekkor különös érzés kerítette hatalmába.

A szívem megszakadt. Nem tudom, hogy a megérzésem súgta-e ezt, vagy csak anyai ösztön volt, de az első gondolatom az volt, hogy rákos.

Nara Smith lányának diagnózisa

A kislányon ezt követően röntgen-, ultrahang- és szövettani vizsgálatokat végeztek. A biopszia eredménye pedig megerősítette a legrosszabb félelmét: Whimsy Lou rákos beteg. Ráadásul az orvosok a diagnózis felállításakor megállapították, hogy már áttétes, ezért azonnal megkezdték a kemoterápiás kezeléseket. Nara Smith az Instagramra feltöltött videójában nem árult el további részleteket, így nem lehet tudni, milyen daganatos betegségről van szó, és azt sem, hogy van most a gyermeke.

Nara Smith és Lucky Blue Smith összetart a lelkileg nagyon nehéz időszakban.
Nara Smith és Lucky Blue Smith négy közös gyermeket nevelnek együtt (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Négy kisgyermek mellett próbálták feldolgozni a szörnyű hírt

A házaspár jelenleg négy közös gyermeket nevel együtt: Rumble Honey, Slim Easy, Whimsy Lou és Fawnie Golden, a család legkisebb tagja 2025-ben született. Nara Smith férjének emellett egy korábbi kapcsolatából is születtet gyermeke. Az influenszer szerint különösen nehéz volt feldolgozni a történteket, mert mindeközben még három másik kisgyermekről is gondoskodni kellett. Minden nehézség ellenére rengeteget segített neki az, amikor más hasonló helyzetben lévő szülőkkel beszélgethetett. Ezért is döntött most úgy, hogy nyilvánosság elé áll a történetükkel, így szeretne erőt adni másoknak, akik ilyen vagy ehhez hasonló problémákkal küzdenek.

 

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