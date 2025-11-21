Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Cecília névnapja

Óriási örömhír: George Clooney visszatérhet a Vészhelyzetbe – Ross és Carter doktor újra együtt!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 16:10
Bár már lassan 20 éve, hogy nem osztoztak a képernyőn, a Vészhelyzet két sztárdoktora most mégis újból vállvetve mentheti meg a betegek életét. George Clooney és az HBO fejesei egyértelmű jeleket adtak egymás felé arról, hogy Ross dokinak ideje lenne visszatérni a klinikára, még ha nem is ugyanabba, ahol évekig dolgozott.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Az idők végezetéig gondolkodhatnánk, ha Vészhelyzetnél népszerűbb és meghatározóbb kórházsorozatot kellene mondanunk a tévétörténelemből. A 15 éven át sugárzott sürgősségi széria persze az elmúlt évek alatt több komoly kihívóra is szert tett, de senki sem tudta letaszítani a trónról az ezredforduló sikersorozatát. Majd aztán végül idén szabályosan berobbant a Noah Wyle által vezetett Vészhelyzet Pittsburghben, és mindent átírt. Az HBO Max népszerű miniszériája természetesen egyből meg is kapta a koppintás jelzőt, nem kis botrányt keltve, de még így is elnyerte mind a kritika, mind a nézők szívét, akik hétről hétre elválaszthatatlanul odatapadtak a streamingképernyők elé. Noha a készítők eddig is megadták a módját, hiszen egy nagyon feszes, feszültséggel és kiváló színészi alakításokkal teli show-t raktak össze, mégis készek emelni a téten. Wyle után ugyanis a Vészhelyzet szereposztásának egy másik oszlopos tagját, George Clooney-t is kinézték maguknak a show folytatására.

'ER', USA, 1994. Noah Wyle George Clooney
A Vészhelyzet után most a legnézettebb HBO Max-sorozatok közé tartozó Vészhelyzet Pittsburghben című szériában szerepelhet ismét együtt Noah Wyle és George Clooney (Fotó: KPA Honorar & Belege)

George Clooney ismét fonendoszkópot ragad?

Aligha akad a klinikaszériák rajongói között olyan, aki még nem kacérkodott volna el a gondolattal, hogy milyen lenne, ha nemcsak Noah Wyle lenne látható a Vészhelyzet Pittsburghben című kórházműsorban a régi kedvenc dokijaink közül. A fanok ennek rendre hangot is adtak, ez az üzenet pedig végül két irányba is eljutott: A hat évadon át Dr. Doug Ross-t alakító George Clooney-hoz, valamint az HBO fejeséhez, Casey Bloys-hoz is. Előbbi egy interjújában elég egyértelműen ki is jelentette, nem sokat gondolkodna a válaszon, ha megkeresnék egy lehetőséggel a Vészhelyzet Pittsburghben készítői:

Egy szempillantás alatt igent mondanék. Bár ez mégiscsak az ő [Noah Wyle] show-ja, szóval nem feltétlen akarnám elterelni róla a figyelmet, de hihetetlenül büszke vagyok rá, ha szabad ezt mondanom

− árulta el a lapnak az éppen az HBO Max konkurenciájára, a Netflixre Jay Kelly címmel életrajzi drámát gyártó Clooney.

'ER' TV Stills
Vészhelyzet nélkül aligha beszélhetnénk ma George Clooney-filmekről (Fotó: Warner Bros. TV.)

Természetesen az egykori Ross doki érdeklődése a projekt iránt nem maradt válasz nélkül, az HBO elnök-vezérigazgatója egy lapnak úgy nyilatkozott, hogy ő is látta az ominózus, Clooney-val készített interjút, és „magától értetődő, hogy szívesen látnák” a 64 éves világsztárt, bár konkrét megkeresés még nem történt meg.

Mikor érkezik a Vészhelyzet Pittsburghben 2. évada?

Noah Wyle és George Clooney újbóli találkozója az intenzíven egyelőre még várat magára, a Vészhelyzet Pittsburghben 2. évadában legalábbis még biztosan nem történik meg a műszakváltás. A sorozat folytatása ugyanis már a nyakunkon van, hiszen mindössze egy évvel az első fejezet premierje után, már 2026. januárjában érkezik a 2. fejezete a többszörös Emmy-nyertes showműsornak, de ha ilyen rohamtempóban gyártja az HBO a sorozatot, talán nem sokat kell várni a kávéreklámok királyára sem.

 

