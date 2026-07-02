"A gyönyörű kislányom megváltozott, aztán jött minden anya rémálma"

Amikor Marissa Wheeler azt vette észre, hogy a kétéves kislánya, Adalae hirtelen megváltozott, baljós félelem kúszott a szívébe. Az egykor pörgős kisgyermek fásulttá vált, állandóan azt akarta, hogy kézben tartsák, és a játék sem érdekelte. A kicsi hasfájásra is panaszkodni kezdett, ezért a 31 éves, utahi Vernalban élő Wheeler kórházba vitte.
Bár Wheeler attól tartott, hogy valami komoly dologról van szó, az orvosok teljesen lesöpörték a félelmeit, és váltig állították, hogy Adalae tüszős mandulagyulladásban szenved. Antibiotikumot kaptak, és hazaküldték őket – de Wheelert nem hagyta nyugodni a dolog.
Megbízott a megérzéseiben, és elvitte Adalae-t egy másik kórházba, ahol megtudták, hogy egy „nagyon nagy” daganat van a hasában, amely megrepedt. Végül a rhabdomyosarcoma nevű ritka és agresszív lágyrész-daganattal diagnosztizálták a kislányt.
Most Wheeler kendőzetlenül feltárta lánya félelmetes egészségügyi kálváriáját, miközben határozott figyelmeztetést küldött a többi szülőnek. A Daily Mailnek nyilatkozva Wheeler úgy jellemezte lányát, mint a „legboldogabb kislányt”.
„Hatalmas egyéniség, és bárhová megy, barátokat szerez” – mondta az anya. „Vicces, makacs, független és tele van energiával. Imád a szabadban lenni, a testvéreivel játszani, és mindenkit megnevettetni. Ő a családunk legkisebb tagja, és mindannyian teljesen imádjuk.”
Wheeler május 25-én vette észre először, hogy Adalae „nem önmaga”. A hirtelen jött fáradtság mellett alig mutatott érdeklődést az evés vagy ivás iránt, és hasfájásra kezdett panaszkodni. A fájdalom olyan erős volt, hogy „sírni kezdett, amikor az autóval úthibákon mentünk át” – emlékezett vissza Wheeler. „Valami nem volt kerek. A változás elég gyorsan történt, és egyáltalán nem hasonlított a normális, energikus személyiségére.”
Wheeler végül úgy döntött, hogy elviszi a kislányt a sürgősségi szakrendelőbe, ahol az orvos azt mondta neki, hogy Adalae valószínűleg vakbélgyulladásban szenved. Azt javasolták, hogy menjen kórházba.
„Miután beértünk a sürgősségi osztályra, az orvos túllépett a vakbélgyulladással kapcsolatos aggodalmaimon, és elvégzett egy víruspanelt, valamint egy streptococcus-tesztet” – mondta Wheeler. „A streptococcus-teszt pozitív lett, ezért antibiotikumot adtak, és hazaküldtek minket. Hazamentünk, de a lelkem mélyén még mindig aggódtam. A mandulagyulladás nem magyarázta meg a többi tünetét.”
48 óra elteltével Adalae állapota semmit sem javult, ezért Wheeler visszavitte a sürgősségire. Ezúttal úgy döntött, hogy egy másik kórházba megy, ahol „komolyabban vették az aggodalmait”.
„Ultrahangot és CT-vizsgálatot végeztek” – mondta. „Az érkezésünk után egy órán belül felfedezték, hogy egy nagyon nagy daganat tölti ki az egész hasát, és a daganat megrepedt, így belső vérzése volt.”
Adalae-nél ezután 4-es stádiumú rhabdomyosarcomát diagnosztizáltak, ami a Mayo Klinika szerint egy „ritka ráktípus, amely a lágyrészekben lévő sejtek növekedésével kezdődik”.
„Leírhatatlan érzés hallani a 'rák' szót a gyermekeddel kapcsolatban” – mondta Wheeler a Daily Mailnek. „Úgy tűnt, mintha minden megállt volna körülöttem. Az egyik percben még a normális életünket éltük, a következőben pedig már egy olyan diagnózist próbáltunk feldolgozni, ami teljesen megváltoztatta a világunkat. A rák olyasmi volt, amiről soha nem képzeltem, hogy a gyermekem megkaphatja. Sokkoló volt. Szülőként mindig te akarod viselni a fájdalmat a gyermeked helyett. Szívszorító volt a tudat, hogy semmit sem tehetek azért, hogy elvegyem tőle. Egyszerre annyi érzelem kavargott bennem: félelem, gyász, sokk és bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mit hoz a jövő.”
Adalae-n műtétet hajtottak végre, hogy eltávolítsák a hasában lévő daganatot, és most kemoterápiás kezelés alatt áll.
„Hihetetlenül bátor volt, akármin is ment keresztül. Voltak nehéz napok, de erejével és rugalmasságával továbbra is ámulatba ejt minket” – tette hozzá Wheeler. „Féltünk, hogy elveszítjük a vidám, játékos személyiségét, de még mindig körbe-körbe szaladgál a bátyjaival és a nővérével, ugrál a trambulinon és a kerti locsolók között rohangál. Egyszerre csak egy nappal tervezünk előre, és bízunk az orvosi csapatában. Bár a diagnózisa súlyos, teljes bizalmunkat Istenbe vetjük, hogy meg tudja gyógyítani őt.”
Wheeler, aki a közösségi médiában dokumentálja Adalae küzdelmét, emlékeztette a többi szülőt, hogy mindig „bízzanak a megérzéseikben”, ha úgy érzik, valami nincs rendben a gyermekükkel.
„Senki sem ismeri jobban a gyermekedet, mint te magad” – mondta. „Ha valami rossznak tűnik, kérdezz tovább, és állj ki a gyermekedért.”
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