Fogva tartotta és többször brutálisan bántalmazta barátnőjét egy kisbéri férfi - drámai részletek

fogvatartott nő
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 08:05
bántalmazásrendőrség
Hónapokon keresztül brutálisan bántalmazta barátnőjét. Fogva tartotta, gyilkossággal fenyegette.

Fogva tartotta barátnőjét egy Kisbér közelében élő férfi. A fogvatartás hónapokig tartott, ezalatt a férfi folyamatosan bántalmazta az áldozatot, aki emiatt 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Több alkalommal fojtogatta, és megöléssel fenyegette, ha megpróbál elmenekülni. Egy kórházi látogatás mentette meg végül a nőt.

Hosszú hónapokon keresztül fogva tartotta barátnőjét a férfi, akit számtalan alkalommal súlyosan bántalmazott Fotó: Hagymási Bence / 24 óra

Hónapokig fogva tartotta és gyilkossággal fenyegette barátnőjét egy Kisbér közelében élő férfi. A Komáromi Járásbíróság személyi szabadság megsértése miatt április 28-án tart tárgyalást, ahol szakértő meghálálgatásával történik a tárgyalás. 

A Kisbér közelében élő férfi az otthonába költöztette barátnőjét 2024 januárjában. A férfi 2024 júliusától becsavarozta a bejárati ajtót és az ablakokat, a kilincseket kiszedte, hogy a nő ne hagyhassa el a házat. A férfi azzal fenyegette a nőt, hogy megöli, ha elmegy. Szeptemberben súlyosbodó szabály lépett életbe, a nő csak abban a szobában tartózkodhatott, amelyikben a vádlott is. A férfi elvette a nő telefonját, hogy segítséget se tudjon hívni, a mosdót nem használhatta, ennek céljára egy „teregetős kosarat” kapott a férfitól. A fogvatartó abban az időben kábítószer hatása alatt állt, mindennap bántalmazta barátnőjét, megpofozta, haját tépte, több alkalommal fojtogatta, ollóval, csavarhúzóval, késsel baltával fenyegette.

Kórházi látogatás mentette meg a nőt  

Egy alkalommal egy telefonkábellel is megütötte a nőt, amit később a nyakára tekert, majd fojtogatni kezdte, miközben arra szólította fel, hogy fejét tegye a földre, ezután többször megtaposta és megrúgta a sértettet. 

A nőt egy alkalommal csavarhúzóval akarta megszúrni, azonban ez nem sikerült neki, mert a bitfej kiesett a csavarhúzóból. Ekkor a sértett hajánál fogva a nő fejét beverte a falba és a cserépkályhába. Az áldozat a bántalmazások köve tkeztében 8 napon túl gyógyuló sérülései következtek. A vádlott szeptember 19-én kórházba kényszerítette a sértettet, ekkor tudott a nő segítséget kérni. A férfi bement az orvoshoz, a nő pedig WC-re menekült, végül a kórház recepciósától kért segítséget - áll a Kemma cikkében

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
