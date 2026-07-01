A 22 éves áldozatot a nyugat-londoni Hounslow városrészben közlekedő N9-es éjszakai buszon támadták meg. A rendőrséget június 30-án, hajnali 1:47-kor riasztották. A férfit a Bath Roadon, a Great Southwest Road kereszteződésének közelében találták meg a járdán, életveszélyes szúrt sérülésekkel.

Lezárták a várost: egy 22 éves férfit halálra késeltek az éjszakai buszon– hajtóvadászatot indított a rendőrség

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Lezárták a várost: egy 22 éves férfit halálra késeltek az éjszakai buszon– hajtóvadászatot indított a rendőrség

A mentősök megpróbálták újraéleszteni az áldozatot, de a helyszínen halottnak nyilvánították.

A nyomozók még aznap emberölési nyomozást indítottak. Egyelőre nem tudják biztosan, hogy a férfit még a buszon szúrták-e meg, vagy csak azután, hogy leszállt róla. Az éjszakai busz fedélzeti kameráinak felvételeit jelenleg elemzik, hogy kiderítsék, pontosan hogyan halt meg a fiatal férfi, és reményeik szerint azonosítani tudják a gyilkosát.

A jelenlegi információk szerint a buszon vita tört ki, amely végül a halálos késeléshez vezetett. Az áldozat személyazonosságát megállapították, és legközelebbi hozzátartozóit értesítették.

A busz a gyilkosság helyszínén maradt, amelyet a rendőrség kordonnal zárt le, miközben igazságügyi szakértők helyszínelést végeznek. A londoni rendőrség arra kérte az eset lehetséges szemtanúit, hogy jelentkezzenek. A rendőrség közleményében így fogalmazott:

A Gyilkossági Osztály nyomozói emberölési nyomozást indítottak Hounslow városrészben egy férfi halála ügyében. A rendőrséget június 30-án, kedden hajnali 1:47-kor riasztották a Bath Road és a Great Southwest Road kereszteződéséhez, miután bejelentés érkezett egy késelésről. A rendőrök a Londoni Mentőszolgálat munkatársaival együtt érkeztek a helyszínre, ahol egy 22 éves férfit találtak súlyos sérülésekkel. A mentőszolgálatok minden erőfeszítése ellenére a férfit sajnálatos módon a helyszínen halottnak nyilvánították.

Hozzátették, hogy a férfi legközelebbi hozzátartozóit értesítették, és speciálisan kiképzett rendőrök nyújtanak számukra támogatást. Jelenleg még nem történt letartóztatás, a kiterjedt bűnügyi helyszín továbbra is le van zárva, a környező utakat pedig lezárták.