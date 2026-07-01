Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Annamária, Tihamér névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lezárták a várost: egy 22 éves férfit halálra késeltek az éjszakai buszon– hajtóvadászatot indított a rendőrség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors éjszakai járat
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 01. 06:00
buszkéselés
Egy fiatal férfit halálra késeltek egy éjszakai buszon történt vita után a kora hajnali órákban.
N.T.
A szerző cikkei

A 22 éves áldozatot a nyugat-londoni Hounslow városrészben közlekedő N9-es éjszakai buszon támadták meg. A rendőrséget június 30-án, hajnali 1:47-kor riasztották. A férfit a Bath Roadon, a Great Southwest Road kereszteződésének közelében találták meg a járdán, életveszélyes szúrt sérülésekkel.

Lezárták a várost: egy 22 éves férfit halálra késeltek az éjszakai buszon– hajtóvadászatot indított a rendőrség
Lezárták a várost: egy 22 éves férfit halálra késeltek az éjszakai buszon– hajtóvadászatot indított a rendőrség
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Lezárták a várost: egy 22 éves férfit halálra késeltek az éjszakai buszon– hajtóvadászatot indított a rendőrség

A mentősök megpróbálták újraéleszteni az áldozatot, de a helyszínen halottnak nyilvánították.

A nyomozók még aznap emberölési nyomozást indítottak. Egyelőre nem tudják biztosan, hogy a férfit még a buszon szúrták-e meg, vagy csak azután, hogy leszállt róla. Az éjszakai busz fedélzeti kameráinak felvételeit jelenleg elemzik, hogy kiderítsék, pontosan hogyan halt meg a fiatal férfi, és reményeik szerint azonosítani tudják a gyilkosát.

A jelenlegi információk szerint a buszon vita tört ki, amely végül a halálos késeléshez vezetett. Az áldozat személyazonosságát megállapították, és legközelebbi hozzátartozóit értesítették.

A busz a gyilkosság helyszínén maradt, amelyet a rendőrség kordonnal zárt le, miközben igazságügyi szakértők helyszínelést végeznek. A londoni rendőrség arra kérte az eset lehetséges szemtanúit, hogy jelentkezzenek. A rendőrség közleményében így fogalmazott:

A Gyilkossági Osztály nyomozói emberölési nyomozást indítottak Hounslow városrészben egy férfi halála ügyében. A rendőrséget június 30-án, kedden hajnali 1:47-kor riasztották a Bath Road és a Great Southwest Road kereszteződéséhez, miután bejelentés érkezett egy késelésről. A rendőrök a Londoni Mentőszolgálat munkatársaival együtt érkeztek a helyszínre, ahol egy 22 éves férfit találtak súlyos sérülésekkel. A mentőszolgálatok minden erőfeszítése ellenére a férfit sajnálatos módon a helyszínen halottnak nyilvánították.

Hozzátették, hogy a férfi legközelebbi hozzátartozóit értesítették, és speciálisan kiképzett rendőrök nyújtanak számukra támogatást. Jelenleg még nem történt letartóztatás, a kiterjedt bűnügyi helyszín továbbra is le van zárva, a környező utakat pedig lezárták.

A gyilkosság várhatóan tovább fokozza az aggodalmakat a fővárosi autóbusz-közlekedés biztonságával kapcsolatban: Május 29-én reggel 6 órakor egy buszsofőrt késeltek meg a nyugat-londoni Southall városrészben.

Tíz nappal korábban egy másik buszsofőrt, Sergi Krajevet halálra verték egy buszon a délnyugat-londoni Battersea városrészben – írja a The Sun.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu