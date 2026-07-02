"A gyönyörű kislányom megváltozott, aztán jött minden anya rémálma"

Amikor Marissa Wheeler azt vette észre, hogy a kétéves kislánya, Adalae hirtelen megváltozott, baljós félelem kúszott a szívébe. Az egykor pörgős kisgyermek fásulttá vált, állandóan azt akarta, hogy kézben tartsák, és a játék sem érdekelte. A kicsi hasfájásra is panaszkodni kezdett, ezért a 31 éves, utahi Vernalban élő Wheeler kórházba vitte.

Bár Wheeler attól tartott, hogy valami komoly dologról van szó, az orvosok teljesen lesöpörték a félelmeit, és váltig állították, hogy Adalae tüszős mandulagyulladásban szenved. Antibiotikumot kaptak, és hazaküldték őket – de Wheelert nem hagyta nyugodni a dolog.

Megbízott a megérzéseiben, és elvitte Adalae-t egy másik kórházba, ahol megtudták, hogy egy „nagyon nagy” daganat van a hasában, amely megrepedt. Végül a rhabdomyosarcoma nevű ritka és agresszív lágyrész-daganattal diagnosztizálták a kislányt.

Most Wheeler kendőzetlenül feltárta lánya félelmetes egészségügyi kálváriáját, miközben határozott figyelmeztetést küldött a többi szülőnek. A Daily Mailnek nyilatkozva Wheeler úgy jellemezte lányát, mint a „legboldogabb kislányt”.

„Hatalmas egyéniség, és bárhová megy, barátokat szerez” – mondta az anya. „Vicces, makacs, független és tele van energiával. Imád a szabadban lenni, a testvéreivel játszani, és mindenkit megnevettetni. Ő a családunk legkisebb tagja, és mindannyian teljesen imádjuk.”

Wheeler május 25-én vette észre először, hogy Adalae „nem önmaga”. A hirtelen jött fáradtság mellett alig mutatott érdeklődést az evés vagy ivás iránt, és hasfájásra kezdett panaszkodni. A fájdalom olyan erős volt, hogy „sírni kezdett, amikor az autóval úthibákon mentünk át” – emlékezett vissza Wheeler. „Valami nem volt kerek. A változás elég gyorsan történt, és egyáltalán nem hasonlított a normális, energikus személyiségére.”

Wheeler végül úgy döntött, hogy elviszi a kislányt a sürgősségi szakrendelőbe, ahol az orvos azt mondta neki, hogy Adalae valószínűleg vakbélgyulladásban szenved. Azt javasolták, hogy menjen kórházba.

„Miután beértünk a sürgősségi osztályra, az orvos túllépett a vakbélgyulladással kapcsolatos aggodalmaimon, és elvégzett egy víruspanelt, valamint egy streptococcus-tesztet” – mondta Wheeler. „A streptococcus-teszt pozitív lett, ezért antibiotikumot adtak, és hazaküldtek minket. Hazamentünk, de a lelkem mélyén még mindig aggódtam. A mandulagyulladás nem magyarázta meg a többi tünetét.”